Διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με Ρωσία στο Άμπου Ντάμπι μετά την «συνεννόηση» με Ουκρανία

Σε αυτή την εικόνα που δημοσιεύθηκε από το Γραφείο Τύπου της Προεδρίας της Ουκρανίας, ο Ουκρανός πρόεδρος Volodymyr Zelenskyy, αριστερά, σφίγγει το χέρι του υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Dan Driscoll, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, στο Κίεβο.

Ραγδαίες εξελίξεις στο Ουκρανικό τις τελευταίες ώρες διαπιστώνει σε αναλυσή του το Axios, που σημειώνει ότι ενώ η Ουκρανία στην αρχή αιφνιδιάστηκε, οι διαβουλεύσεις στην Γενεύη φαίνεται ότι οδηγούν σε ένα αναθεωρημένο πλαίσιο, το οποίο οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν «επικαιροποιημένο και βελτιωμένο». Για το οποίο τώρα η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιχειρεί να «πείσει» την Ρωσία, που όμως δεν φαίνεται απολύτως πεπεισμένη ότι το «επικαιροποίημένο» σχέδιο των 19 σημείων είναι αυτό που είχε συμφωνηθεί μεταξύ Τραμπ και Πούτιν.

The FT, citing senior officials, reports that Ukraine has agreed to limit its Armed Forces to 800,000 troops. Unresolved issues remain: territory and security guarantees.https://t.co/QdIHt2qwVb — WarTranslated (@wartranslated) November 25, 2025

Σύμφωνα δε με τους Financial Times, ίσως σε μια κίνηση καλής θέλησης προς αυτή την πλευρά η Ουκρανία έχει ήδη συμφωνήσει στον περιορισμό των Ενόπλων Δυναμεών της, στους 800.000 άνδρες.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ βρίσκεται στο Αμπού Ντάμπι για επαφές με Ρώσους αξιωματούχους, αναζητώντας τη στάση της Μόσχας απέναντι στη νέα εκδοχή του σχεδίου, αναλαμβάνοντας έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαδικασία.

Το διπλωματικό σκηνικό στο Αμπού Ντάμπι

Ο Ντρίσκολ έφτασε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τη Δευτέρα και, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Τζεφ Τόλμπερτ, πραγματοποιεί από την Τρίτη διαδοχικές συναντήσεις με τη ρωσική αντιπροσωπεία. «Οι συνομιλίες εξελίσσονται καλά και υπάρχει αισιοδοξία», ανέφερε ο Τόλμπερτ, σημειώνοντας ότι ο υπουργός βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τον Λευκό Οίκο και τις αμερικανικές υπηρεσίες.

Στο Αμπού Ντάμπι βρίσκεται και αντιπροσωπεία της Ουκρανίας, υπό τον στρατηγό Κυρίλο Μπουτάνοφ, επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών. Όπως λένε πηγές, η ουκρανική ομάδα έχει επαφές και με τις δύο πλευρές.

BREAKING:



There will be no European peace plan: Ukraine’s allies will work with the existing U.S. plan, British Prime Minister Keir Starmer said. pic.twitter.com/HkDZnr4Ffm — Visegrád 24 (@visegrad24) November 25, 2025

Το Politico επικαλούμενο πηγές με γνώση των διεργασδιών ανέφερε επίσης ότι Ουκρανοί και Ρώσοι επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών είχαν προγραμματίσει συνάντηση για διαφορετικό θέμα, όμως η άφιξη του Ντρίσκολ αναδιαμόρφωσε τον αρχικό σχεδιασμό.

Στις συνομιλίες της Κυριακής στη Γενεύη, ΗΠΑ και Ουκρανία περιόρισαν το αρχικό κείμενο ειρήνης από 28 σε 19 σημεία. Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η Ουκρανία «έχει συμφωνήσει στη συμφωνία ειρήνης», αν και απομένουν «μικρές λεπτομέρειες». Από την πλευρά τους, Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν επιβεβαιώνουν πλήρη συμφωνία αλλά εκφράζουν αυξανόμενη αισιοδοξία. Ταυτόχρονα από ό,τι φαίνεται το Ευρωπαϊκό «αντί-σχέδιο» δεν είχε τύχη, με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επικεντρώνουν σε ρεαλιστικότερες μετατροπές στο σχέδιο Τραμπ.

Από την πλευρά του πάντως, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε «κοινή κατανόηση» για τους βασικούς όρους. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι ΗΠΑ αποδέχθηκαν να ενισχύσουν το σκέλος των εγγυήσεων ασφαλείας που συνοδεύει το αρχικό 28σέλιδο σχέδιο.



Το πιο ευαίσθητο ζήτημα, οι εδαφικές παραχωρήσεις, συμφωνήθηκε να συζητηθεί απευθείας μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι. Παράλληλα, θέματα που δεν αφορούν άμεσα την ειρήνη στην Ουκρανία - όπως το μέλλον του ΝΑΤΟ, η ευρωπαϊκή ασφάλεια και οι ευρύτερες σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας - αφαιρέθηκαν από το πλαίσιο.

Η αντίδραση της Μόσχας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε νωρίτερα ότι η χώρα του δεν θα δεχθεί το νέο κείμενο αν παρεκκλίνει από όσα θεωρεί ότι συμφωνήθηκαν μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα. Όπως δήλωσε, η Ρωσία «καλωσόρισε» το αρχικό αμερικανικό σχέδιο, αλλά «αν το πνεύμα και το γράμμα του Άνκορατζ διαγραφούν, η κατάσταση θα αλλάξει θεμελιωδώς».

Ο Ουμέροφ ανέφερε ότι η Ουκρανία επιδιώκει επίσκεψη του Ζελένσκι στις ΗΠΑ «στην πρώτη κατάλληλη ημερομηνία του Νοεμβρίου», ώστε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία σε επίπεδο ηγετών. Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί ημερομηνία.

Διαβάστε επίσης