Ρωσία: Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν πλοίο στο λιμάνι του Ροστόφ - Ζημιές και σε σπίτια

Σύγχυση για το αν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες από την επίθεση της Ουκρανίας

Ρωσία: Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν πλοίο στο λιμάνι του Ροστόφ - Ζημιές και σε σπίτια
1'
Επιδρομή της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα οχήματα έπληξε πλοίο στο λιμάνι του Ροστόφ κι υπάρχουν θύματα μεταξύ των μελών του πληρώματός του, ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ.

Ο περιφερειάρχης δεν ξεκαθάρισε αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες.

Ο Σλιούσαρ έκανε επίσης λόγο για πλήγματα σε υπό ανέγερση πολυκατοικία και σπίτια που πήραν φωτιά στην πόλη, προσθέτοντας πως «διευκρινίζονται» πληροφορίες για θύματα.

