Νταν Ντρίσκολ: Ποιος είναι ο «άνθρωπος των drones» του Τραμπ

Όταν οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας πήραν μια απροσδόκητη τροπή την περασμένη εβδομάδα, με τη διαρροή ενός ειρηνευτικού σχεδίου που λέγεται ότι προήλθε από τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ έστειλε ένα ασυνήθιστο πρόσωπο για να παραστεί σε μια σειρά από συναντήσεις στο εξωτερικό.

Ο 39χρονος Νταν Ντρίσκολ, ο νεότερος υπουργός Στρατού στην ιστορία των ΗΠΑ, βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο της διεθνούς σκηνής, συμμετέχοντας σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας. Είναι γνωστός ο «άνθρωπος των drones» του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την έμφασή του στις αναδυόμενες τεχνολογίες πεδίου μάχης.

Μέχρι πρόσφατα, ήταν κυρίως γνωστός για τις συζητήσεις του για προϋπολογισμούς, προμήθειες και ζητήματα προσωπικού στον μεγαλύτερο κλάδο του στρατού. Ο Ντρίσκολ δεν φαίνεται να έχει μακρά ιστορία στις σχέσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία, ούτε εμπειρία στη διεθνή διπλωματία, και δεν κατείχε ποτέ δημόσιο αξίωμα.

Στενός σύμμαχος του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς

Ο Ντρίσκολ είναι στενός φίλος και συνεργάτης του αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος τον έφερε στην τροχιά του Τραμπ. Όπως και ο φίλος του Βανς, ο Ντρίσκολ φοίτησε σε δημόσιο πανεπιστήμιο πριν καταταχθεί στον αμερικανικό στρατό και στη συνέχεια απέκτησε το πτυχίο του στη νομική από το φημισμένο Πανεπιστήμιο Γέιλ. Και οι δύο εργάστηκαν επίσης στον χρηματοοικονομικό τομέα μετά την αποφοίτησή τους.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του καριέρας, ο Ντρίσκολ έγινε αξιωματικός το 2007, ηγήθηκε μιας διμοιρίας ιππικού και υπηρέτησε στο Ιράκ για αρκετούς μήνες το 2009. Έχει διηγηθεί την ιστορία της γνωριμίας του με τον Βανς μέσω μιας φοιτητικής ομάδας βετεράνων στη νομική σχολή, κατά την οποία ο Βανς διαβεβαίωσε τους νέους φοιτητές ότι στην αρχή θα ένιωθαν ότι δεν ανήκαν κάπου, αλλά ότι θα διέπρεπαν στα μαθήματα μετά από μερικούς μήνες. Σύντομα, ο Βανς έγινε φίλος και μέντορας του Ντρίσκολ.

Ο Ντρίσκολ έκανε διακοπές με την οικογένειά του στην Ελβετία το καλοκαίρι του 2024, όταν ο Βανς τον κάλεσε για να του πει ότι θα είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ και του ζήτησε να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία. Την επόμενη μέρα, ο Ντρίσκολ επέστρεψε στις ΗΠΑ, αγόρασε ένα κοστούμι από ένα εμπορικό κέντρο και πήρε ένα Uber για να πάει στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, όπως είπε στο περιοδικό αποφοίτων του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, στο Τσάπελ Χιλ - του ιδρύματος όπου ήταν προπτυχιακός φοιτητής.

Μόλις ο Τραμπ επέστρεψε στο αξίωμα, ο Ντρίσκολ εγκρίθηκε γρήγορα ως υπουργός Στρατού από τη Γερουσία. Η σφαίρα επιρροής του επεκτάθηκε αφότου έγινε βασικό πρόσωπο στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς από τον Τραμπ σε πόλεις των ΗΠΑ. Στη συνέχεια, ανέλαβε επίσης τον ρόλο του υπηρεσιακού διευθυντή του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών.

Η επίσκεψη στην Ουκρανία

Ο Ντρίσκολ μιλούσε συχνά για τον πόλεμο στην Ουκρανία, επισημαίνοντας τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ως μια σχετικά φθηνή, μαζικής παραγωγής τεχνολογία που είναι καλή για μάχες. Αλλά μετά την υποψηφιότητά του για τη θέση του Υπουργού Στρατού, αρχικά δεν φαινόταν να εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Αντίθετα, ο Τραμπ βασιζόταν στον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, για να εργαστεί πάνω σε ένα σχέδιο για κατάπαυση του πυρός.

Όταν διέρρευσαν λεπτομέρειες ενός σχεδίου 28 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ και η Ρωσία την περασμένη εβδομάδα , η Ουκρανία εξέφρασε αμέσως την ανησυχία της για ορισμένα από τα βασικά της σημεία - και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της ακολούθησαν το παράδειγμά της.

Στη συνέχεια, ο Ντρίσκολ πραγματοποίησε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Ουκρανία μαζί με άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του Πενταγώνου. Ο σκοπός, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Αμερικανικού Στρατού, ήταν να συναντηθεί με Ουκρανούς αξιωματούχους και να συζητήσει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντρίσκολ συνάντησε τον Ζελένσκι και στη συνέχεια, σύμφωνα με το Politico, τιμήθηκε σε δεξίωση στην κατοικία του Αμερικανού πρέσβη.

Τις επόμενες ημέρες, ο Ντρίσκολ συμμετείχε σε περισσότερες συζητήσεις με Ουκρανούς αξιωματούχους στη Γενεύη μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και βοήθησε στη σύνταξη ενός «ενημερωμένου και βελτιωμένου ειρηνευτικού πλαισίου» . Στη συνέχεια, είχε συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους στο Άμπου Ντάμπι, σύμφωνα με το CBS News.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι σε μια προσπάθεια να οριστικοποιήσει το ειρηνευτικό σχέδιο, είχε δώσει εντολή στον απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα. Είπε ότι ο Ντρίσκολ θα συναντηθεί με την ουκρανική πλευρά. Προκρίνοντας τον Ντρίσκολ ως υπουργό στρατού, ο Τραμπ έγραψε ότι διέθετε «έναν ισχυρό συνδυασμό εμπειριών που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως παράγοντας ανατροπής και αλλαγής».

Αστέρι της αμερικανικής διπλωματίας και Άμυνας

Οι αναλυτές που επικαλείται το BBC εκτιμούν ότι ο Ντρίσκολ μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στις ειρηνευτικές συνομιλίες ή ακόμη και να αντικαταστήσει τον Πιτ Χέγκσεθ, αν αποχωρήσει ποτέ από τη θέση του υπουργού Άμυνας. Φαίνεται να συνδυάζει στρατιωτική εμπειρία, τεχνολογικό όραμα και στενές σχέσεις με την κορυφή της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, ενώ δίνει έμφαση στις τεχνολογίες μάχης όπως drones, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή μάχη.

Υπάρχει επίσης η πιθανότητα ο Ντρίσκολ να αναλάβει επίσημα τον ρόλο των διαπραγματευτών με την Ουκρανία όταν ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στη χώρα, Κιθ Κέλογκ, αποχωρήσει τον Ιανουάριο. Ή θα μπορούσε να παραμείνει επικεφαλής εκατοντάδων χιλιάδων στρατευμάτων στον αμερικανικό στρατό. Ο Ντρίσκολ έχει επισημάνει στο παρελθόν ότι ο πατέρας και ο παππούς του υπηρέτησαν στον στρατό πριν από αυτόν και συχνά μιλάει για το όραμά του για τον μετασχηματισμό του Στρατού.

Λίγες μέρες πριν κατευθυνθεί στην Ουκρανία, ο Ντρίσκολ περιέγραψε στο podcast The Conversation πώς φανταζόταν το εγγύς μέλλον, όταν «κάθε μεραρχία... θα κουβαλάει ένα drone στη μάχη» και οι στρατιώτες θα βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη επειδή οι ανθρώπινοι εγκέφαλοι δεν θα είναι σε θέση να «συμβαδίσουν» με τον ρυθμό της δράσης. «Το περιθώριο για αλλαγή είναι τώρα», είπε σε ομιλία του τον Οκτώβριο. «Και θα κερδίσουμε με πυρίτιο και λογισμικό, όχι με το αίμα και τα σώματα των στρατιωτών μας»

Διαβάστε επίσης