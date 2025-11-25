Ρωσία: Απορρίπτει το σχέδιο των 19 σημείων - Ο πόλεμος μπορεί να συνεχισθεί ως τα Χριστούγεννα

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κάνει χειρονομία σε συνέντευξη Τύπου με τον Λευκορώσο υπουργό Εξωτερικών Μαξίμ Ριζένκοφ μετά από κοινή συνεδρίαση των συμβουλίων των υπουργείων Εξωτερικών της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στο μέγαρο της Ζιναΐντα Μορόζοβα στη Μόσχα, Ρωσία, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025.

Η Ρωσία ετοιμάζεται να απορρίψει το νέο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός των 19 σημείων, που έχουν καταρτίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η New York Post.

Το ίδιο μέσο πάντως τονίζει ότι η Μόσχα θα είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις προκειμένου να κρατήσει εμπλεκόμενο τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που σημαίνει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως τα Χριστούγεννα.

Ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας, μετά την αρχική πρόταση των 28 σημείων που είχε καταρτίσει ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ. Το αρχικό σχέδιο δέχτηκε σφοδρή διεθνή κριτική, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σε 19 σημεία μετά τις συνομιλίες υψηλού επιπέδου ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Κίεβο την Κυριακή. Η νέα εκδοχή κρίθηκε αποδεκτή από την Ουκρανία.

Ωστόσο, πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα ανέφεραν ότι η Ρωσία δεν σκοπεύει να συμφωνήσει ούτε με τη συντομευμένη εκδοχή, καθώς δεν είχε μείνει ικανοποιημένη από το αρχικό πλαίσιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ανέβασε τους τόνους την Τρίτη, επαναλαμβάνοντας ότι η Μόσχα δεν θα στηρίξει κανένα σχέδιο που αποκλίνει από την αρχική πρόταση των 28 σημείων.

Ο Λαβρόφ συνέδεσε το νέο πλάνο με τις επαφές Τραμπ – Πούτιν στη σύνοδο του Αυγούστου στο Άνκορατζ: «Μετά το Άνκορατζ θεωρήσαμε ότι οι κατανοήσεις είχαν ήδη αποτυπωθεί. Μεσολάβησε μεγάλη παύση και τώρα αυτή σπάει με την παρουσίαση του νέου εγγράφου», είπε.

Το Κρεμλίνο είχε χαιρετίσει το αρχικό σχέδιο ως πραγματικό δρόμο προς την ειρήνη. Ο Λαβρόφ προειδοποίησε, σύμφωνα με τους Financial Times, ότι αν παραβιαστεί «το πνεύμα και το γράμμα του Άνκορατζ», η κατάσταση «θα αλλάξει ριζικά».

Παρά ταύτα, σύμφωνα με την New York Post η Ρωσία δεν θέλει να εμφανισθεί ως η πλευρά που απορρίπτει συνολικά την αμερικανική πρωτοβουλία.

Στόχος δεν ήταν η συμφωνία αλλά η ενσωμάτωση των ουκρανικών θέσεων

Από ουκρανικής πλευράς, η Μιροσλάβα Γκογκάντζε, στέλεχος του Atlantic Council, τόνισε ότι το Κίεβο δεν θεωρεί πως η Μόσχα θα δεχτεί το σχέδιο των 19 σημείων.

«Ο στόχος δεν ήταν να επιτευχθεί συμφωνία, αλλά να αντικατασταθεί το αρχικό πλάνο των 28 σημείων και να ενσωματωθούν ουκρανικές θέσεις σε μια μελλοντική διαπραγμάτευση», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό σχέδιο προέβλεπε μείωση του ουκρανικού στρατού από περίπου 2 εκατομμύρια σε 600.000 άτομα, την πλήρη παραχώρηση του Ντονμπάς και την εγκατάλειψη της προοπτικής ένταξης στο ΝΑΤΟ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφάλειας.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιμένει ότι η Ουκρανία δεν πρέπει ποτέ να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, θεωρώντας το ζήτημα «ρίζα» της απόφασής του να εισβάλει το 2022.

Το νέο σχέδιο των 19 σημείων διαφέρει ριζικά: Καταργεί το όριο στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και αφήνει ανοιχτή την ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Η νέα πρόταση διαμορφώθηκε τις τελευταίες ημέρες, μετά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με ουκρανούς διαπραγματευτές στη Γενεύη. Ο Ρούμπιο τη χαρακτήρισε την πιο παραγωγική συνάντηση μέχρι σήμερα.

Η Ουκρανία ενέκρινε το σχέδιο την Τρίτη, έπειτα από συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους στο Άμπου Ντάμπι.

