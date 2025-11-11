Τιμ Ντέιβι: «Είμαι περήφανος για το BBC, να αγωνιστούμε για τη δημοσιογραφία μας»

Ο Τιμ Ντέιβι, γενικός διευθυντής του BBC, απευθύνθηκε σήμερα το πρωί σε όλο το προσωπικό του BBC σε μια διαδικτυακή κλήση. Ξεκίνησε την ομιλία αναγνωρίζοντας την «πολύ δύσκολη» περίοδο για τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό που δέχεται πυρά για το μοντάζ μιας ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama. Αμέσως μετά την αποκάλυψη ο ίδιος ο Ντέιβι όπως και η δευθύντρια ενημέρωσης του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού ομίλου, Ντέμπορα Τέρνες υπέβαλαν την παραίτησή τους.

«Αυτές οι στιγμές είναι δύσκολες για το BBC, αλλά θα τις ξεπεράσουμε. Θα τις ξεπεράσουμε και θα ευδοκιμήσουμε. Αυτή η αφήγηση δεν θα δοθεί μόνο από τους εχθρούς μας. Είναι η δική μας αφήγηση. Έχουμε την τύχη μας στα χέρια μας» Πρόσθεσε οτι ακούει τις εκκλήσεις του προσωπικού να υπερασπιστεί τη δημοσιογραφία του BBC.

«Βλέπω την ελευθερία του Τύπου υπό πίεση. Βλέπω την οπλοποίηση. Νομίζω ότι πρέπει να αγωνιστούμε για τη δημοσιογραφία μας. Έχουμε κάνει κάποια λάθη που μας κόστισαν, αλλά πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό»

Σε μια 40λεπτη τηλεφωνική συνομιλία με το προσωπικό, έδωσε τρεις βασικούς λόγους για την παραίτησή του - τη σκληρότητα του ρόλου του, την επερχόμενη ανανέωση τoυ Καταστατικού Χάρτη του BBC και την πίεση μετά την κριτική για το ντοκιμαντέρ Panorama για τον Τραμπ. «Κάναμε ένα λάθος» σχετικά με το μοντάζ της ομιλίας του Τραμπ, είπε, η οποία, σύμφωνα με ένα υπόμνημα που γράφτηκε από έναν πρώην σύμβουλο του BBC, παραπλάνησε τους θεατές.

Σχετικά με την ανανέωση του καταστατικού που αναμένεται το 2027 - είπε ότι το BBC βρισκόταν σε πολύ καλή θέση και είχε «πολύ ισχυρά επιχειρήματα». «Η κυβέρνηση υποστηρίζει τους δημόσιους θεσμούς», είπε, και επέμεινε ότι το BBC θα επιβιώσει από την αποχώρησή του.

