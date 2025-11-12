Ανάλυση Reuters: Μπορεί ο Τραμπ να κερδίσει τη μήνυση ενός δισ. δολαρίων κατά του BBC;

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να μηνύσει το BBC για τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια λόγω της μετάδοσης ενός ντοκιμαντέρ που, όπως ισχυρίζεται, ήταν παραπλανητικά μονταρισμένο, αλλά η υπόθεση θα εξαρτηθεί από το αν κάποιος στη Φλόριντα το είδε στο διαδίκτυο και αισθάνθηκε ότι παραπλανήθηκε.

Εάν ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, ένα αμερικανικό δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίσει εάν ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός σταθμός της Βρετανίας εξαπάτησε σκόπιμα τους τηλεθεατές.

Γιατί κατηγορεί το BBC ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Τραμπ και οι δικηγόροι του έχουν κατηγορήσει το BBC ότι τον δυσφήμησε, συνενώνοντας δύο μέρη μιας ομιλίας του στις 6 Ιανουαρίου 2021, ώστε να φαίνεται ότι κατεύθυνε τους υποστηρικτές του να εισβάλουν βίαια στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Σε μια επιστολή που είδε το Reuters, η νομική ομάδα του Τραμπ έδωσε στη BBC προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να αποσύρει το επεισόδιο του ντοκιμαντέρ «Panorama» του Οκτωβρίου 2024, στο οποίο εμφανίστηκαν τα αποσπάσματα, αλλιώς θα αντιμετωπίσει αγωγή ύψους τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί ότι υποκίνησε την εξέγερση.

Ο Τραμπ δήλωσε στη παρουσιάστρια του Fox News, Λόρα Ίνγκραμ, σε συνέντευξη τη Δευτέρα ότι είχε «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC. «Εξαπάτησαν το κοινό και το παραδέχτηκαν», είπε.

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, ζήτησε συγγνώμη για την επεξεργασία του βίντεο και ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός εξετάζει την επιστολή.

Η αποκάλυψη σχετικά με την επεξεργασία της ομιλίας του Τραμπ και η ευρύτερη κριτική προς το BBC έχουν βυθίσει τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό σε κρίση, με αποτέλεσμα την παραίτηση του γενικού διευθυντή Τιμ Ντέιβι και της διευθύνουσας συμβούλου του ειδησεογραφικού τμήματος, Ντέμπορα Τέρνες την Κυριακή.

Μπορεί ο Τραμπ να μηνύσει το BBC στις ΗΠΑ;

Οι δικηγόροι του Τραμπ πρότειναν στην επιστολή ότι θα μηνύσουν τον βρετανικό οργανισμό στη Φλόριντα, όπου έχει νόμιμη κατοικία, αναφέρει το Reuters.

Ένα βασικό ερώτημα θα ήταν αν το BBC έχει επιδιώξει ενεργά να εδραιώσει την παρουσία του στη Φλόριντα και αν οι κάτοικοι της πολιτείας παρακολούθησαν το ντοκιμαντέρ και αισθάνθηκαν εξαπατημένοι από αυτό, σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες.

Αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να είναι κρίσιμοι όταν ένα δικαστήριο εξετάζει αν έχει δικαιοδοσία για την υπόθεση.

Το ντοκιμαντέρ δεν μεταδόθηκε στις ΗΠΑ, αλλά ήταν διαθέσιμο μέχρι πρόσφατα στην online πλατφόρμα streaming της BBC.

Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει γραφεία στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη και έχει ήδη εναχθεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα. Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, δεν αμφισβήτησε τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου της Φλόριντα, σύμφωνα με νομικά αρχεία.

Εάν το δικαστήριο καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν έχει δικαιοδοσία, η υπόθεση θα μπορούσε να απορριφθεί γρήγορα.

Τι χρειάζεται να αποδείξει ο Αμερικανός πρόεδρος;

Τα δημόσια πρόσωπα στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια σε υποθέσεις δυσφήμισης. Εκτός από το να αποδείξουν ότι μια δήλωση ήταν ψευδής και δυσφημιστική, πρέπει να αποδείξουν ότι ο εναγόμενος γνώριζε ότι η δήλωση ήταν ψευδής ή αγνόησε την αλήθεια.

Κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας γνωστής ως «ανακάλυψη», οι δικηγόροι του Τραμπ πιθανότατα θα ρωτήσουν το BBC αν υπάρχουν εσωτερικές επικοινωνίες που να δείχνουν ότι αγνοήθηκαν προειδοποιητικά σημάδια ή ότι οι δημοσιογράφοι του BBC είχαν την πρόθεση να παραπλανήσουν τους θεατές, σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες.

Πρόσθεσαν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να βασιστεί σε ένα εσωτερικό υπόμνημα του BBC που διέρρευσε, το οποίο συντάχθηκε από έναν σύμβουλο δεοντολογίας και προτύπων και εξέφραζε ανησυχίες για συστηματική μεροληψία του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού υπέρ της αριστεράς. Η κριτική του υπομνήματος για τη διαδικασία επεξεργασίας του «Panorama» θα μπορούσε να ενισχύσει το επιχείρημα του Τραμπ ότι η BBC ενήργησε κακόβουλα.

Ποια είναι η υπερασπιστική γραμμή του BBC

Η πρώτη τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών εγγυάται το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και παρέχει στον Τύπο μερικές από τις ισχυρότερες νομικές προστασίες στον κόσμο έναντι αγωγών για δυσφήμιση.

Το BBC θα είχε αυτές τις προστασίες σε οποιοδήποτε αμερικανικό δικαστήριο. Στη Φλόριντα, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα μπορούσε επίσης να βασιστεί σε έναν πολιτειακό νόμο που επιτρέπει στους κατηγορούμενους να απορρίπτουν γρήγορα αγωγές για δυσφήμιση που είναι αβάσιμες ή που ασκούνται ως αντίποινα για νομικά προστατευόμενη έκφραση.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι το ντοκιμαντέρ ήταν ουσιαστικά αληθές και ότι οι αποφάσεις του σχετικά με το μοντάζ δεν δημιούργησαν ψευδή εντύπωση, σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες. Θα μπορούσε επίσης να ισχυριστεί ότι το πρόγραμμα δεν έβλαψε τη φήμη του Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι του προκάλεσε «τεράστια ζημιά στην φήμη και στην οικονομική του κατάσταση».

Γιατί ο Τραμπ κάνει αγωγή στη Φλόριντα και όχι στη Βρετανία

Οι νόμοι του Ηνωμένου Βασιλείου απαιτούν οι αγωγές για δυσφήμιση να ασκούνται εντός ενός έτους από τη δημοσίευση ενός δημοσιεύματος, το οποίο έχει ήδη παρέλθει για το ντοκιμαντέρ του Οκτωβρίου 2024.

Το ανώτατο όριο για αποζημίωση λόγω δυσφήμισης στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι περίπου 350.000 λίρες (397.000 ευρώ), αλλά στην πράξη σπάνια πλησιάζει αυτό το ποσό. Στις ΗΠΑ, οι αποζημιώσεις έχουν φτάσει έως και 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Θα καταφέρει να πάρει 1 δισεκατομμύριο;

Το ποσό αυτό είναι ένα σημείο εκκίνησης και, σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες, δεν είναι ασυνήθιστο για τους ενάγοντες στις ΗΠΑ να υποβάλλουν εντυπωσιακές αιτήσεις αποζημίωσης ως μέσο πίεσης ή ως αρχική προσφορά για διαπραγματεύσεις συμβιβασμού.

Η αποζημίωση θα αποφασιστεί τελικά από δικαστή ή ενόρκους. Αν ο Τραμπ υποβάλει αγωγή για 1 δισεκατομμύριο δολάρια, δεν θα είναι η πρώτη φορά που ζητά τεράστια αποζημίωση από μια εταιρεία μέσων ενημέρωσης.

Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον του CBS το 2024 για αυτό που χαρακτήρισε ως παραπλανητική επεξεργασία μιας συνέντευξης με την αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές, Καμάλα Χάρις. Η αγωγή τελικά διευθετήθηκε με 16 εκατομμύρια δολάρια.

Τον Ιούλιο, ο Τραμπ μήνυσε την Wall Street Journal για 10 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω ενός άρθρου σχετικά με τους δεσμούς του με τον αποθανόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Το WSJ αρνήθηκε κάθε παράνομη πράξη και η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

*Με πληροφορίες από Reuters

Διαβάστε επίσης