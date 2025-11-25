Ο Τραμπ στέλνει τον Γουίτκοφ στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας

Ο Τραμπ ανέφερε πως ευελπιστεί να συναντηθεί σύντομα με τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

ΠΟΥΤΙΝ-ΓΟΥΙΤΚΟΦ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, αριστερά, και ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δεξιά, ανταλλάσσουν χειραψία κατά τη διάρκεια παλαιότερης συνάντησής τους στη Μόσχα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε σήμερα πως το προτεινόμενο σχέδιο για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία έχει βελτιωθεί, με στοιχεία που προστέθηκαν από τις αντιμαχόμενες πλευρές. «Απομένουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας», διαβεβαίωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο, έδωσα εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου Στιβ Γουίτκοφ να συναντήσει τον πρόεδρο (της Ρωσίας) Πούτιν στη Μόσχα και, παράλληλα, ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς», γνωστοποίησε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης πως ευελπιστεί να συναντηθεί σύντομα με τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας, «αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ή στο τελικό στάδιο», όπως επισημαίνει στην ανάρτησή του.

Πάντως η Ρωσία ετοιμάζεται να απορρίψει το νέο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός των 19 σημείων, που έχουν καταρτίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η New York Post.

Το ίδιο μέσο πάντως τονίζει ότι η Μόσχα θα είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις προκειμένου να κρατήσει εμπλεκόμενο τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που σημαίνει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως τα Χριστούγεννα.

«Είμαστε κοντά σε συμφωνία»

«Δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε», υποστήριξε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία υπογραμμίζοντας πως βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία.

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, κατά την παραδοσιακή τελετή απονομής χάριτος σε Γαλοπούλα, σημείωσε: «Νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, θα το δούμε».

Η «αισιοδοξία» του Ντόναλντ Τραμπ προκύπτει και από το ότι η Ουκρανία έχει συμφωνήσει στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στην Ουάσιγκτον. Όπως ανέφερε, «οι Ουκρανοί έχουν συμφωνήσει στη συμφωνία ειρήνης. Υπάρχουν ορισμένες λεπτομέρειες που πρέπει να ρυθμιστούν, αλλά έχουν αποδεχθεί το πλαίσιο».

Το νέο σχέδιο, που από 28 σημεία περιορίστηκε σε 19, δεν περιλαμβάνει πλέον καμία πρόβλεψη αμνηστίας για εγκλήματα πολέμου. Το Κίεβο έχει δεχθεί να περιορίσει τον στρατό του σε 800.000 άνδρες. Παράλληλα, το αναθεωρημένο κείμενο θεωρείται λιγότερο ευνοϊκό για τη Μόσχα, αφού αφήνει κρίσιμες αποφάσεις - όπως οι εδαφικές ρυθμίσεις και οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας - αποκλειστικά στον Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από πλευράς του πάντως ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε ότι εάν το νέο κείμενο «διαγράψει βασικές κατευθύνσεις» που ο Πούτιν είχε συμφωνήσει με τον Τραμπ στη σύνοδο της Αλάσκας τον Αύγουστο, «η κατάσταση θα αλλάξει θεμελιωδώς», δίνοντας μια πρώτη γεύση της αναμενόμενης στάσης της Ρωσίας.

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε οριστική ακύρωση της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, στρατό έως 600.000 άνδρες, παραχώρηση του υπόλοιπου Ντονμπάς στη Ρωσία ως αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη και διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία μέσα σε 100 ημέρες. Όλες αυτές οι πρόνοιες έχουν πλέον τροποποιηθεί ή παγώσει.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον συνεχίζονται, ευχαριστώντας δημόσια τον Τραμπ για τις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να ταξιδέψει στις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες για να οριστικοποιήσει τo κείμενο που θα σταλεί στη ρωσική πλευρά.

Τρέχουν οι διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους

Η αμερικάνικη πρωτοβουλία όμως δεν έχει παγώσει εν αναμονή της συνάντησης. Στο παρασκήνιο, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ, συναντήθηκε τη Δευτέρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τη ρωσική αντιπροσωπεία, μετά τις μυστικές συνομιλίες του Σαββατοκύριακου στη Γενεύη με την ουκρανική ομάδα. Αμερικανικές πηγές υποστηρίζουν ότι οι συζητήσεις έχουν στόχο να εξαναγκάσουν σε πρόοδο, ενώ ο Τραμπ - ενισχυμένος από την επιτυχία του στη Γάζα- αύξησε την πίεση προς τον Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα, απειλώντας σύμφωνα με Ευρωπαίους συμμάχους να περιορίσει την πρόσβαση των Ουκρανών σε αμερικάνικες πληροφορίες όσο και τη στρατιωτική βοήθεια.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι «έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος» και πως απομένουν «λίγες, αλλά κρίσιμες» λεπτομέρειες.

Στρατιωτικές και διπλωματικές μάχες

Παρά τις ειρηνευτικές διαδικασίες όμως, το Κίεβο δεν έχει σταματήσει να δέχεται ταυτόχρονες σφοδρές ρωσικές επιθέσεις. Ρωσικοί πύραυλοι και Shahed κατέστρεψαν οικιστικά κτίρια και δύο μονάδες θέρμανσης, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και νερού στην πόλη. Τουλάχιστον έξι άμαχοι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα 86 ετών. Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία εξαπέλυσε δικές της αεροπορικές επιδρομές σε ρωσικούς στόχους, με ισχυρά πλήγματα σε εργοστάσιο αεροσκαφών αλλά και σε κατοικημένες περιοχές σε Νοβοροσίσκ, Ροστόφ και Κρασνοντάρ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι κατέρριψε 249 ουκρανικά drones μέσα σε μία νύχτα, ενώ ρωσικά UAV πέταξαν πάνω από τη Ρουμανία, αναγκάζοντας το ΝΑΤΟ να απογειώσει τέσσερα μαχητικά. Ένα ρωσικό drone έφθασε μέχρι τη Μολδαβία και προσγειώθηκε - δίχως να προκαλέσει ζημιές - σε στέγη σπιτιού.

Όσο όμως οι μάχες συνεχίζονται αναζωπυρώνεται και η διπλωματική ένταση. Ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, χαρακτήρισε «μη εποικοδομητικές» τις αλλαγές που ζήτησαν Βρετανία, ΕΕ και Ουκρανία στο αμερικανικό σχέδιο. Στην συνεδρίαση των G20 στη Νότια Αφρική, η Ευρώπη, ο Καναδάς και η Ιαπωνία προειδοποίησαν ότι, παρότι υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να στηρίξουν μια «δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη», χρειάζεται περαιτέρω δουλειά - κυρίως για τα εδαφικά ζητήματα και το μέγεθος του ουκρανικού στρατού.

Ενσωματώθηκε το σχέδιο των Ευρωπαίων;

Το επικαιροποιημένο ευρωπαϊκό κείμενο, που συνέταξαν Βρετανία–Γαλλία–Γερμανία, προτείνει στρατό έως 800.000 «σε καιρό ειρήνης» αντί του σκληρού ορίου των 600.000, όπως όριζε η αρχική αμερικανική εκδοχή. Προβλέπει επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις για τις εδαφικές ανταλλαγές θα ξεκινήσουν από τη γραμμή επαφής, και όχι από προδιαγεγραμμένες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία στην περιοχή του Ντόνετσκ. Τέλος, ζητά μια αμερικανική εγγύηση ασφαλείας αντίστοιχη με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

