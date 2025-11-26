O Tραμπ υπερασπίστηκε τον Γουίτκοφ μετά τη διαρροή της συνομιλίας με το Κρεμλίνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ λέγοντας ότι κάνει «συνήθη πράγματα», μετά από μια διαρροή ηχογραφημένης συνομιλίας στην οποία ακούγεται να συμβουλεύει έναν Ρώσο αξιωματούχο για το πώς να απευθυνθεί στον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι δεν είχε ακούσει το ηχητικό, αλλά ότι ο Γουίτκοφ έκανε «αυτό που κάνει ένας διαπραγματευτής» για να «πουλήσει» το ειρηνευτικό σχέδιο τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία.

Η διαρροή της τηλεφωνικής κλήσης από τον περασμένο μήνα ήρθε στο φως λίγες ημέρες μετά το προσχέδιο του ειρηνευτικού σχεδίου 28 σημείων που παρουσίασαν οι ΗΠΑ, το οποίο αντανακλούσε σε μεγάλο βαθμό τις ρωσικές θέσεις σχετικά με τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Ο Γουίτκοφ έχει επισκεφθεί τη Μόσχα αρκετές φορές φέτος και θα συναντηθεί ξανά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα, ενώ δεν έχει πάει ποτέ στο Κίεβο ως ειδικός απεσταλμένος. Ο Υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, πήγε στο Κίεβο αυτή την εβδομάδα και ο Τραμπ είπε ότι θα έχει περαιτέρω συνομιλίες με τους Ουκρανούς.

Οι διπλωματικές συνομιλίες συνεχίστηκαν αφότου το αρχικό προσχέδιο επικρίθηκε από Ουκρανούς και Ευρωπαίους ηγέτες ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Ρωσία. Μεταξύ των προτάσεων ήταν η παράδοση στη Ρωσία εδαφών που ελέγχονται από την Ουκρανία στην ανατολική Ουκρανία.

Το σχέδιο έχει έκτοτε αναθεωρηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τα συμφέροντα της Ουκρανίας και τις απόψεις των Ευρωπαίων συμμάχων. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Τραμπ για να συζητήσουν τα εκκρεμή «ευαίσθητα σημεία».

Στο ηχητικό απόσπασμα που διέρρευσε και κοινοποιήθηκε ως απομαγνητοφώνηση από το Bloomberg , ο Γουίτκοφ φαίνεται να συμβουλεύει τον Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, για το πώς να κερδίσει την υποστήριξη του Τραμπ. Το BBC δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα την τηλεφωνική κλήση της 14ης Οκτωβρίου, αλλά ο Τραμπ δήλωσε ότι αντιπροσώπευε μια «πολύ τυπική μορφή διαπραγματεύσεων».

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας που διέρρευσε, οι δύο άνδρες φέρεται να συζήτησαν για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Ουσακόφ να ρωτάει αν θα ήταν χρήσιμο να μιλήσουν τα αφεντικά τους - ο Πούτιν και ο Τραμπ.

Η κλήση τελειώνει με τον Γουίτκοφ να ενημερώνει τον Ουσακόφ για μια επικείμενη επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και ότι «αν είναι δυνατόν», ο Τραμπ και ο Πούτιν να συνομιλήσουν πριν από αυτή τη συνάντηση. Ακολούθησε μια τηλεφωνική κλήση δυόμισι ωρών μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, η οποία έγινε γνωστή καθώς ο Ζελένσκι βρισκόταν καθ' οδόν προς την Ουάσινγκτον τον περασμένο μήνα.

Δεν ήταν σαφές ποιος βρισκόταν πίσω από τη διαρροή, αλλά το Bloomberg έχει επίσης απομαγνητοφωνήσει μια άλλη αναφερόμενη τηλεφωνική κλήση μεταξύ του Ουσάκοφ και του απεσταλμένου του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος πέρασε μέρες με τον Γουίτκοφ στο Μαϊάμι στα τέλη Οκτωβρίου, εβδομάδες πριν από την δημοσιοποίηση του σχεδίου των 28 σημείων.

Σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση, ο Ντμίτριεφ λέει στον Ρώσο συνάδελφό του: «Θα συντάξουμε απλώς αυτό το έγγραφο από τη θέση μας και θα το διαβιβάσω ανεπίσημα, καθιστώντας σαφές ότι είναι όλα ανεπίσημα. Και ας κάνουν ό,τι θέλουν».

Προφανώς εξοργισμένος από την έκθεση, ο Ντμίτριεφ παραπονέθηκε για μια «καλά χρηματοδοτούμενη, καλά οργανωμένη κακόβουλη μηχανή μέσων ενημέρωσης που έχει κατασκευαστεί για να διαδίδει ψεύτικες αφηγήσεις, να δυσφημεί τους αντιπάλους και να κρατά τον κόσμο σε σύγχυση».

Διαβάστε επίσης