Τάκης Θεοδωρικάκος: Ειδικό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε δύο παράλληλες προκλήσεις: τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας και την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος

Newsbomb

Τάκης Θεοδωρικάκος: Ειδικό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Το μέλλον της χώρας μας είναι συνυφασμένο με τη συμμετοχή των γυναικών και στο επιχειρείν και στον δημόσιο βίο» ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε δύο παράλληλες προκλήσεις: τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας και την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος. «Πρέπει να γίνουμε πιο παραγωγικοί, πιο εξαγωγικοί και πιο ανταγωνιστικοί. Αυτές είναι οι δύο βασικότερες έννοιες τις οποίες προσπαθώ να υπηρετήσω μέσα από τον Αναπτυξιακό νόμο, με χρήματα για επενδύσεις στη βιομηχανία και στη μεταποίηση - ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές - που δίνουν πολύ περισσότερες και πιο σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας», τόνισε. Όπως χαρακτηριστικά είπε, η καλύτερη ασφάλεια για την πατρίδα μας «είναι οι παραγωγικές επενδύσεις που κρατούν τους Έλληνες στον τόπο τους – στα σύνορα και στην περιφέρεια. Και αν το χάσουμε αυτό, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα ως χώρα».

Τάκης Θεοδωρικάκος

Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2026 θα προκηρυχθεί ένα ξεχωριστό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, με στόχο – όπως είπε – «να στηρίξουμε ιδιαίτερα τη γυναίκα της περιφέρειας και να αναβιώσουμε δουλειές και επαγγέλματα που κινδυνεύουν να χαθούν, ώστε οι γυναίκες να μπορούν να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους». Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για τις σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο «να βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή της μικρομεσαίας επιχείρησης».

Τάκης Θεοδωρικάκος

Στη συνέχεια, παρέθεσε τις πρόσφατες παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για την παράταση του πλαφόν 3% στις εμπορικές μισθώσεις και την ολοκλήρωση της εγγραφής στο OpenBusiness έως το τέλος του 2026, ενώ αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του νέου Επιμελητηριακού Νόμου, ο οποίος – όπως τόνισε – θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με τον επιμελητηριακό κόσμο: «Ο νόμος αυτός πρέπει, σε μεγάλο βαθμό, να γραφτεί από εσάς, ώστε το νέο πλαίσιο να αντανακλά πραγματικές ανάγκες της αγοράς και της επιχειρηματικότητας».

Τάκης Θεοδωρικάκος

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν για τον κόμβο της Νίκαιας οι αγρότες - Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις - Βίντεο

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Δημοψήφισμα για υποχρεωτική θητεία σε στρατό και πολιτικές υπηρεσίες για τις γυναίκες

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τέσσερις «τρομοκράτες» στη Ράφα

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Aπό τις 15 Δεκεμβρίου διαγνωστικές εξετάσεις σε δημόσιες δομές μέσω του My Health»

12:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Στην Πορτογαλία για το «2 στα 2» στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

12:12ΚΟΣΜΟΣ

«Βολές» Καζακστάν κατά Κιέβου για το πλήγμα σε τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου: «Εσκεμμένη επίθεση κατά κρίσιμης σημασίας υποδομή της CPC»

12:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Ειδικό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο πρώτο εξάμηνο του 2026

12:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ξεχωρίζει το θεσσαλικό ντέρμπι, Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας | Το πρόγραμμα

11:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο άτομα για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια: Παιδιά ανάμεσα στους τέσσερις νεκρούς - 10 τραυματίες

11:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι ώρα κλείνουν τα εμπορικά καταστήματα σήμερα - Ποια σούπερ μάρκετ λειτουργούν

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα πάρουν σύνταξη οι σημερινοί 20άρηδες - Αύξηση ορίων φέρνει το δημογραφικό

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν κατέλαβε πετρελαιοφόρο - «Μετέφερε λαθραίο καύσιμο» υποστηρίζει η Τεχεράνη

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανήλικος σε σχολική εκδρομή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εξαιτίας κατανάλωσης αλκοόλ

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

11:01ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Οι αήττητες «πράσινες» δοκιμάζονται στη Θεσσαλονίκη

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Το Φεστιβάλ Φωτός μετατρέπει το Άμστερνταμ σε υπαίθριο Μουσείο

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις υπερβαίνει κόμματα και χρώματα - 4 καλά νέα για τους συνταξιούχους

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα στο Διάστημα: Σε τροχιά γύρω από τη Γη πέντε δορυφόροι - Σημαντικό εργαλείο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Ρομπότ ετοιμάζονται να πουν τα... κάλαντα στη Θεσσαλονίκη - Δείτε εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Εκτός ελέγχου το ΙΧ που θέρισε τους πεζούς, σκοτώνοντας έναν επί τόπου

03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκατ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

11:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι ώρα κλείνουν τα εμπορικά καταστήματα σήμερα - Ποια σούπερ μάρκετ λειτουργούν

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα στο Διάστημα: Σε τροχιά γύρω από τη Γη πέντε δορυφόροι - Σημαντικό εργαλείο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Aπό τις 15 Δεκεμβρίου διαγνωστικές εξετάσεις σε δημόσιες δομές μέσω του My Health»

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα πάρουν σύνταξη οι σημερινοί 20άρηδες - Αύξηση ορίων φέρνει το δημογραφικό

12:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Στην Πορτογαλία για το «2 στα 2» στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Η αθέατη μάχη των πρώτων ανταποκριτών - Οι άνθρωποι και τα τραύματα πίσω από ιστορίες ηρωισμού και φρίκης

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανήλικος σε σχολική εκδρομή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εξαιτίας κατανάλωσης αλκοόλ

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Αυξημένο το ποσό για τους ανέργους - Πότε πληρώνεται

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια: Παιδιά ανάμεσα στους τέσσερις νεκρούς - 10 τραυματίες

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Φονική πυρκαγιά σε κτίριο στη Γαλλία: Πέντε νεκροί και ένας τραυματίας - Ανάμεσά τους παιδιά

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η ιστορική κοινωνική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις - Οι ειλικρινείς γεωργοί και κτηνοτρόφοι από φέτος θα εισπράττουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις

10:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Σήκωσε το 47ο τρόπαιο της καριέρας του κι έγραψε ιστορικό ρεκόρ στο ποδόσφαιρο

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη αφοσίωση: Πώς μια ενυδρίδα ανταποδίδει την καλοσύνη στον άνθρωπο που την έσωσε - Βίντεο

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Ένας χρόνος για το Μετρό Θεσσαλονίκης: Πάνω από 27 εκατ. μετακινήσεις, οι ώρες αιχμής, ο πιο δημοφιλής προορισμός και το στοίχημα της επόμενης μέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ