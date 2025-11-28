Θεοδωρικάκος: «Με τη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής ο πολίτης θα έχει ένα σημείο αναφοράς»

«Την Δευτέρα ανοίγει η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης

Θεοδωρικάκος: «Με τη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής ο πολίτης θα έχει ένα σημείο αναφοράς»

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος 

«H δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής είναι μια θεσμική μεταρρύθμιση που ανεξαρτητοποιεί το μηχανισμό ελέγχου της αγοράς από την εκάστοτε Κυβέρνηση και ο πολίτης θα ξέρει ότι μπορεί πλέον να απευθύνεται σε ένα σημείο αναφοράς», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος συνέχισε ότι η νέα Αρχή θα έχει διοικητή και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία, 300 νέους ελεγκτές, νέα ψηφιακά μέσα και χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να επιτελεί ακόμα πιο αποτελεσματικό το έργο της.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι «την Δευτέρα θα ανοίξει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δέκα ημέρες, για όσους ενδιαφέρονται να αναλάβουν τα καθήκοντα του προσωρινού διοικητή. Θέλουμε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή προσφορά, ακόμα και γι’ αυτό το μεταβατικό στάδιο. Ταυτόχρονα θα ανοίξουμε και τον διαγωνισμό για τον διοικητή, αφού θα έχει οργανωθεί η Αρχή τους επόμενους μήνες, που θα είναι εκείνος που θα έχει την θητεία των επόμενων πέντε ετών».

Ερωτηθείς για την νομοθετική ρύθμιση που αφορά στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, υπογράμμισε πως «ο ευρύτερος χώρος μπορεί να αξιοποιηθεί για σημαντικές επενδύσεις και για πολύ καλύτερες λιμενικές και εφοδιαστικές λειτουργίες. Με αυτή τη ρύθμιση δίνουμε τη δυνατότητα στα Ναυπηγεία να αναπτύξουν δραστηριότητα στον χώρο που ήδη διαθέτουν. Το ελληνικό Κράτος θα έχει παραπάνω έσοδα και θα δημιουργηθούν εκατοντάδες νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας». Όσον αφορά στις σχέσεις με την Κίνα, ξεκαθάρισε ότι «καθόλου δεν επηρεάζονται, οι συμφωνίες είναι συμφωνίες και θα τηρηθούν. Η Ελλάδα είναι μια υπεύθυνη, δημοκρατική χώρα και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας».

Για το άρθρο που αφορά στην αναγραφή αρχικής και τελικής τιμής, εξήγησε πως «όταν υπάρχουν υπερβολικές αυξήσεις, θα μπορεί με υπουργική απόφαση να υποχρεώνεται το λιανεμπόριο να αναγράφει την αρχική τιμή, κατ’ αρχήν για τα νωπά προϊόντα. Ο ενημερωμένος καταναλωτής έχει δύναμη και όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να τιθασευτούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας».

Τέλος, για την απόφαση παράτασης της διαδικασίας απογραφής των ανελκυστήρων ως τις 30 Ιουνίου 2026, ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «προτιμήσαμε αντί για την αυστηρότητα επιβολής προστίμων, την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία της κοινωνίας. Θέλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι η διαδικασία αυτή είναι απλή, δωρεάν και αφορά την ασφάλεια όλων μας».

