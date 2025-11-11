Μάικλ Πρέσκοτ: Ποιος είναι ο άνθρωπος που προκάλεσε χάος στο BBC με το υπόμνημά του

O Μάικλ Πρέσκοτ, ο άνθρωπος που έγραψε το επίμαχο υπόμνημα που προκάλεσε χάος στο ΒΒC

Μάικλ Πρέσκοτ: Ποιος είναι ο άνθρωπος που προκάλεσε χάος στο BBC με το υπόμνημά του

O Mάικλ Πρέσκοτ

Το υπόμνημα που συνέγραψε ο Μάικλ Πρέσκοτ για το BBC, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων οτι παραποίησε μία ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, εγείρει ανησυχίες σχετικά με την αμεροληψία του και οδήγησε στην αποπομπή δύο κορυφαίων στελεχών του, του γενικού διευθυντή Τιμ Ντέιβι και της διευθύντριας Ενημέρωσης, Ντέμπορα Τέρνες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρενέβη γρήγορα χαρακτηρίζοντας την εταιρεία «διεφθαρμένη» και «ανέντιμη» και το BBC βιώνει πρωτοφανή κρίση. Ποιος είναι όμως ο άνθρωπος που τα ξεκίνησε όλα;

Ο Μάικλ Πρέσκοτ, πρώην δημοσιογράφος, ήταν ανεξάρτητος σύμβουλος στο Συμβούλιο Συντακτικών Οδηγιών και Προτύπων του BBC για τρία χρόνια, πριν αποχωρήσει τον Ιούνιο. Σπούδασε στην Οξφόρδη, εργάστηκε ως δημοσιογράφος για 17 χρόνια, εκ των οποίων τα δέκα στους Sunday Times, αρχικά ως επικεφαλής πολιτικός ανταποκριτής προτού γίνει πολιτικός συντάκτης.

Δεν είναι άγνωστος στη σόουμπιζ, αλλά στο παρελθόν έχει συμβουλεύσει άτομα με υψηλή καθαρή περιουσία και αστέρες του Χόλιγουντ σε ευαίσθητες διαφορές και είχε τακτική συμμετοχή στην εβδομαδιαία εκπομπή του Μάικλ Πάρκινσον στο Radio 2, Parkinson's Sunday Supplement, διαβάζοντας εφημερίδες.

Ο Πρέσκοτ έχει επίσης εργαστεί σε μια σειρά από εταιρικούς συμβουλευτικούς ρόλους - ως διευθυντής εταιρικών υποθέσεων για την BT, όπου βοήθησε στην έναρξη της BT Sport και συμμετείχε στη συγχώνευση της εταιρείας τηλεπικοινωνιών με την EE.

Πριν από αυτό, ήταν διευθύνων σύμβουλος εταιρικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων στην παγκόσμια εταιρεία δημοσίων σχέσεων Weber Shandwick, όπου συμβούλευε οργανισμούς όπως οι Virgin Media, Balfour Beatty, British Nuclear Fuels, MasterCard, IKEA, τον φορέα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS και πολλά πανεπιστήμια.

Αυτή τη στιγμή κατέχει θέσεις στην Hanover Communications, μια διεθνή εταιρεία επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Ο Πρέσκοτ είναι επίσης μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της κυβέρνησης για τους Επιχειρηματικούς Διορισμούς, προσφέροντας ανεξάρτητες συμβουλές στον Πρωθυπουργό, μεταξύ άλλων.

Τι έλεγε το υπόμνημά του;

Το υπόμνημα που εστάλη το καλοκαίρι από τον Μάικλ Πρέσκοτ, πρώην εξωτερικό σύμβουλο της επιτροπής συντακτικών προτύπων του BBC, τόνιζε την επεξεργασία μιας ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ, φώτιζε όμως και άλλα κενά και ανησυχίες σχετικά με την αμεροληψία. Οι ανησυχίες αφορούν αποσπάσματα από μια ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου του 2021, η οποία παρουσιάστηκε στην εκπομπή Panorama «Trump: A Second Chance?».

Έδειχνε ότι ο Τραμπ είπε στους υποστηρικτές του ότι θα περπατούσε μαζί τους μέχρι το Καπιτώλιο για να «πολεμήσει λυσσασμένα» (fight like hell), αν και τα αποσπάσματα έγιναν σε ξεχωριστά μέρη της ομιλίας. Ο Πρέσκοτ δήλωσε ότι έγραψε ένα υπόμνημα «απελπισμένος από την αδράνεια της Εκτελεστικής Επιτροπής του BBC όταν έρχονταν στο φως ζητήματα».

Συνέχισε: «Σε καμία άλλη περίπτωση στην επαγγελματική μου ζωή δεν έχω γίνει μάρτυρας αυτού που έκανα στο BBC όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση αντιμετώπισε (ή απέτυχε να αντιμετωπίσει) σοβαρά επαναλαμβανόμενα προβλήματα». Το υπόμνημά του εξέφρασε επίσης ανησυχίες σχετικά με άλλους τομείς της παραγωγής του BBC -συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης θεμάτων τρανς και του πολέμου στη Γάζα.

Αυτό το υπόμνημα διέρρευσε αργότερα στην εφημερίδα The Telegraph, οδηγώντας στην κρίση αξιοπιστίας του BBC, με αποτέλεσμα δύο παραιτήσεις. Οι παραιτήσεις του Ντέιβι και της Τέρνες έρχονται μετά από εσωτερικές ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία μιας ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ σε ένα επεισόδιο της εκπομπής Panorama του BBC. Απαντώντας στις παραιτήσεις, ο Τραμπ δημοσίευσε μια μακροσκελή δήλωση στο Truth Social.

«Τα κορυφαία στελέχη του BBC παραιτούνται/απολύονται όλοι, επειδή πιάστηκαν να παραποιούν» την πολύ καλή -τέλεια- ομιλία μου της 6ης Ιανουαρίου», έγραψε. «Ευχαριστώ την εφημερίδα Telegraph που αποκάλυψε αυτούς τους διεφθαρμένους «δημοσιογράφους». Πρόκειται για πολύ ανέντιμους ανθρώπους που προσπάθησαν να ανέβουν στη ζυγαριά των προεδρικών εκλογών. Πέρα από όλα τα άλλα, προέρχονται από μια ξένη χώρα, μια χώρα που πολλοί θεωρούν σύμμαχό μας Νο. 1. Τι τρομερό πράγμα για τη Δημοκρατία!»

