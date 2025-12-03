Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε τη σχέση μας με τις ΗΠΑ σε επενδύσεις, ναυπηγική βιομηχανία και καινοτομία

Ο Υπουργός Ανάπτυξης στο «36ο Greek Economic Summit» του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε τη σχέση μας με τις ΗΠΑ σε επενδύσεις, ναυπηγική βιομηχανία και καινοτομία
Αρχείου - ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
“Tον επόμενο μήνα το Υπουργείο Ανάπτυξης, με νέο νομοσχέδιό του, προχωρά σε ένα νέο πακέτο ελάφρυνσης του διοικητικού βάρους και μείωσης του χρόνου για διάφορες αδειοδοτήσεις, κυρίως με άξονα τη βιομηχανία”, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, από το βήμα του “36ου Greek Economic Summit” που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε πως “αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που αφορούν και τον χωροταξικό σχεδιασμό των μεγάλων οικονομικών δραστηριοτήτων, θα διευκολύνουν πολύ σοβαρά την επενδυτική δραστηριότητα”.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι “ο επενδυτής που θέλει να έρθει στην Ελλάδα να κάνει μια μεγάλη επένδυση, θα απευθύνεται σε ένα και μοναδικό σημείο στο Υπουργείο Ανάπτυξης και θα διευκολύνεται με διαδικασίες που δεν θα τον ταλαιπωρούν. Όταν λέμε fast-track, θα είναι fast-track” είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι “με τις επιλογές που θα κάνουμε στα πρόσωπα, θα φανεί ότι θα εμπιστευτούμε ανθρώπους που προέρχονται από την κοινωνία και την αγορά και θα αποτελέσουν μια νέα έμπρακτη εγγύηση, ότι η αγορά μπορεί να δουλέψει με όρους υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των επιχειρήσεων και του καταναλωτή”.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης συμμετέχοντας σε πάνελ με εκπροσώπους μεγάλων εταιριών επισήμανε τις εκθέσεις των κ.κ. Ντράγκι και Λέτα που έχουν φέρει στην επιφάνεια το βασικό πρόβλημα της ευρωπαϊκής οικονομίας που είναι είναι το πολύ σοβαρό έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και η καθυστέρηση στην τεχνολογική καινοτομία, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. “Αυτό είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει, όσο διατηρείται, νέα τεράστια προβλήματα στις ευρωπαϊκές οικονομίες και θα χτυπήσουν και την δημοσιονομική πλευρά των οικονομιών χωρίς καμία αμφιβολία”, ανέφερε.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε ότι η Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια μπόρεσε να κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα και πως “είναι μια χρυσή ευκαιρία για την πατρίδα μας, με το συνδυασμό της πολιτικής σταθερότητας και της πολιτικής μεταρρυθμίσεων και ταυτόχρονα με τη στρατηγική στοχοπροσήλωση που έχει στη βασική της επιλογή για τη μεγάλη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα μπροστά”, δήλωσε. Προσέθεσε πως “η Ελλάδα έχει καταπληκτικά μυαλά και σπουδαίους ανθρώπους. Είμαστε σε φάση αντιστροφής του brain drain και επιστρέφουν πολλοί στην πατρίδα, με καλύτερες ευκαιρίες και προοπτικές”.

Αναφερόμενος στις στρατηγικές σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως είναι διαχρονικά ισχυρές, βασίζονται σε κοινές αξίες, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στη σταθερή δέσμευση των δύο χωρών για ασφάλεια, ελευθερία, σταθερότητα και οικονομική πρόοδο. “Οι ΗΠΑ αποτελούν εδώ και δεκαετίες τον σταθερότερο και ισχυρότερο στρατηγικό σύμμαχο της Ελλάδας και είναι προς το εθνικό συμφέρον η σχέση αυτή να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο”, σημείωσε.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών που αναβαθμίζουν τη χώρα μας σε ενεργειακό κόμβο για την Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. “Οι δύο χώρες έχουν κοινούς στόχους για την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας στους τομείς των επενδύσεων, του εμπορίου, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της βιομηχανίας, των αμυντικών επενδύσεων, της έρευνας και καινοτομίας. Και φυσικά και της ναυπηγικής βιομηχανίας” επεσήμανε.

Για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, τόνισε πως προβλέπει τη διάθεση 1 δισ. ευρώ για τη στήριξη παραγωγικών επενδύσεων τα επόμενα δύο χρόνια και προσέθεσε πως “έχουμε ανακοινώσει επίσης τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος για την αμυντική βιομηχανία, με 150 εκατ. ευρώ σε υπεραποσβέσεις, μέσω του οποίου ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν ουσιαστικές στρατηγικές συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες”.

Αναφέρθηκε επίσης στη στρατηγική συνεργασία με την OpenAI στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, υπογραμμίζοντας πως “η Ελλάδα έχει ήδη επιλεγεί ως μία από τις επτά πρώτες χώρες της Ε.Ε. που θα φιλοξενήσουν AI Factory”. Έκανε ειδική αναφορά στο AΙ Giga Factory της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, τονίζοντας ότι πρόκειται για “μια υποδομή παγκόσμιας εμβέλειας που θα δημιουργήσει 1.600 νέες θέσεις εργασίας, με τον συνολικό προϋπολογισμό έργων και επενδύσεων να αγγίζει τα 8 δισ. ευρώ”.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε: “Ασφαλής Ελλάδα μπορεί να είναι μόνο η παραγωγική Ελλάδα, με μείωση των ανισοτήτων. Η Ελλάδα του 2030 θα είναι μια χώρα που μετατρέπει την ανάπτυξη σε όφελος για την κοινωνία και σε ελπίδα για το μέλλον. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη της παραγωγικής Ελλάδας που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε”.

