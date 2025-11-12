Ανάλυση Reuters: Μπορεί ο Τραμπ να κερδίσει τη μήνυση ενός δισ. δολαρίων κατά του BBC;

Εάν το δικαστήριο καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν έχει δικαιοδοσία, η υπόθεση θα μπορούσε να απορριφθεί γρήγορα.

Επιμέλεια - Παύλος Μεθόδιος

Ανάλυση Reuters: Μπορεί ο Τραμπ να κερδίσει τη μήνυση ενός δισ. δολαρίων κατά του BBC;
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να μηνύσει το BBC για τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια λόγω της μετάδοσης ενός ντοκιμαντέρ που, όπως ισχυρίζεται, ήταν παραπλανητικά μονταρισμένο, αλλά η υπόθεση θα εξαρτηθεί από το αν κάποιος στη Φλόριντα το είδε στο διαδίκτυο και αισθάνθηκε ότι παραπλανήθηκε.

Εάν ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, ένα αμερικανικό δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίσει εάν ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός σταθμός της Βρετανίας εξαπάτησε σκόπιμα τους τηλεθεατές.

Γιατί κατηγορεί το BBC ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Τραμπ και οι δικηγόροι του έχουν κατηγορήσει το BBC ότι τον δυσφήμησε, συνενώνοντας δύο μέρη μιας ομιλίας του στις 6 Ιανουαρίου 2021, ώστε να φαίνεται ότι κατεύθυνε τους υποστηρικτές του να εισβάλουν βίαια στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Σε μια επιστολή που είδε το Reuters, η νομική ομάδα του Τραμπ έδωσε στη BBC προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να αποσύρει το επεισόδιο του ντοκιμαντέρ «Panorama» του Οκτωβρίου 2024, στο οποίο εμφανίστηκαν τα αποσπάσματα, αλλιώς θα αντιμετωπίσει αγωγή ύψους τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Ο Τραμπ έχει αρνηθεί ότι υποκίνησε την εξέγερση.

Ο Τραμπ δήλωσε στη παρουσιάστρια του Fox News, Λόρα Ίνγκραμ, σε συνέντευξη τη Δευτέρα ότι είχε «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC. «Εξαπάτησαν το κοινό και το παραδέχτηκαν», είπε.

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, ζήτησε συγγνώμη για την επεξεργασία του βίντεο και ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός εξετάζει την επιστολή.

Η αποκάλυψη σχετικά με την επεξεργασία της ομιλίας του Τραμπ και η ευρύτερη κριτική προς το BBC έχουν βυθίσει τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό σε κρίση, με αποτέλεσμα την παραίτηση του γενικού διευθυντή Τιμ Ντέιβι και της διευθύνουσας συμβούλου του ειδησεογραφικού τμήματος, Ντέμπορα Τέρνες την Κυριακή.

Μπορεί ο Τραμπ να μηνύσει το BBC στις ΗΠΑ;

Οι δικηγόροι του Τραμπ πρότειναν στην επιστολή ότι θα μηνύσουν τον βρετανικό οργανισμό στη Φλόριντα, όπου έχει νόμιμη κατοικία, αναφέρει το Reuters.

Ένα βασικό ερώτημα θα ήταν αν το BBC έχει επιδιώξει ενεργά να εδραιώσει την παρουσία του στη Φλόριντα και αν οι κάτοικοι της πολιτείας παρακολούθησαν το ντοκιμαντέρ και αισθάνθηκαν εξαπατημένοι από αυτό, σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες.

Αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να είναι κρίσιμοι όταν ένα δικαστήριο εξετάζει αν έχει δικαιοδοσία για την υπόθεση.

Το ντοκιμαντέρ δεν μεταδόθηκε στις ΗΠΑ, αλλά ήταν διαθέσιμο μέχρι πρόσφατα στην online πλατφόρμα streaming της BBC.

Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει γραφεία στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη και έχει ήδη εναχθεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα. Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, δεν αμφισβήτησε τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου της Φλόριντα, σύμφωνα με νομικά αρχεία.

Εάν το δικαστήριο καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν έχει δικαιοδοσία, η υπόθεση θα μπορούσε να απορριφθεί γρήγορα.

Τι χρειάζεται να αποδείξει ο Αμερικανός πρόεδρος;

Τα δημόσια πρόσωπα στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια σε υποθέσεις δυσφήμισης. Εκτός από το να αποδείξουν ότι μια δήλωση ήταν ψευδής και δυσφημιστική, πρέπει να αποδείξουν ότι ο εναγόμενος γνώριζε ότι η δήλωση ήταν ψευδής ή αγνόησε την αλήθεια.

Κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας γνωστής ως «ανακάλυψη», οι δικηγόροι του Τραμπ πιθανότατα θα ρωτήσουν το BBC αν υπάρχουν εσωτερικές επικοινωνίες που να δείχνουν ότι αγνοήθηκαν προειδοποιητικά σημάδια ή ότι οι δημοσιογράφοι του BBC είχαν την πρόθεση να παραπλανήσουν τους θεατές, σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες.

Πρόσθεσαν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να βασιστεί σε ένα εσωτερικό υπόμνημα του BBC που διέρρευσε, το οποίο συντάχθηκε από έναν σύμβουλο δεοντολογίας και προτύπων και εξέφραζε ανησυχίες για συστηματική μεροληψία του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού υπέρ της αριστεράς. Η κριτική του υπομνήματος για τη διαδικασία επεξεργασίας του «Panorama» θα μπορούσε να ενισχύσει το επιχείρημα του Τραμπ ότι η BBC ενήργησε κακόβουλα.

Ποια είναι η υπερασπιστική γραμμή του BBC

Η πρώτη τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών εγγυάται το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και παρέχει στον Τύπο μερικές από τις ισχυρότερες νομικές προστασίες στον κόσμο έναντι αγωγών για δυσφήμιση.

Το BBC θα είχε αυτές τις προστασίες σε οποιοδήποτε αμερικανικό δικαστήριο. Στη Φλόριντα, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα μπορούσε επίσης να βασιστεί σε έναν πολιτειακό νόμο που επιτρέπει στους κατηγορούμενους να απορρίπτουν γρήγορα αγωγές για δυσφήμιση που είναι αβάσιμες ή που ασκούνται ως αντίποινα για νομικά προστατευόμενη έκφραση.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι το ντοκιμαντέρ ήταν ουσιαστικά αληθές και ότι οι αποφάσεις του σχετικά με το μοντάζ δεν δημιούργησαν ψευδή εντύπωση, σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες. Θα μπορούσε επίσης να ισχυριστεί ότι το πρόγραμμα δεν έβλαψε τη φήμη του Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι του προκάλεσε «τεράστια ζημιά στην φήμη και στην οικονομική του κατάσταση».

Γιατί ο Τραμπ κάνει αγωγή στη Φλόριντα και όχι στη Βρετανία

Οι νόμοι του Ηνωμένου Βασιλείου απαιτούν οι αγωγές για δυσφήμιση να ασκούνται εντός ενός έτους από τη δημοσίευση ενός δημοσιεύματος, το οποίο έχει ήδη παρέλθει για το ντοκιμαντέρ του Οκτωβρίου 2024.

Το ανώτατο όριο για αποζημίωση λόγω δυσφήμισης στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι περίπου 350.000 λίρες (397.000 ευρώ), αλλά στην πράξη σπάνια πλησιάζει αυτό το ποσό. Στις ΗΠΑ, οι αποζημιώσεις έχουν φτάσει έως και 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Θα καταφέρει να πάρει 1 δισεκατομμύριο;

Το ποσό αυτό είναι ένα σημείο εκκίνησης και, σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες, δεν είναι ασυνήθιστο για τους ενάγοντες στις ΗΠΑ να υποβάλλουν εντυπωσιακές αιτήσεις αποζημίωσης ως μέσο πίεσης ή ως αρχική προσφορά για διαπραγματεύσεις συμβιβασμού.

Η αποζημίωση θα αποφασιστεί τελικά από δικαστή ή ενόρκους. Αν ο Τραμπ υποβάλει αγωγή για 1 δισεκατομμύριο δολάρια, δεν θα είναι η πρώτη φορά που ζητά τεράστια αποζημίωση από μια εταιρεία μέσων ενημέρωσης.

Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον του CBS το 2024 για αυτό που χαρακτήρισε ως παραπλανητική επεξεργασία μιας συνέντευξης με την αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές, Καμάλα Χάρις. Η αγωγή τελικά διευθετήθηκε με 16 εκατομμύρια δολάρια.

Τον Ιούλιο, ο Τραμπ μήνυσε την Wall Street Journal για 10 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω ενός άρθρου σχετικά με τους δεσμούς του με τον αποθανόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Το WSJ αρνήθηκε κάθε παράνομη πράξη και η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

*Με πληροφορίες από Reuters

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:34ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στην Αθηνών-Σουνίου λόγω διεξαγωγής αγώνα τριάθλου

14:25ΕΛΛΑΔΑ

22χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γεννηματάς - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα Challenge

14:20LIFESTYLE

«Η Σταχτοπούτα με το μπλε φόρεμα και η κακιά αδελφή της»: Το βίντεο με τη Μις Ισραήλ να «καρφώνει» το βλέμμα στη Μις Παλαιστίνη στα καλλιστεία για τη Μις Υφήλιος

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νεκρό 8 χρόνια μέσα στο αυτοκίνητο στέλεχος εταιρίας

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έγραψε στον πρόεδρο του Ισραήλ ζητώντας του να δώσει χάρη στον Μπίμπι

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρή 70χρονη εντός του καταστήματός της

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανάκληση για τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού από τον ΕΦΕΤ

14:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: O νέος Κένεντι που βάζει πλώρη για το Κογκρέσο - Ποιος είναι ο 32χρονος φωτογενής εγγονός του JFK

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Επιχείρησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Σε Λουξεμβούργο, Δανία και Ιρλανδία οι υψηλότεροι μισθοί - Οι Έλληνες δεύτεροι χειρότερα αμοιβόμενοι στην Ευρώπη

13:43ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γιάννης Βιτζηλαίος: Η COSMOTE TELEKOM οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας με «όχημα» την Τεχνητή Νοημοσύνη

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Το «Βαμπίρ του Παρισιού»: Οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις του κανίβαλου που εργαζόταν σε νεκροτομείο

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση από πολίτη δέχθηκε ο αντιδήμαρχος Λάρισας, Αχιλλέας Κέλλας

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πλαίσιο για τις «Golden Visa» - Τι αλλάζει για τους επενδυτές ακινήτων στην Ελλάδα

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του - Υπολογίστε πόσα χρήματα θα πάρετε

13:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις και ΑΕΚ - Ρίγα

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Bρετανός υπουργός Υγείας: «Δεν διεκδικώ τη θέση του Στάρμερ» - Φουντώνουν οι φήμες για «πραξικόπημα»

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κλείνει το ραδιόφωνο του Στρατού ο υπουργός Άμυνας - Ενέργεια μίας «κυβέρνησης που φοβάται την κριτική» λέει η αντιπολίτευση

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τροχαίο με μια σοβαρά τραυματία - Αναβάτης μοτοσικλέτας έπεσε σε παρμπρίζ αυτοκινήτου

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Το στεγαστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων: 10.454 νέες κατοικίες, 12 παιδικοί σταθμοί, 4 φοιτητικές εστίες, 3 γηροκομεία για στρατιωτικούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανάκληση για τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού από τον ΕΦΕΤ

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Το «Βαμπίρ του Παρισιού»: Οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις του κανίβαλου που εργαζόταν σε νεκροτομείο

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Τι δήλωσε στην κατάθεσή του ο 25χρονος για το δυστύχημα που σκοτώθηκε ο 3χρονος Ανδρέας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

14:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: O νέος Κένεντι που βάζει πλώρη για το Κογκρέσο - Ποιος είναι ο 32χρονος φωτογενής εγγονός του JFK

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Σε Λουξεμβούργο, Δανία και Ιρλανδία οι υψηλότεροι μισθοί - Οι Έλληνες δεύτεροι χειρότερα αμοιβόμενοι στην Ευρώπη

14:20LIFESTYLE

«Η Σταχτοπούτα με το μπλε φόρεμα και η κακιά αδελφή της»: Το βίντεο με τη Μις Ισραήλ να «καρφώνει» το βλέμμα στη Μις Παλαιστίνη στα καλλιστεία για τη Μις Υφήλιος

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

12:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στη Ρόδο: 51χρονος Αλβανός φέρεται να ασελγούσε στον 10χρονο γιο του

11:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δημιουργήθηκε ατμοσφαιρικό βουνό - Ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» επιμένει για βαρυχειμωνιά

14:25ΕΛΛΑΔΑ

22χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γεννηματάς - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα Challenge

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Μπαλάσκας για Τούνη: «Βούλωσέ το και άσε τον Δημητρακόπουλο να μιλήσει»

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα – Φρίκη με 58 βασανισμένες γάτες

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νεκρό 8 χρόνια μέσα στο αυτοκίνητο στέλεχος εταιρίας

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη - Συμφωνήσαμε στην άμεση διευθέτηση λεπτομερειών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, είπε ο πρωθυπουργός

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

11:54Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τα δύο βασικά σενάρια για τον ανασχηματισμό που έρχεται μετά τις γιορτές - Πιθανές εκπλήξεις για ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ