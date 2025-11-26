Ζελένσκι: Πολλά εξαρτώνται από τις ΗΠΑ, γιατί η Ρωσία παίρνει περισσότερο στα σοβαρά τη δύναμή της

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι οι «αρχές» ενός αναθεωρημένου αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στη χώρα του θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «βαθύτερες συμφωνίες», υπογραμμίζοντας ότι «πολλά εξαρτώνται» πλέον από την Ουάσινγκτον.

«Βασίζομαι στη συνεχιζόμενη ενεργή συνεργασία με την αμερικανική πλευρά και με τον πρόεδρο Τραμπ. Πολλά εξαρτώνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή η αμερικανική ισχύς είναι αυτή που η Ρωσία λαμβάνει σοβαρότερα υπ’ όψιν», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, σημειώνοντας πως είναι «ιδιαίτερα κυνικό» το γεγονός ότι η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας του την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το αρχικό σχέδιο της Ουάσινγκτον με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στον τέταρτο χρόνο του, αναθεωρήθηκε αφού επικρίθηκε ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Μόσχα. Ωστόσο, τα αναθεωρημένα σημεία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής.

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημέρωσε τους συμμάχους του ότι είναι έτοιμος να συζητήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ τα «ευαίσθητα σημεία» της προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Απευθυνόμενος στους ηγέτες της αποκαλούμενης Συμμαχίας των Προθύμων, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, επειδή «οι αποφάσεις για θέματα ασφαλείας που αφορούν την Ευρώπη πρέπει να περιλαμβάνουν την Ευρώπη».