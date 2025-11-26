Τραμπ: Ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Πούτιν – Η Μόσχα συμφώνησε να κάνει παραχωρήσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να αφήνει κατά μέρος την αυριανή προθεσμία που είχε δώσει στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα, προκειμένου να διεξαχθούν συνομιλίες για το αμερικανικό σχέδιο με σκοπό να τερματιστεί μέσω διαπραγματεύσεων ο πόλεμος στην Ουκρανία, διαβεβαίωσε την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος επίσης στην πιθανότητα να συμμετάσχει στη συνάντηση αυτή ο γαμπρός του.

«Ο Στιβ Γουίτκοφ θα πάει εκεί, πιθανόν μαζί με τον Τζάρεντ (Κούσνερ). Δεν είμαι σίγουρος πως θα πάει ο Τζάρεντ, αλλά συμμετέχει στη διαδικασία, είναι έξυπνος τύπος, και θα πάνε να συναντήσουν τον πρόεδρο Πούτιν, πιστεύω, την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.

Ακόμη, έδειξε να υποχωρεί στην αυριανή προθεσμία που είδε δώσει στην Ουκρανία για να αποδεχτεί αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων, λέγοντας πως «η προθεσμία για μένα είναι όταν τελειώσει» ο πόλεμος.

Εκτίμησε ακόμη ότι σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία και διαβεβαίωσε πως η Μόσχα συμφώνησε να κάνει παραχωρήσεις, χωρίς ωστόσο να γίνει πιο συγκεκριμένος.

