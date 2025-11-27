Θεοδωρικάκος: Παράταση ενός έτους στο πλαφόν 3% για τα εμπορικά ενοίκια

Μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) Σταύρο Καφούνη, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε την παράταση για ακόμα ένα έτος του ανώτατου πλαφόν 3% στις αυξήσεις των ενοικίων επαγγελματικής στέγης.

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της αποτελεσματικής εφαρμογής του μέτρου, το οποίο απέδειξε στην πράξη ότι στηρίζει ουσιαστικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προστατεύοντας τη βιωσιμότητά τους χωρίς να αδικεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων και θα ψηφιστεί σήμερα με τροπολογία.

H διατήρηση του πλαφόν στις αυξήσεις των μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη σταθερότητα της αγοράς, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη συνέχιση της παραγωγικής λειτουργίας χιλιάδων εμπορικών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα.

Mε αφορμή την παράταση στο πλαφόν του 3% στις αυξήσεις των ενοικίων, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε:

«Το υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τους φορείς της αγοράς και στηρίζει ενεργά την επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων προκλήσεων. Η παράταση του ανώτατου πλαφόν 3% στα επαγγελματικά ενοίκια είναι ένα δίκαιο και ισορροπημένο μέτρο, που συμβάλλει στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής».

Το υπουργείο Ανάπτυξης επιβεβαιώνει ότι θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά τις συνθήκες της αγοράς και να προωθεί λύσεις που ενισχύουν την υγιή επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική ευημερία.

