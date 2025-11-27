Πούτιν: «Συμφωνούμε για το σχέδιο των 28 σημείων ως βάση μελλοντικής συμφωνίας»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δίνει συνέντευξη Τύπου μετά από συνάντηση της Οργάνωσης Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO) στο Μπισκέκ του Κιργιζιστάν.

- Κατά τις δηλώσεις του υποστήριξε ότι «μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη μεταξύ της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, αποφάσισαν μεταξύ τους ότι και τα 28 αυτά σημεία θα πρέπει να χωριστούν σε τέσσερις ενότητες. Όλα αυτά μας μεταβιβάστηκαν.

- «Συνολικά, συμφωνούμε ότι αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για μελλοντικές συμφωνίες».

- Σημείωσε ακόμη: «Δεν υπήρχαν σχέδια ειρηνευτικών συμφωνιών για την Ουκρανία, μόνο μια σειρά ερωτήσεων προς συζήτηση».

- Ποτέ δεν θέλαμε να επιτεθούμε στην Ευρώπη. Είμαστε έτοιμοι να το υπογράψουμε.

- Οι ισχυρισμοί σχετικά με την πιθανότητα επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ευρώπης είναι καθαρά ψέματα και ανοησίες».

- Η αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να έρθει στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσει ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

- Εάν οι ουκρανικές δυνάμεις αποσυρθούν από τα εδάφη που κατέχουν επί του παρόντος, τότε θα σταματήσουμε τις εχθροπραξίες. Εάν δεν αποσυρθούν, θα το επιτύχουμε με στρατιωτικά μέσα.

- Το σχέδιο για τη διευθέτηση του πολέμου πρέπει να μεταφραστεί σε διπλωματική γλώσσα - ορισμένα από τα σημεία του ακούγονται γελοία σήμερα.

- Ο αριθμός των, ας πούμε, επιστρεφόμενων εδαφών αυξάνεται, και ο ρυθμός (σ.σ. ανάκτησης) αυξάνεται.

- Όσον αφορά το G8 ή το G7, δεν ζητήσαμε να συμμετάσχουμε, μας προσκάλεσαν και εργαστήκαμε εκεί.

- Αναφερόμενος στις ηχογραφήσεις του Bloomberg, δηλώνει ότι η υποκλοπή και η διαρροή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων συνιστούν ποινικό αδίκημα.

- Η κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα έχει σοβαρές συνέπειες.

-«Με εξέπληξαν οι αμερικανικές κυρώσεις κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών... Οι κυρώσεις καταστρέφουν τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ».

- Ο Λαβρόφ δεν έχει πέσει σε δυσμένεια. Προετοιμάζεται για μια συνάντηση με Αμερικανούς.

- «Η Ρωσία θα θέσει το ζήτημα της προετοιμασίας πυρηνικών δοκιμών στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ»

