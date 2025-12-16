Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σήμερα η απόφαση των αγροτών για διάλογο ή κλιμάκωση

Κρίσιμη είναι η σημερινή μέρα για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η κυβέρνηση, διά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, αναμένει την επόμενη κίνηση από την πλευρά των αγροτών, οι οποίοι επρόκειτο να τοποθετηθούν σήμερα (16/12) επί της πρότασης για διάλογο που έχει κατατεθεί.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης των αγροτών στη Λάρισα, ο εκπρόσωπός τους τόνισε ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται πλέον σε τοπικό επίπεδο. «Δεν μιλάμε πλέον ως μπλόκο Νίκαιας, η απόφασή μας θα είναι ενιαία για όλη την Ελλάδα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η τελική στάση θα καθοριστεί από την Πανελλαδική σύσκεψη των 120 μπλόκων. Όπως εκτιμήθηκε, μετά την ολοκλήρωσή της θα υπάρξει σαφής απάντηση για το αν οι αγρότες θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει απευθύνει από την πρώτη στιγμή πρόταση για διάλογο, τονίζοντας πως η διαδικασία επικοινωνίας με τον αγροτικό κόσμο δεν έχει διακοπεί.

Νέο κάλεσμα Τσιάρα για διάλογο

Σε ανοιχτό και άμεσο διάλογο με τον αγροτικό κόσμο καλεί η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την ώρα που η κυβέρνηση επανεξετάζει παρεμβάσεις με στόχο τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Την ίδια στιγμή, οι αγρότες προγραμματίζουν συνελεύσεις στα μπλόκα, προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρα απηύθυνε πρόσκληση στους εκπροσώπους των παραγωγών να προσέλθουν άμεσα σε ουσιαστική συζήτηση, ώστε να τεθούν επί τάπητος τα επιμέρους ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει ήδη ανταποκριθεί σε σειρά αιτημάτων, ωστόσο, όπως τόνισε, υπάρχει περιθώριο για πρόσθετες παρεμβάσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά το κόστος παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός αναφέρθηκε στην ομαλοποίηση των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις δυσκολίες που είχαν παρουσιαστεί το περασμένο καλοκαίρι, υπογραμμίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη συστηματική επεξεργασία των αιτημάτων των αγροτών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.

Η δήλωση του Κώστα Τσιάρα αναφέρει:

«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους, επιδεικνύοντας την αναγκαία ευαισθησία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση

Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Όλοι γνωρίζουν πως η κυβέρνηση είναι σε διάλογο μαζί τους τους τελευταίους μήνες.

Από την δική μας πλευρά, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Τους τελευταίους μήνες έχουμε ικανοποιήσει μια σειρά αιτημάτων ενώ έχουν ομαλοποιηθεί οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τα προβλήματα του περασμένου καλοκαιριού.

Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία αιτήματα των αγροτών μας.

Και υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

στο κόστος παραγωγής , μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,

, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών, την ενέργεια , με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα, στα καύσιμα , και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία στον ΕΛΓΑ , με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Γι’ αυτό καλούμε, άμεσα, τους εκπροσώπους των αγροτών σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα γίνει, τόσο καλύτερα.

Και για τους αγρότες και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες.

Με σεβασμό στις ανάγκες τους, αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών.»

Σήμερα οι κρίσιμες αποφάσεις των αγροτών

Οι συμμετέχοντες μετά σύσκεψη των αγροτών που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο μπλόκο της Νίκαιας, εξέφρασαν επιφυλάξεις απέναντι στις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα. Όπως ανέφεραν μέσω του εκπροσώπου τους μετά το πέρας της διαδικασίας, οι τοποθετήσεις του υπουργού αποτέλεσαν μεν μια βάση για διάλογο, ωστόσο κρίθηκαν μη επαρκώς ξεκάθαρες.

Οι αγρότες επανέλαβαν το βασικό τους αίτημα για σταθερή τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τα αδιάθετα κονδύλια από τις ενισχύσεις δεν συνιστούν πρόσθετη στήριξη, καθώς, όπως υποστήριξαν, τους αναλογούν και θα έπρεπε να έχουν ήδη καταβληθεί.

«Δεν μιλάμε πλέον μόνο ως μπλόκο Νίκαιας· η απόφασή μας θα είναι ενιαία για όλη τη χώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος των αγροτών.

Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, Γιώργος Χατζής, η τελική στάση θα καθοριστεί στο πλαίσιο της Πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων, η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα, 16 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μετά την ολοκλήρωσή της αναμενόταν να υπάρξει σαφής απάντηση σχετικά με το αν οι αγρότες θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση του υπουργού για διάλογο.

Τι ζητούν οι αγρότες

Κεντρικό σημείο των αιτημάτων αποτελεί η κατηγορηματική αντίθεση στη μεταφορά της διαχείρισης και του ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, παρόλο που ο Οργανισμός πληρωμών βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλου σκανδάλου με τις επιδοτήσεις κλοπές επιδοτήσεων και ενώ έχουν ήδη απαγγελθεί κακουργηματικές κατηγορίες σε 15 εμπλεκόμενους.

Επιπλέον οι παραγωγοί ζητούν κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους, καθώς και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, υπογραμμίζοντας το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Οι κτηνοτρόφοι μεταξύ άλλων επιθυμούν την αλλαγή διαχείρισης της ζωονόσου με εμβολιασμό και άμεση παύση θανατώσεων καθώς και την πλήρη αποζημίωση της πραγματικής αξίας των ζώων.

Τέλος, στα αιτήματα των μελισσοκόμων περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η αναπλήρωση του εισοδήματος τους με 20 ευρώ ανά κυψέλη αλλά και η ισότιμη και ισόνομη ένταξη της Μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα της ΚΑΠ.

Δείτε στον χάρτη που ακολουθεί, την κατάσταση με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στο εθνικό οδικό δίκτυο και στους βασικούς περιφερειακούς κόμβους.