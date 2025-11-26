Tραμπ: Θα συναντηθεί με Πούτιν-Ζελένσκι μόνο στα τελικά στάδια της ειρηνευτικής συμφωνίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ορίσει αρχικά την Ημέρα των Ευχαριστιών (27 Νοεμβρίου) ως προθεσμία για να πείσει την Ουκρανία να υπογράψει το ειρηνευτικό του σχέδιο , αλλά καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, φαίνεται ανοιχτός στο να δώσει περισσότερο χρόνο για συνομιλίες.

«Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα μου σημείωσε τεράστια πρόοδο όσον αφορά στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Το αρχικό Σχέδιο Ειρήνης 28 Σημείων, το οποίο συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει βελτιωθεί, με πρόσθετη συμβολή και από τις δύο πλευρές, και απομένουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα. Ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ, ο οποίος είχε συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους στο Άμπου Ντάμπι την Τρίτη, θα έχει μια ακόμη συνάντηση με τους Ουκρανούς. «Ανυπομονώ να συναντηθώ σύντομα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρόεδρο Πούτιν, αλλά μόνο όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του Πολέμου είναι τελική ή στα τελικά της στάδια», έγραψε ο Τραμπ.

Μετά από επιτυχημένες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στη Γενεύη την Κυριακή, ο Ζελένσκι άσκησε πιέσεις για να επιτευχθεί συνάντηση με τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο αυτή την εβδομάδα, πιθανώς κατά τη διάρκεια της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Αλλά ο Λευκός Οίκος δίστασε να απευθύνει την πρόσκληση προτού δει τη ρωσική αντίδραση σε ένα τροποποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο 19 σημείων.

