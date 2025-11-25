Μακρόν: «Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία χρειάζεται βελτίωση»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο χρειάζεται βελτίωση

Newsbomb

Μακρόν: «Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία χρειάζεται βελτίωση»
O Eμανουέλ Μακρόν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν πτυχές που χρειάζονται βελτίωση για να καταστεί αποδεκτό για την Ουκρανία και την Ευρώπη, δήλωσε σήμερα (25/11) ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

«Είναι μια πρωτοβουλία που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση: την ειρήνη. Ωστόσο, υπάρχουν πτυχές αυτού του σχεδίου που αξίζουν να συζητηθούν, να διαπραγματευτούν, να βελτιωθούν», δήλωσε ο Μακρόν. «Θέλουμε ειρήνη, αλλά δεν θέλουμε μια ειρήνη που θα ήταν μια συνθηκολόγηση». Πρόσθεσε ότι μόνο οι Ουκρανοί μπορούν να αποφασίσουν ποιες εδαφικές παραχωρήσεις είναι έτοιμοι να κάνουν.

«Αυτό που τέθηκε στο τραπέζι μας δίνει μια ιδέα για το τι θα ήταν αποδεκτό για τους Ρώσους. Σημαίνει αυτό ότι αυτό πρέπει να γίνει αποδεκτό από τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους; Η απάντηση είναι όχι», πρόσθεσε ο Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι η πρώτη γραμμή άμυνας της Ουκρανίας σε περίπτωση ειρήνης με τη Ρωσία θα είναι η αναγέννηση του δικού της στρατού και ότι δεν μπορεί να υπάρξει περιορισμός σε αυτό.

Είπε επίσης ότι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στην Ευρώπη και ότι η Ευρώπη μόνη της μπορεί να αποφασίσει τι θα κάνει με αυτά. Ερωτηθείς αν ήταν έτοιμος να πάει στην Ουάσινγκτον για να βοηθήσει στη διαπραγμάτευση μιας καλύτερης συμφωνίας, ο Μακρόν απάντησε ότι δεν έχει προς το παρόν κανένα σχέδιο να το πράξει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πέντε «εποχές» του εγκεφάλου: Σε ποια δεκαετια «ενηλικιωνόμαστε» - Τα κρίσιμα σημεία καμπής

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 63χρονο για ενδοοικογενειακή βία σε φέρι μποτ - Με μώλωπες η 50χρονη γυναίκα του

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία κατά Shein: Τρίμηνη αναστολή λειτουργίας της ιστοσελίδας ζητά η κυβέρνηση

12:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Αποδεκατισμένοι οι Ισπανοί στον Πειραιά

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Η βία κατά των γυναικών βγήκε στην επιφάνεια - 5.000 ενεργοποιήσεις του panic button

12:30ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Αυτές είναι οι δύο φάσεις που θα «χτυπήσει» - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέα μελέτη: Η μουσική διευκολύνει τις χειρουργικές επεμβάσεις και επιταχύνει την ανάρρωση

12:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday: Έξι στους 10 Έλληνες θα κάνουν αγορές online κυρίως προϊόντα μόδας και τεχνολογίας

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τη δολοφονία Λυγγερίδη: Αποχή δικηγόρων στην έναρξη - Νέα αναβολή

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με δύο νταλίκες στην Πατρών–Πύργου - Ένας τραυματίας

12:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Δολοφόνησε την πεθερά της για 1.100 ευρώ - «Φοβήθηκα πως με αναγνώρισε και την σκότωσα»

12:06LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η Κατερίνα Καινούργιου στον θρόνο και οι «Αταίριαστοι» δείχνουν τα «δόντια» τους

12:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μεγάλα ματς στο Champions League με ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Προβάδισμα Μπαρντελά στις προεδρικές εκλογές του 2027 δείχνει νέα δημοσκόπηση

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία Adel

12:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι διαιτητές των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά παιχνίδια

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψωνίζεις online; Αυτές είναι 5 χρήσιμες συμβουλές για ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές

11:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Χειρίστηκε με ψυχραιμία και ευαισθησία τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 2008»: Ο Τσίπρας εξηγεί γιατί επέλεξε τον Παυλόπουλο για ΠτΔ

11:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο κοστίζει φέτος το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τα στολίδια - Αναλυτικές τιμές στην αγορά

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: «Επιδοτούμε την εργασία» - Έρχονται νέες θέσεις για μητέρες και μακροχρόνια ανέργους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Δολοφόνησε την πεθερά της για 1.100 ευρώ - «Φοβήθηκα πως με αναγνώρισε και την σκότωσα»

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία Adel

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την Ιθάκη του: Σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες και ελπίζει σε ήρεμα νερά

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της με σφυρί - Πώς σκηνοθέτησε το έγκλημα

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Πότε ξεκινάει η 48ωρη «επέλασή» της - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

07:44WHAT THE FACT

Χαμός σε κηδεία στην Μπανγκόκ: Η νεκρή χτύπησε το φέρετρο για να... βγει!

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

12:30ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Αυτές είναι οι δύο φάσεις που θα «χτυπήσει» - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Τρομακτική μαρτυρία για τον «δράκο» - «Με άρπαξε, με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε»

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική ανατροπή στην άγρια δολοφονία στη Σαλαμίνα: Τη σκότωσε με σφυρί η νύφη της και όχι άγνωστοι ληστές

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοπτώσεις μετά τις 5 Δεκεμβρίου «βλέπει» το ECMWF για την Ελλάδα

09:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Τι θα πάρουν πίσω οι συνταξιούχοι - Αναλυτικοί πίνακες και ποσά

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κιλκίς: 47χρονος Αντισυνταγματάρχης κατέρρευσε στη Λέσχη Αξιωματικών

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για την φρεγάτα «Σπέτσαι» που επιστρέφει νωρίτερα από το Άντεν λόγω μηχανικής βλάβης

11:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο κοστίζει φέτος το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τα στολίδια - Αναλυτικές τιμές στην αγορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ