Ρωσία: Τι φοβάται ο Πούτιν; Πόκερ για γερά νεύρα - Το μυστικό των συνομιλιών - Τι θα δεχθεί τελικά

Μια αμερικανική πρόταση φαίνεται να ξεπερνά αρκετές «κόκκινες γραμμές» για τον Ρώσο ηγέτη, ο οποίος θεωρεί ότι έχει περισσότερα να κερδίσει συνεχίζοντας τον πόλεμο παρά τερματίζοντάς τον

Οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέπνευσαν με ανακούφιση όταν κατάφεραν έπειτα από αγωνιώδεις διαβουλεύσεις, να «μαλακώσουν» το αιφνιδιαστικό, φιλορωσικό ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, μια δυσάρεστη πραγματικότητα εξακολουθεί να δεσπόζει στο διπλωματικό παρασκήνιο: όλα θα κριθούν από το τι είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι προτίθεται να συνεχίσει τον πόλεμο, παρά τις βαριές απώλειες και το οικονομικό κόστος, επιδιώκοντας να εξαναγκάσει την Ουκρανία να υποκύψει σε απαιτήσεις που θα την υποτάξουν ουσιαστικά στη Μόσχα.

Οι εξελίξεις στο πεδίο, σύμφωνα με αναλυτές, δίνουν στον Πούτιν ελάχιστα κίνητρα να υποχωρήσει. Η Ουκρανία χάνει έδαφος με αυξανόμενο ρυθμό, βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλο διαφθοράς στο εσωτερικό, ενώ εξαντλούνται τόσο τα οικονομικά της αποθέματα όσο και οι στρατιωτικές της δυνάμεις — την ώρα που η υπομονή των ΗΠΑ στερεύει.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Μόσχα θεωρεί ότι αν περιμένει, μπορεί να αποσπάσει μεγαλύτερες παραχωρήσεις.

«Η ουσία του πολέμου του είναι να αποδυναμώσει την Ουκρανία», σημειώνει η Τατιάνα Στανοβάγια, ερευνήτρια στο Carnegie Russia Eurasia Center.

Καθώς οι ρωσικές δυνάμεις πλήττουν κρίσιμες υποδομές και αποσπούν σταδιακά περισσότερες εκτάσεις, ο Πούτιν εμφανίζεται πεπεισμένος ότι τελικά θα πετύχει τους στόχους του. Αν όχι τώρα τότε σε έξι μήνες, κι αν όχι σε έξι, τότε σε ένα χρόνο.

Παρά τις λανθασμένες αρχικές εκτιμήσεις του σχετικά με την αντοχή της Ουκρανίας, ο Πούτιν φαίνεται να αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα ότι έχει το πάνω χέρι.

Ο Ρώσος πρόεδρος ζητεί δεσμευτικές εγγυήσεις ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ότι η Συμμαχία δεν θα επεκταθεί ανατολικότερα, ότι θα επιβληθούν όρια στη στρατιωτική ισχύ του Κιέβου, καθώς και ειδικό καθεστώς προστασίας για τη ρωσική γλώσσα και τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες στην Αλάσκα το καλοκαίρι επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, στο αίτημά του να περάσουν πλήρως στη ρωσική κυριαρχία οι περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

Το τελευταίο διάστημα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν έντονη ανησυχία για σημεία της πρότασης που θα περιόριζαν το ΝΑΤΟ και θα προσέδιδαν στη Μόσχα ρόλο εγγυητή της ευρωπαϊκής ασφάλειας, ωθώντας τους Αμερικανούς να τα μεταφέρουν σε παράλληλη διαπραγματευτική διαδικασία. Η Ουκρανία, από την πλευρά της, ζητεί οι συζητήσεις για το εδαφικό να ξεκινήσουν από τη σημερινή γραμμή του μετώπου και αντιδρά στον περιορισμό των ενόπλων δυνάμεών της.

Η Μόσχα έχει απορρίψει ως μη παραγωγικές τις ευρωπαϊκές αντιπροτάσεις των τελευταίων ημερών και ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε απόκλιση από τα «θεμελιώδη σημεία» που συμφωνήθηκαν στην Αλάσκα αποτελεί μη αποδεκτή βάση.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Πούτιν δεν θα ενέκρινε ούτε καν το αρχικό 28σέλιδο σχέδιο, αυτό που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων για την κλίση του υπέρ της Ρωσίας, χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις. Ο ίδιος χαρακτήρισε την πρόταση «βάση συζήτησης», αλλά με πολλές ανοιχτές εκκρεμότητες. Ο σύμβουλός του, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε πως «πολλά σημεία είναι αποδεκτά, αλλά όχι όλα».

Ορισμένες προβλέψεις του σχεδίου μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα δύσπεπτες για το Κρεμλίνο: τα σχετικά γενναιόδωρα όρια στην ουκρανική στρατιωτική ισχύ, η απουσία περιορισμών στον οπλισμό της Ουκρανίας, καθώς και η πρόταση να χρησιμοποιηθούν τα δεσμευμένα ρωσικά κρατικά κεφάλαια στην Ευρώπη για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Το Κρεμλίνο αναμένει την επιστροφή του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουΐτκοφ, στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα για τη συνέχιση των συζητήσεων. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την επίσκεψη, ενώ γνωστοποίησε ότι ο υφυπουργός του Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Π. Ντρίσκολ, θα έχει επαφές με τους Ουκρανούς.

Παρότι ο Πούτιν δείχνει έτοιμος να συνεχίσει τον πόλεμο, επιδιώκει παράλληλα να αναπτύξει στενότερη σχέση με τον Τραμπ, μια προοπτική που, εφόσον καρποφορήσει, θα μπορούσε να αποφέρει άρση κυρώσεων, οικονομική συνεργασία και γεωστρατηγικά οφέλη. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, δεν πρόκειται να θυσιάσει τους βασικούς του στόχους για να το πετύχει.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία αντιμετωπίζει το κύμα ουκρανικών επιθέσεων σε διυλιστήρια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ ο Τραμπ έχει απειλήσει, και στη συνέχεια αποσύρει, την παροχή πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο.

Στη Μόσχα επικρατεί η εκτίμηση ότι ακόμη κι αν ο τρέχων γύρος διπλωματίας δεν καταλήξει σε συμφωνία, μπορεί να οδηγήσει τις ΗΠΑ να διακόψουν πλήρως τη στήριξη προς την Ουκρανία, εξέλιξη που θα επισπεύσει πιθανή διάλυση της ουκρανικής άμυνας.

«Ο Πούτιν εξακολουθεί να τα θέλει όλα», λέει ο Μαξ Μπέργκμαν, διευθυντής του προγράμματος για την Ευρώπη, τη Ρωσία και την Ευρασία στο CSIS. «Το βασικό όμως είναι ότι θέλει την Ουκρανία στη σφαίρα επιρροής του. Κι αν δεν μπορεί να την έχει, τότε προτιμά να μην την έχει κανείς». Ο ίδιος σημειώνει ότι παρόμοιες διπλωματικές εξάρσεις φέτος κατέληξαν άδοξα.

«Με κάθε νέα πρωτοβουλία ανεβαίνεις στο καρουζέλ, για λίγο μοιάζει να κινείσαι προς τα κάπου, αλλά στο τέλος κατεβαίνεις στο ίδιο σημείο: ο πόλεμος συνεχίζεται».

Πηγή: New York Times

