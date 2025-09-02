Δανία: Καταδικάστηκε ως τζιχαντιστής αλλά τελικά ήταν μυστικός πράκτορας

Ο Άχμεντ Σαμσάμ ήταν όντως κατάσκοπος: το Ανώτατο Δικαστήριο της Δανίας διέταξε σήμερα τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας να παραδεχθούν ότι αυτός ο Δανός συριακής καταγωγής ήταν πληροφοριοδότης τους – κάτι που έκαναν αμέσως.

«Οι μυστικές υπηρεσίες (PET) και η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών (FE) πρέπει να αναγνωρίσουν ότι στα ταξίδια του στη Συρία το 2013 και το 2014 ο Α συνεργάστηκε με τις υπηρεσίες πληροφοριών», υπογράμμισε το Δικαστήριο.

Ο 35χρονος Άχμεντ Σαμσάμ έδινε μάχη για να αναγνωριστεί από την Κοπεγχάγη η συνεισφορά του από το 2018, όταν καταδικάστηκε στην Ισπανία σε κάθειρξη οκτώ ετών ως τζιχαντιστής. Ωστόσο, οι δανέζικες υπηρεσίες δεν παρενέβησαν κατά τη δίκη του. Προσέφυγε εναντίον των δύο υπηρεσιών αλλά σε πρώτο βαθμό, το 2023, δεν δικαιώθηκε. Οι υπηρεσίες πληροφοριών ισχυρίζονταν ότι δεν μπορούν, για λόγους ασφαλείας, ούτε να επιβεβαιώσουν, ούτε να δημοσιοποιήσουν την ταυτότητα των συνεργατών τους. Μιλώντας στους δημοσιογράφους σήμερα, ο νομικός σύμβουλός τους χαρακτήρισε «λυπηρή» την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Λίγο αργότερα ωστόσο, σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι δύο υπηρεσίες παραδέχτηκαν ότι ο Άχμεντ Σαμσάν, «στα ταξίδια του στη Συρία το 2013 και το 2014 συνεργάστηκε» μαζί τους. «Έλαβε αμοιβή και άλλα ανταλλάγματα για τις πληροφορίες που παρέχει για τους Σύρους μαχητές δανέζικης καταγωγής στις υπηρεσίες πληροφοριών», πρόσθεσαν.

Στο σκεπτικό του, το Ανώτατο Δικαστήριο εξήγησε ότι ο 35χρονος ανέφερε «λεπτομερώς και συγκροτημένα» πώς στρατολογήθηκε, παρουσίασε με έγγραφα τα χρήματα που έλαβε, την ταυτότητα των ανθρώπων που τον προσέγγισαν, την εκπαίδευσή του και τα σημεία συνάντησής τους.

Με αυτήν την αναγνώριση θα μπορέσει να ζητήσει αναθεώρηση της δίκης του στην Ισπανία, όπου είχε εγκατασταθεί προσωρινά το 2017, για να γλιτώσει από μια σύγκρουση μεταξύ δανέζικων συμμοριών. «Ο κύριος στόχος μας είναι να συνεχίσουμε την υπόθεση στην Ισπανία. Θα πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να το επιτύχουμε», είπε ο δικηγόρος του, Ρενέ Όφερσεν.

«Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη της Δανίας, αλλά δεν πίστευα ότι θα τραβούσε τόσο πολύ» είπε ο ίδιος ο Σαμσάμ κατά την έξοδό του από το δικαστήριο. «Σίγουρα όχι, αφού τα μέσα ενημέρωσης άρχισαν να ασχολούνται με την υπόθεση από το 2020», κάτι που κατά την άποψή του θα μπορούσε να αποφευχθεί. «Δεν ξέρω ποιοι βλάκες ήταν επικεφαλής όμως πραγματικά διέπραξαν σοβαρό λάθος και το διαχειρίστηκαν σαν ερασιτέχνες. Φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη που η υπόθεση προβλήθηκε τόσο πολύ από τα μέσα ενημέρωσης», πρόσθεσε.

Ο Σασμάν αποφυλακίστηκε το 2023 και έχει βαρύ ποινικό μητρώο. Την Δευτέρα, το Εφετείο της Κοπεγχάγης επικύρωσε την ποινή των τριών μηνών φυλάκισης που του επιβλήθηκε για βιαιοπραγία εναντίον αστυνομικού.