Αιτήματα αγροτών: Τι ζητούν από την Κυβέρνηση – Τα δύο φλέγοντα ζητήματα

Η λίστα των αιτημάτων των αγροτών

Newsbomb

Αιτήματα αγροτών: Τι ζητούν από την Κυβέρνηση – Τα δύο φλέγοντα ζητήματα
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη δημοσιότητα δόθηκε η λίστα με τα αιτήματα των αγροτών από την Κυβέρνηση όπως αυτά προέκυψαν από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Η λίστα των αιτημάτων όπως κοινοποιήθηκαν από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων έχει ως εξής:

  1. Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.
  2. Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.
  3. Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας
  4. Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.
  5. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.
  6. Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).
  7. Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.
  8. Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.
  9. Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.
  10. Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.
  11. Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.
  12. Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.
  13. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.
  14. Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ξεχωρίζουμε δυο φλέγοντα ζητήματα

ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός
μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Συνέχισαν με νίκες οι πρωτοπόροι

17:50ΥΓΕΙΑ

Εξαπλώνεται «σούπερ γρίπη» - Ποια είναι τα συμπτώματα της, τι να προσέξετε

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Οδηγός έβγαλε τσεκούρι μετά από καβγά στην άσφαλτο

17:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Φενέρμπαχτσε: Θρήνος στην οικογένεια Γιασικεβίτσιους - Δεν θα είναι στον πάγκο με την Εφές

17:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι - Ολυμπιακός: Επεισόδιο του Γιώργου Μπαρτζώκα με οπαδό

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Αιτήματα αγροτών: Τι ζητούν από την Κυβέρνηση – Τα δύο φλέγοντα ζητήματα

17:29ΕΛΛΑΔΑ

«Βόμβα» στη showbiz: Έρχεται καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση κατά κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή

17:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναιτωλικός – ΑΕΚ: Η δύσκολη έξοδος των «κιτρινόμαυρων» στο Αγρίνιο

17:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Η «Ένωση» διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη γιορτή πριν τον αγώνα με τον ΟΦΗ

17:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live – Η συζήτηση στη Βουλή για την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην παραλία Μπόντι: Σοκαριστικές περιγραφές - Πτώματα παντού, πυροβολούσαν ασταμάτητα για 10 λεπτά - Σκληρά βίντεο

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ 16 Δεκεμβρίου: Συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Με βάραγε για 20 λεπτά επειδή δεν του άρεσε η μούρη μου», είπε ο γιατρός που γρονθοκοπήθηκε από ασθενή-μποξέρ

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Τραγικός επίλογος με τη σορό που εντόπισε κυνηγός

16:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – ΑΕΚ: Με Λιούμπισιτς η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το Αγρίνιο

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: 20χρονη επέζησε 2η φορά από επίθεση ενόπλου σε σχολείο

16:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Έχει ξεφύγει η κρίση στη Δικαιοσύνη» - Βολές Φλωρίδη κατά πολιτικών για τοξικότητα

16:29ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής ο Πάτρικ Μπέβερλι

16:26ΚΟΣΜΟΣ

«Μπαμπά, βρέθηκε καρδιά για μένα»: Η συγκινητική στιγμή που 11χρονη ανακοινώνει τη σωτήρια είδηση στον πατέρα της

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην παραλία Μπόντι: Σοκαριστικές περιγραφές - Πτώματα παντού, πυροβολούσαν ασταμάτητα για 10 λεπτά - Σκληρά βίντεο

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Τυχεροπούλου ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ €58.000 για μισθούς - ηθική βλάβη και επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Τραγικός επίλογος με τη σορό που εντόπισε κυνηγός

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Αιτήματα αγροτών: Τι ζητούν από την Κυβέρνηση – Τα δύο φλέγοντα ζητήματα

13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Με βάραγε για 20 λεπτά επειδή δεν του άρεσε η μούρη μου», είπε ο γιατρός που γρονθοκοπήθηκε από ασθενή-μποξέρ

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

17:29ΕΛΛΑΔΑ

«Βόμβα» στη showbiz: Έρχεται καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση κατά κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί αγνοήθηκε η Μοσάντ - Η προειδοποίηση για δίκτυο 11.000 τρομοκρατών σε Αυστραλία, Ελλάδα και Γερμανία

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Κορώνα-γράμματα έπαιξε τη ζωή του ο ήρωας που αφόπλισε τρομοκράτη - Μάχη στο χειρουργείο μετά από πυροβολισμό από τον δεύτερο δράστη

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ 16 Δεκεμβρίου: Συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έκλεισε το τηλέφωνο σε τηλεοπτική εκπομπή – Γιατί είπε «έτσι σκοτώνονται οι γυναίκες»

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Σάσων της Αλβανίας (ελληνική ως το 1914), η ιστορία της και… ο γαμπρός του Τραμπ

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Viral η γάτα «Μάξιμους» του πρωθυπουργού - Το αιλουροειδές επικοινωνιακό «όπλο» - Βίντεο

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ