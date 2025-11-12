Τραμπ: «Έχω υποχρέωση να καταθέσω αγωγή κατά του BBC»

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη δημόσια αναφορά του στη διαμάχη με το BBC, δήλωσε ότι έχει «υποχρέωση» να μηνύσει τον ειδησεογραφικό οργανισμό για το μοντάζ της ομιλίας του σε ντοκιμαντέρ του Panorama

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει «υποχρέωση» να μηνύσει τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό BBC για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάστηκε ένα τμήμα της ομιλίας του σε ένα ντοκιμαντέρ του Panorama. Μιλώντας στο Fox News, είπε ότι η ομιλία του στις 6 Ιανουαρίου του 2021 είχε «παραποιηθεί» και ο τρόπος που παρουσιάστηκε είχε «εξαπατήσει» τους τηλεθεατές.

Είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ μιλάει δημόσια από τότε που οι δικηγόροι του έγραψαν στο BBC και δήλωσαν ότι σκοπεύει να υποβάλλει αγωγή για αποζημίωση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων εκτός εάν η εταιρεία εκδώσει ανασκευάσει, ζητήσει συγγνώμη και τον αποζημιώσει. Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, είχε ζητήσει προηγουμένως συγγνώμη για ένα «λάθος κρίσης» σχετικά με την επεξεργασία.

Εμφανιζόμενος στην εκπομπή The Ingraham Angle του Fox News, ο πρόεδρος ρωτήθηκε αν θα προχωρούσε με την αγωγή και απάντησε «λοιπόν, υποθέτω ότι πρέπει (να το κάνω), ξέρετε, γιατί όχι, επειδή εξαπάτησαν το κοινό και το έχουν παραδεχτεί».

Ο Τραμπ συνέχισε: «Στην πραγματικότητα άλλαξαν την ομιλία μου στις 6 Ιανουαρίου, η οποία ήταν μια όμορφη ομιλία, μια πολύ καθησυχαστική ομιλία, και την έκαναν να ακούγεται ριζοσπαστική». «Και την άλλαξαν στην πραγματικότητα. Αυτό που έκαναν ήταν μάλλον απίστευτο.» Όταν ρωτήθηκε ξανά αν θα προχωρήσει στη νομική δράση, είπε: «Λοιπόν, νομίζω ότι έχω την υποχρέωση να το κάνω, επειδή δεν μπορείς να πείσεις ανθρώπους, δεν μπορείς να επιτρέψεις σε ανθρώπους να το κάνουν αυτό».

Το BBC έλαβε την επιστολή από τους δικηγόρους του Τραμπ την Κυριακή. Απαιτεί «πλήρη και δίκαιη ανάκληση» του ντοκιμαντέρ, μια συγγνώμη και το BBC «να αποζημιώσει κατάλληλα τον πρόεδρο Τραμπ για τη ζημία που προκλήθηκε». Ορίζει προθεσμία έως τις 22:00 GMT (μεσάνυχτα Ελλάδας) την Παρασκευή για να απαντήσει η εταιρεία. Το BBC έχει δηλώσει ότι θα απαντήσει εν ευθέτω χρόνω.

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να μηνύσει το BBC;

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει εξαπολύσει νομικές απειλές εναντίον άλλων μέσων ενημέρωσης για την κάλυψη γεγονότων που τον αφορούν. Κατέληξε σε συμβιβασμό τόσο με το CBS News όσο και με το ABC News αφού έλαβε μεγάλες αποζημιώσεις και έχει επιδιώξει να κινηθεί νομικά εναντίον των New York Times.

Το μοντάζ του BBC εμφανίστηκε σε ένα ντοκιμαντέρ του Panorama που προβλήθηκε λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2024, αλλά προκάλεσε σημαντικό δημόσιο έλεγχο μόνο μετά τη δημοσίευση ενός εσωτερικού σημειώματος του BBC που διέρρευσε και δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα Daily Telegraph την περασμένη εβδομάδα.

Στο υπόμνημα, ένας πρώην εξωτερικός σύμβουλος της επιτροπής συντακτικών προτύπων του BBC εξέφρασε ανησυχίες ότι ένα τμήμα της ομιλίας είχε υποστεί επεξεργασία με τρόπο που υπονοούσε ότι ο πρόεδρος ενθάρρυνε ρητά την εξέγερση στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021.

Ο Τραμπ είπε στην πραγματικότητα: «Θα περπατήσουμε μέχρι το Καπιτώλιο και θα επευφημήσουμε τους γενναίους γερουσιαστές, τους βουλευτές και τις γυναίκες μας». Ωστόσο, στο μοντάζ του Panorama, ακούστηκε να λέει: «Θα περπατήσουμε μέχρι το Καπιτώλιο... και θα είμαι εκεί μαζί σας. Και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε μέχρι τελικής πτώσης». Συνολικά, χρησιμοποίησε τις λέξεις «μάχη» ή «πολεμήσουμε» 20 φορές αλλού στην ομιλία του.

Τραμπ εναντίον BBC

Οι συνέπειες οδήγησαν στην παραίτηση του γενικού διευθυντή του BBC, Τιμ Ντέιβι, και της επικεφαλής ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες. Και οι δύο απερχόμενοι ανώτεροι ηγέτες έχουν αντιδράσει στους επικριτές που λένε ότι το επεισόδιο εγείρει ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με την αμεροληψία στο BBC.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια εσωτερικής συνάντησης του προσωπικού την Τρίτη, ο Ντέιβι δήλωσε: «Έχουμε κάνει κάποια λάθη που μας κόστισαν, αλλά πρέπει να αγωνιστούμε για τη δημοσιογραφία μας», προσθέτοντας ότι «αυτή η αφήγηση δεν θα δοθεί μόνο από τους εχθρούς μας, είναι η δική μας αφήγηση».

Είπε ότι το BBC πέρασε «δύσκολες στιγμές... αλλά απλώς κάνει καλή δουλειά, και αυτό μιλάει πιο δυνατά από οποιαδήποτε εφημερίδα, οποιαδήποτε εργαλειοποίηση». Ούτε ο Ντέιβι ούτε ο πρόεδρος του BBC ανέφεραν την νομική απειλή του Τραμπ κατά την ομιλία τους προς το προσωπικό την Τρίτη. Η Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι αυτό ήταν «θέμα του BBC». «Προφανώς δεν εναπόκειται στην κυβέρνηση να σχολιάσει οποιαδήποτε τρέχοντα νομικά ζητήματα», δήλωσε ο επίσημος εκπρόσωπος του πρωθυπουργού.

Η διαμάχη έρχεται σε μια ευαίσθητη στιγμή για το BBC, καθώς το καταστατικό λειτουργίας του, η συμφωνία που διέπει τη διακυβέρνηση και τις ρυθμίσεις χρηματοδότησής του - πρόκειται να λήξει στο τέλος του 2027.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι θα επιβλέψει τις συνομιλίες σχετικά με τους όρους ανανέωσής του. Δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων την Τρίτη ότι οι διαπραγματεύσεις θα «ανανεώσουν την αποστολή του για τη σύγχρονη εποχή» και θα διασφαλίσουν έναν «πραγματικά υπεύθυνο» οργανισμό.

Η επιτροπή επιλογής πολιτισμού αναμένεται να ακούσει τις καταθέσεις ανώτερων στελεχών του BBC τις επόμενες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένου του Shah και των μελών του διοικητικού συμβουλίου Sir Robbie Gibb και Caroline Thomson. Ο πρώην σύμβουλος συντακτικών προτύπων Μάικλ Πρέσκοτ, ο οποίος συνέταξε το υπόμνημα που διέρρευσε και δημοσιεύτηκε στην Telegraph, θα κληθεί επίσης να καταθέσει.

