New York Times: Γιατί το BBC αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών

Είναι δελεαστικό να θεωρήσει κανείς την ξαφνική παραίτηση δύο κορυφαίων στελεχών του BBC το βράδυ της Κυριακής, μετά την έντονη κριτική της κυβέρνησης Τραμπ, ως ένα εξωτερικό παράδειγμα της έντονης πίεσης που έχει ασκήσει ο πρόεδρος Τραμπ στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς ειδήσεων των ΗΠΑ.

Αλλά η Βρετανική Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία δεν είναι το CBS ή το ABC που διευθέτησαν αγωγές που είχε καταθέσει ο Τραμπ για την κάλυψη των ρεπορτάζ τους. Η τρέχουσα κρίση - η σοβαρότερη που έχει αντιμετωπίσει το BBC εδώ και δεκαετίες - δεν αφορά τόσο τον Τραμπ όσο τις άλυτες εντάσεις ενός φημισμένου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα που λειτουργεί σε έναν έντονα διχασμένο πολιτικό και μιντιακό κόσμο.

Στοχοποιημένο από τους πολιτικούς εχθρούς του, οι οποίοι το κατηγορούν για χρόνια προκατάληψη- στην προκειμένη περίπτωση, προς τα αριστερά- αλλά και από ανταγωνιστικές εταιρείες μέσων ενημέρωσης, οι οποίες δυσανασχετούν με τη δημόσια χρηματοδότησή του, το BBC αποτελεί ένα διαρκές πεδίο δράσης στις πολιτικές αναμετρήσεις της Βρετανίας. Με την παγκόσμια εμβέλειά του, έρχεται τακτικά σε αντιπαράθεση και με ξένες κυβερνήσεις, από την Ινδία έως τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, και η διευθύνουσα σύμβουλος του BBC News, Ντέμπορα Τέρνες, απέδωσαν τις παραιτήσεις τους εν μέρει στην αναταραχή που προκλήθηκε από ένα παραπλανητικά επεξεργασμένο ντοκιμαντέρ σχετικά με τον ρόλο του Τραμπ στις επιθέσεις της 6ης Ιανουαρίου του 2021 στο Καπιτώλιο. Οι παραιτήσεις τους, ωστόσο, ακολούθησαν μια σειρά από διαφωνίες σχετικά με την κάλυψη άλλων ευαίσθητων θεμάτων από το BBC, από τον πόλεμο στη Γάζα έως τα δικαιώματα των τρανς ατόμων.

«Το BBC πρέπει να είναι αμερόληπτο σε έναν κόσμο μεροληπτικό»

«Είναι μια κρίσιμη στιγμή για το BBC να είναι αμερόληπτο, επειδή δεν υπάρχει και πολλή αμεροληψία στον κόσμο», δήλωσε ο Χάουαρντ Στρίνγκερ, πρώην πρόεδρος του CBS News, ο οποίος κάποτε υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο του BBC. «Σαφώς ένιωθαν ότι η αντιμετώπιση του Τραμπ ήταν σημαντική, αλλά σε αυτήν την περίπτωση, έδωσε στον Τραμπ ένα περιθώριο και άφησε τον Τιμ Ντέιβι εκτεθειμένο».

«Το BBC έχει περισσότερους εχθρούς από ό,τι είχα εγώ στο CBS News», συνέχισε ο κ. Στρίνγκερ, «επειδή η κυβέρνηση παρεμβαίνει και οι βρετανικές εφημερίδες είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές με το BBC από ό,τι οι εφημερίδες στις ΗΠΑ».Τίποτα από αυτά δεν σημαίνει ότι το BBC δεν έχει επιδεινώσει τα δικά του προβλήματα. Ο πρόεδρος του διοικητικού του συμβουλίου, Σαμίρ Σαχ, ζήτησε συγγνώμη σε επιστολή του προς μια κοινοβουλευτική επιτροπή τη Δευτέρα για αυτό που χαρακτήρισε ως «λάθος κρίσης» στο μοντάζ ενός ντοκιμαντέρ για τον Τραμπ στο πρόγραμμα Panorama.

Η ταινία, με τίτλο «Trump: A Second Chance?», η οποία προβλήθηκε πριν από τις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους, συνδύαζε πλάνα από σχόλια που έκανε ο Τραμπ με διαφορά περίπου 50 λεπτών σε μια ομιλία του στις 6 Ιανουαρίου, λίγο πριν ξεσπάσουν οι ταραχές στο Καπιτώλιο. Ο Σαχ αναγνώρισε ότι το μοντάζ «έδωσε την εντύπωση άμεσης έκκλησης για βίαιη δράση».

Η καθυστέρηση της συγγνώμης του BBC έχει μπερδέψει νυν και πρώην υπαλλήλους. Οι αναλυτές δήλωσαν ότι αν ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός είχε απλώς παραδεχτεί γρήγορα το λάθος, ίσως να είχε καταφέρει να περιορίσει την κρίση. Η κριτική ήταν μία από τις πολλές που τέθηκαν σχετικά με την κάλυψη του BBC σε ένα εκτεταμένο και εξαιρετικά επικριτικό υπόμνημα που διέρρευσε από τον Μάικλ Πρέσκοτ, έναν δημοσιογράφο που έγινε σύμβουλος επικοινωνίας και ήταν ανεξάρτητος εξωτερικός σύμβουλος στην επιτροπή συντακτικών προτύπων του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.

Αυτό ώθησε την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, να χαρακτηρίσει το BBC «100% ψευδείς ειδήσεις», σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Daily Telegraph , η οποία δημοσίευσε για πρώτη φορά το υπόμνημα του Πρέσκοτ την περασμένη εβδομάδα. Η συντάκτρια μέσων ενημέρωσης του BBC, Κέιτι Ράζαλ, ανέφερε την Κυριακή ότι μια δήλωση σχετικά με το ντοκιμαντέρ Panorama ήταν «έτοιμη να δημοσιευτεί» εδώ και μέρες, αλλά ότι το διοικητικό συμβούλιο του BBC, για άγνωστους λόγους, εμπόδισε την Ντέμπορα Τέρνες να «υποβάλει αυτή τη συγγνώμη», προκαλώντας οργή και απογοήτευση στην ίδια.

«Η φύση απεχθάνεται το κενό και ο Ντόναλντ Τραμπ γέμισε αυτό το κενό», δήλωσε ο Τζον Σόπελ, ο οποίος κάλυψε την πρώτη θητεία του Τραμπ ως συντάκτης του BBC για τη Βόρεια Αμερική. Ο Σόπελ, ο οποίος είναι πλέον παρουσιαστής του podcast «The News Agents», είπε ότι πάντα φοβόταν το κόστος που θα είχε αν κάτι λάθος γινόταν για τον Τραμπ, δεδομένης της προβολής του BBC και της συνήθειας του προέδρου να επιτίθεται στην αρνητική κάλυψη.

Ο Τραμπ απειλεί με νομικές ενέργειες

«Δεν αφήνεις περιθώρια για λάθη. Απλώς πρέπει να είσαι σχολαστικός», είπε. «Το να βρεθείς σε δύσκολη θέση, με τον Τραμπ θυμωμένο μαζί σου, σημαίνει ότι έχεις χάσει». Στην δήλωση παραίτησής του την Κυριακή, ο Ντέιβι δεν ανέφερε το ντοκιμαντέρ, προσφέροντας μόνο μια γενική παραδοχή ότι «έχουν γίνει κάποια λάθη» και ότι ως γενικός διευθυντής, «πρέπει να αναλάβω την τελική ευθύνη».

Αυτό δεν εμπόδισε τον Τραμπ να χαρακτηρίσει τον ίδιο και την Τέρνες ως «διεφθαρμένους δημοσιογράφους» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τη Δευτέρα, το BBC επιβεβαίωσε ότι έλαβε επιστολή από τον πρόεδρο, η οποία απειλούσε με νομικές ενέργειες. Ο Σόπελ, ο οποίος γνωρίζει καλά τον Ντέιβι, δήλωσε ότι η απόφασή του να αποχωρήσει δεν ήταν εντελώς έκπληξη, ακόμη και αν η χρονική στιγμή αιφνιδίασε τους συναδέλφους.

Από τότε που διορίστηκε γενικός διευθυντής το 2020, ο Ντέιβι, στέλεχος του BBC με μακρά εμπειρία και ρίζες στο μάρκετινγκ και όχι στη δημοσιογραφία, έπρεπε να διαχειριστεί τη μία κρίση μετά την άλλη. Το 2021, ζήτησε συγγνώμη για μια συγκλονιστική συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα, που διεξήχθη 25 χρόνια νωρίτερα από έναν ανταποκριτή του BBC, τον Μάρτιν Μπασίρ, αφού ένας εξωτερικός ερευνητής διαπίστωσε ότι ο Μπασίρ είχε εξαπατήσει τον αδελφό της Νταϊάνα, κόμη Τσαρλς Σπένσερ, για να του εξασφαλίσει τη συνέντευξη.

Το 2023, ο Ντέιβι επικρίθηκε επειδή δεν ενήργησε πιο γρήγορα στην υπόθεση του Χιου Έντουαρντς, παρουσιαστή του BBC που κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση. Ο Έντουαρντς αργότερα δήλωσε ένοχος για τρεις κατηγορίες πρόσβασης σε άσεμνες εικόνες παιδιών. Την ίδια χρονιά, ο Ντέιβι αντιμετώπισε ανταρσία μετά την αποβολή του Γκάρι Λίνεκερ, ενός δημοφιλούς παρουσιαστή ποδοσφαίρου, από το εβδομαδιαίο του πρόγραμμα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Λίνεκερ είχε παρομοιάσει την πολιτική της Συντηρητικής κυβέρνησης για τους αιτούντες άσυλο με εκείνη της Γερμανίας τη δεκαετία του 1930.

Ο Ντέιβι επανέφερε τον Λίνεκερ πριν τερματίσει το συμβόλαιό του το 2025, μετά από μια επακόλουθη εμπρηστική ανάρτηση για το Ισραήλ. Το 2024, ο Ντέιβι βρέθηκε ξανά στο μικροσκόπιο για αυτό που οι επικριτές χαρακτήρισαν ως αποτυχία αντιμετώπισης κατηγοριών για ανεπιθύμητη σωματική συμπεριφορά και ακατάλληλη γλώσσα προς συναδέλφους από τον παρουσιαστή του MasterChef, Γκρεγκ Γουάλας. Ο Γουάλας στη συνέχεια απολύθηκε, με τον Ντέιβι να σχολιάζει: «Κανείς δεν είναι αναντικατάστατος».

Ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς έφερε μια νέα σειρά από πονοκεφάλους. Ένα ντοκιμαντέρ του 2025, με τίτλο «Γάζα: Πώς να επιβιώσετε σε μια ζώνη πολέμου», δέχθηκε έντονη κριτική αφότου αποκαλύφθηκε ότι ο πατέρας του 13χρονου αφηγητή ήταν αξιωματούχος της Χαμάς. Ο Ντέιβι απέσυρε την ταινία από το διαδικτυακό πρόγραμμα αναπαραγωγής του BBC αφού είπε ότι είχε χάσει την πίστη του σε αυτήν.

Το περασμένο καλοκαίρι, βρέθηκε και πάλι σε άμυνα όταν το BBC δεν απέκλεισε τους Bob Vylan , ένα αγγλικό πανκ ραπ ντουέτο, αφότου ηγήθηκαν του πλήθους στο Φεστιβάλ Glastonbury φωνάζοντας «Θάνατος στον Ισραηλινό Στρατό». Η Κλερ Έντερς, αναλύτρια μέσων ενημέρωσης με έδρα το Λονδίνο και φίλη του Ντέιβι, είπε ότι κάποτε της είπε ότι η δουλειά του στο BBC ήταν σαν να ανοίγει ένα κουτί της Πανδώρας γεμάτο δυσάρεστες εκπλήξεις, κάθε μέρα.

«Κάθε γενικός διευθυντής έχει αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα», είπε, «αλλά έχει αντιμετωπίσει περισσότερα από αυτά επειδή, κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο κόσμος έχει γίνει πολύ πιο διχασμένος». Πριν ο Τραμπ εμπλακεί στην αντιπαράθεση, το BBC γινόταν τακτικά στόχος μιας φάλαγγας δεξιών αντιπάλων. Ο Μπόρις Τζόνσον, ο Συντηρητικός πρώην πρωθυπουργός, ζήτησε να πέσουν κεφάλια λίγο μετά τη διαρροή του σημειώματος του Πρέσκοτ.«Έχουμε τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Βρετανίας να χρησιμοποιεί ένα κορυφαίο πρόγραμμα για να λέει απτές αναλήθειες για τον στενότερο σύμμαχο της Βρετανίας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο δεξιός λαϊκιστής που ηγείται του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, κατηγόρησε το BBC για «ανάμειξη στις εκλογές». Είπε ότι συζήτησε το θέμα με τον Τραμπ την περασμένη Παρασκευή και ότι ο πρόεδρος είχε εκφράσει τα συναισθήματά του, «όχι με τρόπο που να μπορεί να αποδοθεί». Παρά τη συνεχή βοή κριτικής, η Έντερς σημείωσε ότι το BBC παρέμεινε πιο αξιόπιστο μεταξύ των τηλεθεατών από τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της εταιρείας έρευνας αγοράς Pew Research.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Ντέιβι, άκμασε επίσης στον τομέα των ψυχαγωγικών προγραμμάτων.Η βρετανική κυβέρνηση έχει προσφέρει στο BBC περιορισμένη υποστήριξη, αν και ο ρόλος του Τραμπ στο δράμα έχει φέρει τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ σε δύσκολη θέση. Έχει προσπαθήσει να αποφύγει τη σύγκρουση με τον Τραμπ σε θέματα όπως οι δασμοί και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τη Δευτέρα, ανώτεροι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την κατακραυγή ως μια «στιγμή διδακτική» για τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

Ακόμα και οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές του BBC συμφώνησαν.«Έκαναν ένα λάθος και όταν το ανακάλυψαν, δεν το παραδέχτηκαν», είπε η Έντερς. «Αυτό που είναι καλύτερο για το BBC είναι να κάνει μια επανεκκίνηση και να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Το να εκδηλώνει το BBC πολιτική προκατάληψη είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει σε αυτόν τον κόσμο».

