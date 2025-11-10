Nτέμπορα Τέρνες προς Τραμπ: «Tο BBC δεν είναι μεροληπτικό»

Η διευθύντρια ειδήσεων του BBC απάντησε σήμερα στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι είναι «διεφθαρμένος», μετά τη διπλή παραίτηση που κλονίζει την αξιοπιστία του οργανισμού. Η Ντέμπορα Τέρνες, η οποία παραιτήθηκε χθες λόγω του μοντάζ σε μια από τις ομιλίες του Αμερικανού προέδρου από το Panorama, εμφανίστηκε σήμερα το πρωί στη δουλειά της και δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από το BBC στο Λονδίνο ότι ο οργανισμός δεν είναι «θεσμικά προκατειλημμένος».

«Θα ήθελα να πω ότι ήταν προνόμιο της καριέρας μου να υπηρετήσω ως διευθύνουσα σύμβουλος του BBC News και να συνεργαστώ με την εξαιρετική ομάδα δημοσιογράφων μας. Παραιτήθηκα το Σαββατοκύριακο επειδή εγώ φέρω την ευθύνη. Αλλά θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα: το BBC News δεν είναι θεσμικά προκατειλημμένο. Γι' αυτό είναι ο πιο αξιόπιστος πάροχος ειδήσεων στον κόσμο».

Στα σχόλια του Προέδρου Τραμπ, απάντησε: «Φυσικά και οι δημοσιογράφοι μας δεν είναι διεφθαρμένοι. Οι δημοσιογράφοι μας είναι εργατικοί άνθρωποι που αγωνίζονται για την αμεροληψία και θα υποστηρίζω τη δημοσιογραφία τους». Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν αντιμετωπίστηκαν τα λάθη για τον Τραμπ, τον αντισημιτισμό και τα δικαιώματα των γυναικών, είπε: «Είμαι σίγουρη ότι αυτή η ιστορία θα αποκαλυφθεί».

C News, οι δημοσιογράφοι που διευθύνουν το τμήμα ειδήσεων, την περασμένη εβδομάδα επρόκειτο να ζητήσει συγγνώμη για το λάθος.

Είπε ότι είχαν συμφωνήσει σε μια δήλωση που έλεγε ότι «ήταν λάθος να επεξεργαστούμε μαζί δύο διαφορετικά τμήματα της ομιλίας του Προέδρου Τραμπ την ημέρα των ταραχών στο Καπιτώλιο, χωρίς να επισημάνουμε σαφώς στο κοινό ότι είχε γίνει επεξεργασία».

Ο γενικός διευθυντής του ΒΒC Τιμ Ντέιβι, και η διευθύντρια ειδήσων Ντέμπορα Τέρνες παραιτήθηκαν εν μέσω διαμάχης για αμεροληψία, αφού μια εσωτερική έκθεση κατηγόρησε το BBC News για θεσμική προκατάληψη και λογοκρισία. Η διαμάχη ξεκίνησε για μια έκδοση της εμβληματικής εκπομπής επικαιρότητας Panorama, στην οποία δύο αποσπάσματα από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ συνδέθηκαν μεταξύ τους, παρά το γεγονός ότι είχαν ειπωθεί με διαφορά μίας ώρας.

Σε ένα τμήμα του βιβλίου «Τραμπ: Μια Δεύτερη Ευκαιρία;», το οποίο επικεντρώθηκε στις ταραχές στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου, ο Τραμπ απεικονίστηκε να λέει στους υποστηρικτές του ότι επρόκειτο να περπατήσει μαζί τους μέχρι το Καπιτώλιο για να «πολεμήσει κολασμένα», ενώ στην πραγματικότητα αυτό που είπε ήταν ότι θα περπατούσε μαζί τους «για να ακουστούν ειρηνικά και πατριωτικά οι φωνές σας».

Χθες βράδυ, ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα ως «απαίσιο πράγμα για τη δημοκρατία» και είπε ότι οι «διεφθαρμένοι δημοσιογράφοι» του είχαν αποκαλυφθεί . Σε έναν μονόλογο σήμερα το πρωί, ο Νικ Ρόμπινσον, ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους δημοσιογράφους του BBC, είπε ότι αυτές δεν είναι «κανονικές εποχές» για τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, καθώς περιέγραψε λεπτομερώς τις σκηνές από το εσωτερικό αυτής της εβδομάδας.

Η παραίτηση του Ντέιβι σηματοδοτεί το τέλος μιας 20χρονης καριέρας στο BBC, κατά την οποία ανήλθε από διευθυντής μάρκετινγκ, επικοινωνίας και κοινού στο τιμόνι του κολοσσού. Από τότε που ανέλαβε την κορυφαία θέση το 2020, η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης του παρουσιαστή ειδήσεων Χιου Έντουαρντς για κατοχή άσεμνων εικόνων παιδιών, της απόλυσης των παρουσιαστών του MasterChef Γκρεγκ Γουάλας και Τζον Τορόντ, και της μετάδοσης μιας παράστασης του Μπομπ Βάιλαν στο Γκλάστονμπερι, όταν ο τραγουδιστής φώναξε «Θάνατος στον Ισραηλινό Στρατό».

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Κυριακή το βράδυ, ο Τραμπ έγραψε: «Οι κορυφαίοι άνθρωποι στο BBC, συμπεριλαμβανομένου του Τιμ Ντέϊβι, του προϊσταμένου παραιτούνται/απολύονται όλοι, επειδή πιάστηκαν να «παραποιούν» την πολύ καλή (τέλεια!) ομιλία μου της 6ης Ιανουαρίου». «Αυτοί είναι πολύ ανέντιμοι άνθρωποι που προσπάθησαν να ανέβουν στη ζυγαριά των προεδρικών εκλογών. Πέρα από όλα τα άλλα, προέρχονται από μια ξένη χώρα, μια χώρα που πολλοί θεωρούν σύμμαχό μας Νο. 1. Τι τρομερό πράγμα για τη Δημοκρατία!»

Κοινοποίησε επίσης μια στήλη του Μπόρις Τζόνσον στην Daily Mail, όπου ο πρώην πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να παρακρατήσει το τέλος αδειοδότησης, εκτός εάν ο Ντέιβι σπάσει τη σιωπή του για το περιστατικό ή παραιτηθεί. Ο Ντέιβι δήλωσε ότι ήθελε να παραδώσει τα καθήκοντά του σε έναν νέο γενικό διευθυντή ενόψει των διαπραγματεύσεων ανανέωσης με την κυβέρνηση, οι οποίες θα αποφασίσουν το μελλοντικό μοντέλο χρηματοδότησης του ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Σε σημείωμα προς το προσωπικό την Κυριακή, ανέφερε : «Όπως όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί, το BBC δεν είναι τέλειο και πρέπει πάντα να είμαστε ανοιχτοί, διαφανείς και υπεύθυνοι. Αν και δεν είναι ο μόνος λόγος, η τρέχουσα συζήτηση γύρω από το BBC News έχει εύλογα συμβάλει στην απόφασή μου». «Συνολικά, το BBC αποδίδει καλά, αλλά έχουν γίνει κάποια λάθη και ως γενικός διευθυντής πρέπει να αναλάβω την τελική ευθύνη.»

