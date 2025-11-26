Bloomberg: Στο φως ο διάλογος Γουίτκοφ-Ουσάκοφ που «γέννησε» το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Το Bloomberg αποκαλύπτει πώς γεννήθηκε το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Ηχητικό ντοκουμέντο αποκαλύπτει τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, να συμβουλεύει τον στενό συνεργάτη του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ για το πώς η Μόσχα θα πρέπει να «επικοινωνήσει» το σχέδιό της για την ειρήνη ώστε να γίνει πιο εύκολα αποδεκτό από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος δεν αμφισβήτησε τη γνησιότητα του κειμένου, ενώ ο Τραμπ έσπευσε να υποβαθμίσει τη σημασία του: «Είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό. Έτσι λειτουργεί ένας διαπραγματευτής», είπε, προσθέτοντας ότι ο Γουίτκοφ πιθανότατα χρησιμοποιεί αντίστοιχες τακτικές και με τους Ουκρανούς.

Σε τηλεφωνική συνομιλία της 14ης Οκτωβρίου που διήρκεσε λίγο περισσότερο από πέντε λεπτά, ο Γουίτκοφ εμφανίζεται να συζητά με τον Ουσάκοφ τα επόμενα βήματα, να προτείνει απευθείας επικοινωνία Πούτιν–Τραμπ και να αναφέρεται ακόμη και σε πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του Ντονέτσκ.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία της 14ης Οκτωβρίου με τον κορυφαίο βοηθό εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Γουίτκοφ είπε ότι θεωρεί τις παραχωρήσεις γης απαραίτητες, ενώ παράλληλα συμβούλευσε τον Ουσάκοφ να συγχαρεί τον Τραμπ και να πλαισιώσει τις συζητήσεις με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

«Η συμβουλή μου τώρα σε εσάς, ξέρω τι θα χρειαστεί για να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία: το Ντόνετσκ και ίσως μια ανταλλαγή εδαφών κάπου», είπε ο Γουίτκοφ στον Ουσακόφ κατά τη διάρκεια της πεντάλεπτης συνομιλίας, σύμφωνα με το αντίγραφο του Bloomberg. «Αλλά λέω αντί να μιλάμε έτσι, ας μιλήσουμε με περισσότερη ελπίδα, γιατί νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία εδώ».

Η ηχογράφηση προσφέρει άμεση εικόνα για την διαπραγματευτική προσέγγιση του Γουίτκοφ και φαίνεται να αποκαλύπτει την προέλευση της αμφιλεγόμενης ειρηνευτικής πρότασης των 28 σημείων που εμφανίστηκε νωρίτερα τον Νοέμβριο.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Γουίτκοφ ο οποίος πρόσφατα βοήθησε στη διαμεσολάβηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, πρότεινε στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον να αναπτύξουν ένα κοινό ειρηνευτικό πλαίσιο βασισμένο σε αυτή τη συμφωνία. «Κατασκευάσαμε ένα σχέδιο Τραμπ 20 σημείων που περιλάμβανε 20 σημεία για την ειρήνη και σκέφτομαι ότι ίσως κάνουμε το ίδιο και με εσάς», είπε.

Ο Γουίτκοφ προσέφερε επίσης τακτικές οδηγίες σχετικά με το πώς ο Πούτιν θα έπρεπε να θέσει το θέμα στον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για τον προγραμματισμό τηλεφωνικής συνομιλίας Τραμπ-Πούτιν πριν από την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο αργότερα την ίδια εβδομάδα. Ο Ουσακόφ φάνηκε να λαμβάνει υπόψη του κάποιες από τις συμβουλές. Ο Πούτιν «θα συγχαρεί» και θα πει: «Ο Τραμπ είναι πραγματικός άνθρωπος της ειρήνης», είπε.

Η διαρροή της μυστικής τηλεφωνικής συνομιλίας αποκαλύπτει ότι ΗΠΑ και Ρωσία συζητούσαν ήδη, παρασκηνιακά, τη χάραξη ενός αμερικανο-ρωσικού «ειρηνευτικού σχεδίου» για την Ουκρανία.

(το τηλέφωνο χτυπά)

Στιβ Γουίτκοφ: Γεια σου Γιούρι.

Γιούρι Ουσάκοφ: Ναι Στιβ, γεια, τι κάνεις;

ΣΓ: Καλά Γιούρι. Εσύ πώς είσαι;

ΓΟ: Είμαι καλά. Συγχαρητήρια φίλε μου.

ΣΓ: Ευχαριστώ.

ΓΟ: Έκανες εξαιρετική δουλειά. Απλώς εξαιρετική δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.

ΣΓ: Σε ευχαριστώ Γιούρι και ευχαριστώ για τη στήριξή σου. Ξέρω ότι η χώρα σου το υποστήριξε και σε ευχαριστώ.

ΓΟ: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Γι’ αυτό αναστείλαμε την οργάνωση της πρώτης Ρωσο–Αραβικής Συνόδου.

ΣΓ: Ναι.

ΓΟ: Ναι, γιατί πιστεύουμε ότι εσύ κάνεις την πραγματική δουλειά εκεί στην περιοχή.

ΣΓ: Λοιπόν άκου. Θα σου πω κάτι. Πιστεύω πως αν καταφέρουμε να λύσουμε το θέμα Ρωσίας–Ουκρανίας, όλοι θα πηδάνε από τη χαρά τους.

ΓΟ: Ναι, ναι, ναι. Ναι, χρειάζεται να λύσεις μόνο ένα πρόβλημα. (γελάει)

ΣΓ: Τι;

ΓΟ: Τον ρωσο–ουκρανικό πόλεμο.

ΣΓ: Το ξέρω! Πώς θα το λύσουμε αυτό;

ΓΟ: Φίλε μου, θέλω απλώς τη συμβουλή σου. Νομίζεις ότι θα ήταν χρήσιμο αν οι ηγέτες μας μιλούσαν στο τηλέφωνο;

ΣΓ: Ναι, το πιστεύω.

ΓΟ: Το πιστεύεις. Και πότε νομίζεις ότι θα μπορούσε να γίνει;

ΣΓ: Νομίζω πως μόλις το προτείνετε, ο δικός μου είναι έτοιμος να το κάνει.

ΓΟ: Εντάξει, εντάξει.

ΣΓ: Γιούρι, Γιούρι, θα σου πω τι θα έκανα. Η σύστασή μου.

ΓΟ: Ναι, παρακαλώ.

ΣΓ: Θα έκανα την κλήση και θα επαναλάμβανα ότι συγχαίρετε τον πρόεδρο γι’ αυτό το επίτευγμα, ότι το υποστηρίξατε – το υποστηρίξατε – ότι σέβεστε το γεγονός ότι είναι άνθρωπος της ειρήνης και ότι πραγματικά χαρήκατε που το είδατε να συμβαίνει. Αυτό θα έλεγα. Νομίζω πως έτσι θα γίνει μια πολύ καλή συνομιλία.

Γιατί – άκου τι είπα στον Πρόεδρο. Του είπα ότι εσείς, η Ρωσική Ομοσπονδία, πάντα θέλατε μια ειρηνευτική συμφωνία. Αυτό πιστεύω. Το είπα στον πρόεδρο ότι το πιστεύω αυτό. Και πιστεύω πως το πρόβλημα είναι ότι έχουμε δύο χώρες που δυσκολεύονται να καταλήξουν σε συμβιβασμό, και όταν το καταφέρουν, θα έχουμε ειρήνη. Σκέφτομαι μάλιστα μήπως παρουσιάσουμε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, όπως κάναμε στη Γάζα. Φτιάξαμε μια πρόταση Τραμπ 20 σημείων για την ειρήνη, και σκέφτομαι ότι ίσως κάνουμε το ίδιο και με εσάς. Το θέμα μου είναι το εξής…

ΓΟ: Εντάξει, εντάξει φίλε μου. Νομίζω πως αυτό ακριβώς μπορούν να συζητήσουν οι ηγέτες μας. Στιβ, συμφωνώ μαζί σου ότι θα τον συγχαρεί, θα πει ότι ο κ. Τραμπ είναι πραγματικός άνθρωπος της ειρήνης και τα σχετικά. Αυτό θα το πει.

ΣΓ: Αλλά άκου τι νομίζω ότι θα ήταν φοβερό.

ΓΟ: Εντάξει, εντάξει.

ΣΓ: Τι θα γινόταν αν, αν… άκουσέ με…

ΓΟ: Θα το συζητήσω με τον αρχηγό μου και μετά θα σε πάρω πίσω. Εντάξει;

ΣΓ: Ναι, γιατί άκου τι λέω. Θέλω απλώς να πεις – ίσως να το πεις αυτό στον Πρόεδρο Πούτιν, επειδή ξέρεις ότι τρέφω τον βαθύτερο σεβασμό για τον πρόεδρο Πούτιν.

ΓΟ: Ναι, ναι.

ΣΓ: Ίσως να πει στον πρόεδρο Τραμπ: Ξέρεις, ο Στιβ και ο Γιούρι συζήτησαν ένα πολύ παρόμοιο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων και αυτό μπορεί να είναι κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει λίγο την κατάσταση, είμαστε ανοικτοί σε τέτοιου είδους πράγματα, να εξερευνήσουμε τι θα χρειαστεί για να επιτευχθεί μια συμφωνία ειρήνης. Τώρα, μεταξύ μας, ξέρω τι θα χρειαστεί για να υπάρξει ειρήνη: Το Ντονέτσκ και ίσως μια ανταλλαγή εδαφών κάπου. Αλλά λέω να μη μιλάμε έτσι, να μιλάμε πιο αισιόδοξα, γιατί νομίζω ότι θα φτάσουμε σε συμφωνία εδώ. Και πιστεύω, Γιούρι, ότι ο πρόεδρος θα μου δώσει πολύ χώρο και διακριτική ευχέρεια για να κλείσω τη συμφωνία.

ΓΟ: Καταλαβαίνω…

ΣΓ: …οπότε αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την ευκαιρία, ώστε μετά τη συνομιλία να πούμε ότι μίλησα με τον Γιούρι και είχαμε μια συζήτηση που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις.

ΓΟ: Εντάξει, ακούγεται καλό. Καλό.

ΣΓ: Και κάτι ακόμη: Ο Ζελένσκι έρχεται στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

ΓΟ: Το ξέρω. (γελάει)

ΣΓ: Θα πάω σε αυτή τη συνάντηση γιατί με θέλουν εκεί, αλλά νομίζω ότι, αν είναι δυνατόν, να γίνει η κλήση με τον δικό σας ηγέτη πριν από τη συνάντηση της Παρασκευής.

ΓΟ: Πριν, πριν -ναι;

ΣΓ: Σωστά.

ΓΟ: Εντάξει, κατάλαβα τη συμβουλή σου. Θα το συζητήσω με τον αρχηγό μου και μετά θα σε πάρω πίσω, εντάξει;

ΣΓ: Εντάξει Γιούρι, θα τα πούμε σύντομα.

ΓΟ: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

ΣΓ: Αντίο.

ΓΟ: Αντίο.

Η πρόταση των 28 σημείων, η οποία δέχτηκε έντονες επικρίσεις , θα απαιτούσε από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την περιοχή του Ντόνετσκ στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο. Η Ρωσία δεν έχει καταλάβει πλήρως το Ντόνετσκ.

Αυτά τα εδάφη θα γίνονταν μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ασφαλείας, διεθνώς αναγνωρισμένη ως ρωσική, και το σχέδιο θα παρείχε επίσης στη Ρωσία τον έλεγχο του Λουγκάνσκ και της Κριμαίας, ενώ θα πάγωνε τις τρέχουσες γραμμές μάχης στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια.

Ο Πούτιν δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι πιστεύει ότι το αμερικανικό σχέδιο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως «βάση για μια τελική ειρηνική διευθέτηση» , αν και το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι δεν έχει συζητήσει λεπτομερώς την πρόταση με την Ουάσινγκτον.

Οι αποκαλύψεις έρχονται καθώς ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι στέλνει τον Γουίτκοφ για να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα και τον υπουργό στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, για να συναντηθεί με τους Ουκρανούς - ενόψει μιας πιθανής συνάντησης στον Λευκό Οίκο μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι την Παρασκευή.

«Ανυπομονώ να συναντηθώ σύντομα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρόεδρο Πούτιν, αλλά μόνο όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι τελική ή στα τελικά της στάδια», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social .

Οι ΗΠΑ έχουν πιέσει την Ουκρανία να αποδεχτεί το πλαίσιο ως βάση για τον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς σύγκρουσης, αν και Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν επιμείνει ότι δεν θα αναγνωρίσουν τον ρωσικό έλεγχο των κατεχόμενων εδαφών ούτε θα αποδεχτούν περιορισμούς στις στρατιωτικές τους δυνάμεις.

Η τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε καθώς η στάση του Τραμπ απέναντι στη Μόσχα φαινόταν να σκληραίνει. Την ίδια ημέρα με την τηλεφωνική συνομιλία Γουίτκοφ-Ουσακόφ, ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απροθυμία του Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο, λέγοντας: «Δεν ξέρω γιατί συνεχίζει με αυτόν τον πόλεμο. Απλώς δεν θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Και νομίζω ότι αυτό τον κάνει να φαίνεται πολύ άσχημος».

