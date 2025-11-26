Κρεμλίνο: Είναι πρόωρο να πούμε ότι η ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία είναι κοντά

Το Κρεμλίνο μετριάζει τις προσδοκίες για επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον σχεδόν τετραετή πόλεμο στην Ουκρανία

Είναι «πρόωρο» να εκτιμηθεί αν η κατάσταση βρίσκεται κοντά σε λύση, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ. Υποστήριξε επίσης ότι «σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ», υπάρχουν παράγοντες «που θα προσπαθήσουν να εκτροχιάσουν αυτές τις ειρηνευτικές συνομιλίες», σχολιάζοντας τις διαρροές από τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις.

Οι δηλώσεις του Πεσκόφ ήρθαν μετά τον πιο ενθαρρυντικό τόνο που είχε δώσει νωρίτερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, ο οποίος είπε σε ρεπόρτερ κρατικού τηλεοπτικού δικτύου πως «ορισμένες πτυχές μπορούν να ιδωθούν θετικά, αλλά πολλές άλλες απαιτούν ειδική επεξεργασία από ειδικούς».

Ο Ουσάκοφ επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα έχει λάβει την αναθεωρημένη πρόταση που προέκυψε από τις πρόσφατες υψηλού επιπέδου συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων, αλλά πρόσθεσε ότι ακόμη δεν έχουν γίνει επαφές με την αμερικανική πλευρά για συζήτηση του σχεδίου. «Δεν έχουμε συζητήσει με κανέναν ακόμη, γιατί η πρόταση απαιτεί σοβαρή ανάλυση και ενδελεχή συζήτηση», ανέφερε.

Στο μεταξύ, οι επιχειρήσεις στο πεδίο συνεχίζονται. Ο περιφερειάρχης της Ζαπορίζια στην Ουκρανία ανακοίνωσε ότι 12 άτομα τραυματίστηκαν και καταστήματα και πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές από ρωσική αεροπορική επίθεση το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου.

Την Τρίτη, το Bloomberg δημοσίευσε μεταφρασμένο απομαγνητοφωνημένο διάλογο μεταξύ του Ουσάκοφ και του Κιρίλ Ντμίτριεφ, οικονομικού συμβούλου του Ρώσου προέδρου, στον οποίο ο τελευταίος φέρεται να εκτιμά ότι η Ρωσία θα αποσπάσει «το μέγιστο» των απαιτήσεών της. Ο Ντμίτριεφ ακούγεται να λέει: «Θα φτιάξουμε απλώς αυτό το έγγραφο από τη δική μας θέση… Δεν νομίζω ότι θα πάρουν ακριβώς τη δική μας εκδοχή, αλλά θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν την πρόταση. Το Bloomberg δημοσίευσε επίσης απομαγνητοφώνηση τηλεφωνικής συνομιλίας της 14ης Οκτωβρίου, στην οποία ο Γουίτκοφ φέρεται να συμβουλεύει τον Ουσάκοφ για το πώς να διαπραγματευθεί με τον Τραμπ, ενώ γίνεται αναφορά σε σχέδιο που είχε επεξεργαστεί ο Γουίτκοφ με τον Τζάρεντ Κούσνερ και το οποίο θεωρούνταν ευνοϊκό για τη Μόσχα.

«Ξέρω τι χρειάζεται για να γίνει συμφωνία: το Ντονέτσκ και ίσως μια ανταλλαγή εδαφών κάπου αλλού», λέει ο Γουίτκοφ, σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση. «Αντί όμως να συζητάμε έτσι, ας μιλάμε πιο αισιόδοξα… Πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε συμφωνία».

Ο Τραμπ, σχολιάζοντας τις διαρροές, είπε ότι δεν έχει ακούσει το ηχητικό αλλά χαρακτήρισε τον Γουίτκοφ «διαπραγματευτή», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «τυπικό τρόπο διαπραγμάτευσης».

Αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο CBS News ότι η ουκρανική κυβέρνηση έχει «συμφωνήσει σε μια συμφωνία ειρήνης» που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ, με τους τεχνικούς όρους να βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση.

Σε παρόμοιο μήκος κύματος, ο Ουκρανός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Ρουστέμ Ουμέροφ, είπε ότι έχει επιτευχθεί «κοινή κατανόηση» για την πρόταση.

Η στάση της Μόσχας, πάντως, φαίνεται να αναιρεί την αισιοδοξία που εκφράζει ο Τραμπ, ο οποίος στην πλατφόρμα Truth Social μίλησε για «τεράστια πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις. Υποστήριξε ότι το αρχικό «Σχέδιο Ειρήνης των 28 Σημείων» έχει «βελτιωθεί» με την εισφορά και των δύο πλευρών και πως απομένουν «λιγοστά σημεία διαφωνίας».

Προσέθεσε επίσης ότι στέλνει τον Γουίτκοφ στη Μόσχα με στόχο την «ολοκλήρωση» της συμφωνίας.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι διαπραγματευτές «πήραν ένα προς ένα τα 28 σημεία» και τα μείωσαν σε 22, επιλύοντας αρκετά «ευνοϊκά». Ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία θα κάνει παραχωρήσεις αλλά «η μεγάλη της παραχώρηση» θα είναι ότι σταματά τις επιθέσεις και «δεν καταλαμβάνει άλλο έδαφος».

Την προηγούμενη εβδομάδα, το CBS News είχε λάβει προσχέδιο πρότασης της κυβέρνησης Τραμπ, στο οποίο περιλαμβάνονταν όροι που ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει απορρίψει επανειλημμένα, όπως η παραχώρηση ολόκληρης της περιφέρειας του Ντονέτσκ, ακόμη και περιοχών που δεν κατέχει η Ρωσία, καθώς και η εγκατάλειψη της πορείας ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

