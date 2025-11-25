Σε οριακό σημείο οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία – Αγώνας δρόμου για τη συμφωνία ειρήνης

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία εργάζονται πάνω σε ένα «επικαιροποιημένο» πλαίσιο ειρήνης μετά τις συνομιλίες της Γενεύης. O Ζελένσκι να μιλά για κρίσιμα «ευαίσθητα ζητήματα» που θα συζητήσει απευθείας με τον Τραμπ, ενώ Ευρώπη και Ρωσία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Σε οριακό σημείο οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία – Αγώνας δρόμου για τη συμφωνία ειρήνης
AP
Η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν εντατικά την επεξεργασία ενός «βελτιωμένου» πλαισίου ειρήνης, έπειτα από τις θυελλώδεις συνομιλίες της Κυριακής στη Γενεύη. Όπως μεταδίδει το Reuters, το νέο σχέδιο έχει πλέον λιγότερα σημεία από τα 28 αρχικά των ΗΠΑ, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις του Κιέβου και των Ευρωπαίων συμμάχων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ανέφερε ότι «πολλά από τα σωστά δεδομένα έχουν πλέον συμπεριληφθεί», όμως επισήμανε πως ορισμένα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά.

«Ευαίσθητα ζητήματα» μένουν ανοιχτά

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι τα πιο «λεπτά και ευαίσθητα» σημεία του σχεδίου θα τα συζητήσει προσωπικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν κρίσιμες παράμετροι που δεν έχουν κλείσει ακόμη.

Σύμφωνα με το Reuters, οι δύο πλευρές θέλουν να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο το οποίο η Ουκρανία να μπορέσει να αποδεχθεί «χωρίς να παραβιάζεται η κυριαρχία της».

Θετικές ενδείξεις από Βρυξέλλες, αλλά και επιφυλάξεις

Οι δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Αντόνιο Κόστα δείχνουν πως οι Βρυξέλλες είδαν «ουσιαστική» πρόοδο στη Γενεύη. Η φον ντερ Λάιεν μίλησε για «σταθερή βάση για προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών», επαναλαμβάνοντας ότι:

  • Η κυριαρχία και τα σύνορα της Ουκρανίας πρέπει να γίνονται σεβαστά.
  • Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για τις ένοπλες δυνάμεις της.
  • Το μέλλον της χώρας είναι αποκλειστικά απόφαση των Ουκρανών.

Παράλληλα, ο Κόστα τόνισε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο διπλωματικά, στρατιωτικά και οικονομικά, υπογραμμίζοντας ότι ζητήματα όπως κυρώσεις, παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και διεύρυνση αφορούν άμεσα την ΕΕ και απαιτούν πλήρη συμμετοχή της στις διαπραγματεύσεις.

Το Κρεμλίνο απορρίπτει την ευρωπαϊκή αντιπρόταση

Από την πλευρά της Μόσχα δηλώνει ξεκάθαρα ότι η ευρωπαϊκή αντιπρόταση -η οποία ουσιαστικά «επαναπροσδιορίζει» βασικά σημεία για το ΝΑΤΟ και τα εδάφη- «δεν λειτουργεί για τη Ρωσία», όπως είπε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ.

Ο Πούτιν είχε αφήσει πριν από λίγες ημέρες ένα μικρό παράθυρο. Συγκεκριμένα είχε δηλώσει ότι το αμερικανικό σχέδιο θα μπορούσε να αποτελέσει «βάση» για συζήτηση, αλλά μόνο εάν το Κίεβο το αποδεχθεί. Διαφορετικά, είπε, οι ρωσικές δυνάμεις «θα προχωρήσουν περισσότερο».

Σε κρίσιμη φάση οι διαπραγματεύσεις

Το Reuters σημειώνει ότι, παρά την πρόοδο, πολλά κρίσιμα θέματα παραμένουν άλυτα:

  • το εδαφικό ζήτημα,
  • οι εγγυήσεις ασφαλείας,
  • ο ρόλος του ΝΑΤΟ,
  • η χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων
  • και ο τρόπος συμμετοχής της ΕΕ στη συμφωνία.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ολοκληρώσουν την επεξεργασία της «βελτιωμένης» πρότασης το συντομότερο, ώστε να επιτευχθεί ένα λειτουργικό πλαίσιο πριν από τις επαφές Ζελένσκι–Τραμπ.

