Ξεκίνησε η διαδικασία για τη θέση του Διοικητή της Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα εντός 10 ημερών.
Το υπουργείο Ανάπτυξης ξεκινά τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης του Διοικητή της πρόσφατα συσταθείσας Ανεξάρτητης Αρχής «Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή».
Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης αναρτήθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή της νεοσύστατης Ανεξάρτητης Αρχής «Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή». Η Αρχή συστάθηκε με τον ν. 5255/28.11.2025 (Α' 219).
Την πρόσκληση υπογράφει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα (βάσει του ν. 5255/2025) να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα.
Προθεσμία: Η υποβολή πρέπει να γίνει εντός δέκα ημερών από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025.
Υποβολή: Τα βιογραφικά πρέπει να αποσταλούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: minister.sec@mnec.gr.