Στη Μόσχα την ερχόμενη εβδομάδα ο Γουίτκοφ για συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα (26/11) ότι ο Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και άλλοι σημαντικοί Αμερικανοί αξιωματούχοι θα έρθουν την ερχόμενη εβδομάδα στη Μόσχα για συνομιλίες πάνω σ' ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροπλάνου Air Force One, ο Τραμπ μεταβαίνοντας στη Φλόριντα για την αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών, δήλωσε πως Αμερικανοί διαπραγματευτές σημειώνουν πρόοδο σε συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία και πως η Μόσχα συμφώνησε σε μερικές παραχωρήσεις.

Ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα, προκάλεσε νέες ανησυχίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να θέλει να πιέσει την Ουκρανία να υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία που να γέρνει πολύ προς τις επιθυμίες της Μόσχας. «Όσο για τον Γουίτκοφ, μπορώ να πω πως έχει επιτευχθεί προκαταρκτική συμφωνία ότι θα έρθει την ερχόμενη εβδομάδα στη Μόσχα», δήλωσε ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος του Πούτιν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, στον κορυφαίο διαπιστευμένο στο Κρεμλίνο δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε πως εκτός από τον Γουίτκοφ, «αντιπρόσωποι της (αμερικανικής) κυβέρνησης που ασχολούνται με τις ουκρανικές υποθέσεις» θα έρθουν επίσης στη Μόσχα. Είπε ακόμα πως η διαρροή μιας τηλεφωνικής συνομιλίας ανάμεσα στον ίδιο και τον Γουίτκοφ ήταν απόπειρα να μπουν εμπόδια στις συνομιλίες για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg News μετέδωσε ότι ο Στιβ Γουίτκοφ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στις 14 Οκτωβρίου με τον Γιούρι Ουσάκοφ, είπε ότι θα πρέπει να δουλέψουν μαζί πάνω σ' ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός για την Ουκρανία και ότι ο Πούτιν θα πρέπει στη συνέχεια να το θέσει υπόψη του Τραμπ.

Το Bloomberg μετέδωσε ότι εξέτασε μια ηχογράφηση της συνομιλίας και δημοσιοποίησε το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος. Όταν ερωτήθηκε γιατί διέρρευσε το τηλεφώνημα, ο Ουσάκοφ είπε: «Πιθανόν για να παρακωλύσουν. Είναι απίθανο αυτό να έγινε για να βελτιωθούν οι σχέσεις»