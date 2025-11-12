Αποστάσεις Στάρμερ από το BBC στην κόντρα με Τραμπ: «Βάλτε τάξη στα του οίκου σας»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρετά τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας Κίρ Σταρμερ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής για την υποστήριξη του τερματισμού του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, ο οποίος διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια, μετά από μια σημαντική συμφωνία εκεχειρίας, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Να «βάλει σε τάξη τα του οίκου του» κάλεσε σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τον ραδιοτηλεοπτικό γίγαντα της χώρας του BBC, στον απόηχο των απειλών Τραμπ να προσφύγει εναντίον του στη δικαιοσύνη για τη «μονταζιέρα» που τον παρουσίαζε ως «καθοδηγητή» των γεγονότων της 2ης Ιανουαρίου του 2021, στο Καπιτώλιο. Γεγονότα τα οποία παρουσιάστηκαν ως «εισβολή» στο Καπιτώλιο και οδήγησαν σε μαζικές φυλακίσεις οπαδών του κινήματος MAGA.

Ως αποτέλεσμα της ανάδειξης του «μοντάζ» με σκοπό την διαστρέβλωση των όσων έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ, το BBC έχει βυθιστεί σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει εδώ και δεκαετίες αφού δύο κορυφαία στελέχη του, ο γενικός διευθυντής του και η διευθύντρια ενημέρωσης, παραιτήθηκαν έπειτα από επικρίσεις σχετικά με τα δημοσιογραφικά κριτήριά του δικτύου και κατηγορίες για προκαταλήψεις, όσον αφορά το μοντάζ που είχε κάνει σε ομιλία του Τραμπ αλλά και την στάση του σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ - Χαμάς.

Να βάλετε σε τάξη τα του οίκου σας

Ερωτώμενος στην Βουλή σχετικά με το εάν θα επιχειρήσει να «μεσολαβήσει» στον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να μην υπάρξει αγωγή ύψους 1 δισ. ευρώ, όπως έχει προαναγγείλει κατά του BBC ο Κιρ Στάρμε απάντησε:

«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής, πιστεύω σ' ένα ισχυρό και ανεξάρτητο BBC», δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός. «Μερικοί θα προτιμούσαν να μην υφίσταται το BBC. Κάποιοι απ' αυτούς βρίσκονται εδώ», δήλωσε δείχνοντας αντιπολιτευόμενους βουλευτές.

«Δεν είμαι ένας απ' αυτούς. Σε μια εποχή παραπληροφόρησης, το επιχείρημα για μια αμερόληπτη βρετανική υπηρεσία ειδήσεων είναι ισχυρότερο παρά ποτέ. Και όπου γίνονται λάθη, χρειάζεται να βάζουν σε τάξη τα του οίκου τους και το BBC πρέπει να έχει τις υψηλότερες προδιαγραφές, να λογοδοτεί και να διορθώνει γρήγορα τα λάθη. Αλλά πάντα θα υποστηρίζω ένα ισχυρότερο, ανεξάρτητο BBC».

