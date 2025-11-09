Παραιτήθηκε ο γενικός διευθυντής του BBC - Παραποιήθηκε ομιλία του Τραμπ σε ντοκιμαντέρ

Τι δήλωσε ο ίδιος

Newsbomb

Παραιτήθηκε ο γενικός διευθυντής του BBC - Παραποιήθηκε ομιλία του Τραμπ σε ντοκιμαντέρ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, και η διευθύνουσα σύμβουλος των Ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, παραιτήθηκαν έπειτα από επικρίσεις ότι ένα ντοκιμαντέρ της εκπομπής BBC Panorama παραπλάνησε τους θεατές, καθώς αλλοίωσε —μέσω μοντάζ— μια ομιλία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτή είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση, και παραμένω πολύ ευγνώμων προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την αταλάντευτη και ομόφωνη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσφατων ημερών», δήλωσε ο Τιμ Ντέιβι σε ανακοίνωσή του.

«Έχω σκεφτεί πολύ τις έντονες προσωπικές και επαγγελματικές απαιτήσεις που συνεπάγεται η διαχείριση αυτού του ρόλου επί πολλά χρόνια σε αυτούς τους τεταμένους καιρούς, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι θέλω να δώσω στον διάδοχό μου χρόνο να συμβάλει στον σχεδιασμό των προγραμμάτων του χάρτη που θα αναλάβει να υλοποιήσει».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα γκολ που πέτυχαν Πάντοβιτς και Γεντβάι - Βίντεο

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Στις ΗΠΑ την Δευτέρα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν

21:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Συγκινητικές στιγμές στο ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Οι φίλοι της «Ένωσης» τίμησαν την Πέννυ Ρόγκα

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-0: Πράσινο προβάδισμα με Πάντοβιτς και Γεντβάι - Δείτε βίντεο

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Συγκρούστηκαν δύο τρένα κοντά στη Μπρατισλάβα - Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

21:30TRAVEL

Η Δήλος «ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας

21:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Τσακαλίδης και Τζήλος δεν μέτρησαν δύο κανονικά γκολ» | Έντονα παράπονα για τη διαιτησία

21:18LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της - Η τρυφερή ανάρτηση

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Το συγκλονιστικό στιγμιότυπο από τους «φυγάδες» του υπερτυφώνα Φουνγκ Γουόνγκ

21:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι των παλαιοημερολογιτών με το κύκλωμα ναρκωτικών - Ο τιμοκατάλογος και ο Τζόνι

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Φακελάκια» για ελέγχους πλοίων έπαιρνε ο Λιμενικός που συνελήφθη για ασέλγεια

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – Βόλος 0-1: Ο Χάμουλιτς τον κράτησε σε τροχιά τετράδας!

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Tριήμερη στρατιωτική άσκηση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός

20:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Οι πτήσεις εσωτερικού θα μειωθούν δραστικά όσο συνεχίζεται το shutdown», είπε ο υπουργός Μεταφορών

20:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: «Τυφώνας» Μάντσεστερ Σίτι «σκόρπισε» τη Λίβερπουλ

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο γενικός διευθυντής του BBC - Παραποιήθηκε ομιλία του Τραμπ σε ντοκιμαντέρ

20:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Αστάθεια, μπόρες και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα

20:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – ΑΕΚ: Τα highlights από την «κιτρινόμαυρη» απόδραση στην Κρήτη

20:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Χρυσός Αλέξανδρος στην ταινία «Η Βασίλισσα του Βαμβακιού»

20:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ατελείωτα τα προβλήματα – Γιατί έμειναν εκτός Σφιντέρσκι και Κώτσιρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Συγκρούστηκαν δύο τρένα κοντά στη Μπρατισλάβα - Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-0: Πράσινο προβάδισμα με Πάντοβιτς και Γεντβάι - Δείτε βίντεο

21:18LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της - Η τρυφερή ανάρτηση

20:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα από τη φονική συμπλοκή - Προφυλακιστέα και τρία μέλη των Φραγκιαδάκηδων

21:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι των παλαιοημερολογιτών με το κύκλωμα ναρκωτικών - Ο τιμοκατάλογος και ο Τζόνι

17:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Έντονα φαινόμενα και στην Αττική

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της συντριβής ελικοπτέρου στο Νταγκεστάν - 4 νεκροί

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς για δημιουργία νέου κόμματος: «Σταθμίζω την κατάσταση και θα κρίνω με ψυχραιμία»

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο ρασοφόρος με την κοκαΐνη προσπάθησε να διεισδύσει σε πολιτικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους

16:56LIFESTYLE

Ιρένα Αργύρη: Ποια είναι η δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από τον Αντώνη Σαμαρά - Τι λέει στο Newsbomb

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Βρήκαν σπίτι οι άστεγοι που έμεναν εδώ και 3 χρόνια στο αυτοκίνητό τους

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε το άτομο που έβαλε τη βόμβα που ξεκίνησε το μακελειό - Ανήκει στην οικογένεια Καργάκη

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια: Αποζημίωση 10 εκατ. δολαρίων σε δάσκαλα που πυροβόλησε 6χρονος μαθητής

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Φολέγανδρος: Ξεσπά η μητέρα της Γαρυφαλλιάς - «Το παιδί μου είναι κάτω από τα τέσσερα μάρμαρα, ποια δεύτερη ευκαιρία θέλει ο δράστης;»

12:04WHAT THE FACT

Η βροχή είναι ασταμάτητη; Μάθετε τη νορβηγική μέθοδο για να στεγνώσετε τα ρούχα σε πέντε λεπτά

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Θα μπορούσε να γίνει καλύτερος επικοινωνιακός σχεδιασμός - Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τα ταχυδρομεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο

21:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα γκολ που πέτυχαν Πάντοβιτς και Γεντβάι - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ