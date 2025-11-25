Μακρόν: «Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία χρειάζεται βελτίωση»

Το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν πτυχές που χρειάζονται βελτίωση για να καταστεί αποδεκτό για την Ουκρανία και την Ευρώπη, δήλωσε σήμερα (25/11) ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

«Είναι μια πρωτοβουλία που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση: την ειρήνη. Ωστόσο, υπάρχουν πτυχές αυτού του σχεδίου που αξίζουν να συζητηθούν, να διαπραγματευτούν, να βελτιωθούν», δήλωσε ο Μακρόν. «Θέλουμε ειρήνη, αλλά δεν θέλουμε μια ειρήνη που θα ήταν μια συνθηκολόγηση». Πρόσθεσε ότι μόνο οι Ουκρανοί μπορούν να αποφασίσουν ποιες εδαφικές παραχωρήσεις είναι έτοιμοι να κάνουν.

«Αυτό που τέθηκε στο τραπέζι μας δίνει μια ιδέα για το τι θα ήταν αποδεκτό για τους Ρώσους. Σημαίνει αυτό ότι αυτό πρέπει να γίνει αποδεκτό από τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους; Η απάντηση είναι όχι», πρόσθεσε ο Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι η πρώτη γραμμή άμυνας της Ουκρανίας σε περίπτωση ειρήνης με τη Ρωσία θα είναι η αναγέννηση του δικού της στρατού και ότι δεν μπορεί να υπάρξει περιορισμός σε αυτό.

Είπε επίσης ότι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στην Ευρώπη και ότι η Ευρώπη μόνη της μπορεί να αποφασίσει τι θα κάνει με αυτά. Ερωτηθείς αν ήταν έτοιμος να πάει στην Ουάσινγκτον για να βοηθήσει στη διαπραγμάτευση μιας καλύτερης συμφωνίας, ο Μακρόν απάντησε ότι δεν έχει προς το παρόν κανένα σχέδιο να το πράξει.

Διαβάστε επίσης