Ζελένσκι: Τι ζήτησε από τον Στάρμερ και τους Ευρωπαίους πριν την συνάντηση με τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους να καταρτίσουν ρεαλιστικό σχέδιο για την ανάπτυξη μιας «ευρωπαϊκής δύναμης διασφάλισης» στην Ουκρανία, ενώ επανέλαβε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να στηρίζουν το Κίεβο όσο η Ρωσία δεν δείχνει πρόθεση να τερματίσει την εισβολή της.

Ζελένσκι: Τι ζήτησε από τον Στάρμερ και τους Ευρωπαίους πριν την συνάντηση με τον Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Keir Starmer και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy φεύγουν από το 10 Downing Street στο Λονδίνο, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, για μια συνάντηση της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων». 

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να προχωρήσει με το πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας που συζητά με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters. Όπως σημειώνει το πρακτορείο, επικαλούμενο ομιλία που έχει στη διάθεσή του, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε στη «συμμαχία των προθύμων» ότι καμία απόφαση ασφάλειας για την Ευρώπη δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς την ίδια την ήπειρο.

Την ίδια ώρα, πάντως εμφανίστηκε διαθέσιμος να συζητήσει τα πιο ευαίσθητα σημεία της συμφωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας παράλληλα τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών στις σχετικές συνομιλίες. Σύμφωνα με το κείμενο, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους να καταρτίσουν ρεαλιστικό σχέδιο για την ανάπτυξη μιας «ευρωπαϊκής δύναμης διασφάλισης» στην Ουκρανία, ενώ επανέλαβε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να στηρίζουν το Κίεβο όσο η Ρωσία δεν δείχνει πρόθεση να τερματίσει την εισβολή της.

Το μήνυμα Στάρμερ

Σε ξεχωριστή παρέμβαση, ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ ενημέρωσε τους συμμετέχοντες της «συμμαχίας των προθύμων» ότι ο Ζελένσκι θεωρεί πως «το μεγαλύτερο μέρος» του ειρηνευτικού κειμένου μπορεί να γίνει αποδεκτό. Όπως είπε, η Ουκρανία έχει προτείνει «κάποιες εποικοδομητικές αλλαγές», δείχνοντας πως η διαδικασία κινείται προς θετική κατεύθυνση.

Ο Στάρμερ τόνισε ότι η ομάδα πρέπει να προετοιμάσει τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση των μελλοντικών ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ώστε η χώρα να μπορεί να αμυνθεί αποτελεσματικά. Κάλεσε μάλιστα τους συνομιλητές «να οριστικοποιήσουν τις εθνικές τους δεσμεύσεις», εξηγώντας ότι απαιτούνται τα πιο στιβαρά σχέδια και η ισχυρότερη δυνατή ικανότητα για τη στήριξη της Ουκρανίας.

