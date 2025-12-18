Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 32 τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη Ζαπορίζια

Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην πόλη Ζαπορίζια και τα περίχωρά της, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, προκάλεσαν την Τετάρτη τον τραυματισμό τουλάχιστον 30 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Φιόντοροφ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Ζαπορίζια και τα περίχωρα της πόλης.

Νωρίτερα το απόγευμα, οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έκαναν λόγο για 30 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών, εξαιτίας των ρωσικών βομβαρδισμών στην πόλη Ζαπορίζια, όπου επλήγησαν μεταξύ άλλων «μια πολυκατοικία, ένα σπίτι κι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα».

Σε εικόνες από την πληγείσα περιοχή, τις οποίες εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), φαίνονται πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε οκταώροφη πολυκατοικία.

Σύμφωνα με τον Φιόντοροφ, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης όταν το αυτοκίνητό τους επλήγη από ρωσικό drone στην κοινότητα Κουσουχούμ, νότια της Ζαπορίζια.

Η πόλη Ζαπορίζια, η οποία αριθμούσε περίπου 710.000 κατοίκους πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, βομβαρδίζεται συχνά από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις που συνεχίζουν την προέλασή τους, με την πρώτη γραμμή του μετώπου των συγκρούσεων να απέχει σήμερα λιγότερο από 30 χιλιόμετρα.