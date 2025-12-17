Επίθεση Πούτιν κατά Ευρώπης: «Γουρουνάκια που ήλπιζαν να καταρρεύσει η Ρωσία» οι ηγέτες τους

«Αν δεν θέλουν ουσιαστική συζήτηση», είπε ο Ρώσος πρόεδρος, «τότε η Ρωσία θα απελευθερώσει τα ιστορικά της εδάφη στο πεδίο της μάχης»

«Αν δεν θέλουν ουσιαστική συζήτηση», είπε ο Ρώσος πρόεδρος, «τότε η Ρωσία θα απελευθερώσει τα ιστορικά της εδάφη στο πεδίο της μάχης»

Ο Ρώσος πρόεδρος στο Κρεμλίνο, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025. 

Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin μέσω ΑΡ
Επίθεση στους Ευρωπαίους ηγέτες εξαπέλυσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν την Τετάρτη (17/12), αποκαλώντας τους «γουρουνάκια», ενώ τόνισε ότι η Μόσχα θα επιτύχει τους εδαφικούς της στόχους είτε με διπλωματικά μέσα είτε με τη στρατιωτική της δύναμη.

Μιλώντας σε ετήσια συνάντηση με το υπουργείο Άμυνας, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι στόχοι της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», όπως αποκαλεί την πλήρη εισβολή της Ουκρανίας η Μόσχα, θα επιτευχθούν «χωρίς όρους».

«Αν δεν θέλουν ουσιαστική συζήτηση», είπε, «τότε η Ρωσία θα απελευθερώσει τα ιστορικά της εδάφη στο πεδίο της μάχης».

Πούτιν: Ο Μπάιντεν οδήγησε σκόπιμα την κατάσταση σε σύγκρουση

Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση «οδήγησε σκόπιμα την κατάσταση σε ένοπλη σύγκρουση», προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον πίστευε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αποδυναμωθεί ή ακόμη και να καταστραφεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στη συνέχεια, επιτέθηκε στους Ευρωπαίους ηγέτες, κατηγορώντας τους ότι συμμάχησαν με την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν. «Τα γουρουνάκια της Ευρώπης εντάχθηκαν αμέσως στο έργο της προηγούμενης αμερικανικής κυβέρνησης, ελπίζοντας να επωφεληθούν από την κατάρρευση της χώρας μας», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Πρόοδος στις συνομιλίες

Οι σκληρές δηλώσεις του Πούτιν ήρθαν την ώρα που Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν πως οι προηγούμενες συνομιλίες με την Ουκρανία στο Βερολίνο είχαν επιλύσει περίπου το 90% των πιο δύσκολων ζητημάτων. Ωστόσο, παραμένουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς το αν ο Ρώσος ηγέτης είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί στις ριζικές απαιτήσεις του.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι το Κίεβο πρέπει να παραχωρήσει τα υπόλοιπα τμήματα της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας – ένα αίτημα που ο Λευκός Οίκος φαίνεται να υποστηρίζει κατά καιρούς, αλλά το οποίο η Ουκρανία έχει απορρίψει κατηγορηματικά.

Η Μόσχα έχει επίσης πιέσει για την επιβολή αυστηρών περιορισμών στον ουκρανικό στρατό, την απαγόρευση της παρουσίας δυτικών στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος και τον τερματισμό της δυτικής στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο.

Ο Ρώσος πρόεδρος αρνήθηκε επίσης την Τετάρτη ότι η Μόσχα σχεδιάζει να εισβάλει σε έδαφος του ΝΑΤΟ, ισχυριζόμενος αντίθετα ότι η συμμαχία έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για μια πιθανή στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Ρωσία, με ορίζοντα το 2030.

*Με πληροφορίες από Guardian

