Τάκης Θεοδωρικάκος: Παράταση δύο ετών στη δημοσιοποίηση των εκθέσεων βιωσιμότητας για τις εταιρείες

Ο υπουργός έκανε γνωστό ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης θα προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική παρέμβαση

Παράταση δύο ετών στη δημοσιοποίηση των εκθέσεων βιωσιμότητας (ESG) για τις επιχειρήσεις φέρνει ευρωπαϊκή οδηγία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός έκανε γνωστό ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης θα προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική παρέμβαση, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων παραμένει για τις μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις με πάνω από 500 εργαζόμενους και τζίρο άνω των 50 εκατ. ευρώ.

Αναφερόμενος στην υπόθεση των Ναυπηγείων Ελευσίνας, μετά και τη συνάντησή του με την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υπενθύμισε ότι το 2022 οι ΗΠΑ στήριξαν καθοριστικά την επανεκκίνηση των ναυπηγείων, μέσω ομολογιακού δανείου 125 εκατ. ευρώ από την κρατική αναπτυξιακή τράπεζα DFC. Όπως είπε, η αμερικανική ενίσχυση «έδωσε νέα προοπτική στην ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, ώστε να δουλεύουν ξανά κανονικά χιλιάδες άνθρωποι σε έναν κρίσιμο για τη χώρα κλάδο».

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η ΟΝΕΧ, στην έκταση των 650 στρεμμάτων που έχει ήδη παραχωρηθεί, ζητά δυνατότητα ανάπτυξης και λιμενικών, μεταφορικών, διαμετακομιστικών και ενεργειακών δραστηριοτήτων. «Με τη νομοθετική ρύθμιση, δίνουμε τη δυνατότητα στην ΟΝΕΧ, δυνάμει σύμβασης παραχώρησης, να αναπτύξει και τέτοιου είδους δραστηριότητες», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή ωφελεί την ελληνική οικονομία, τους εργαζόμενους και το εθνικό συμφέρον, καθώς προβλέπονται νέες θέσεις εργασίας. Πρόσθεσε ότι οι σχέσεις Ελλάδας–ΗΠΑ βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο και στόχος της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω ενίσχυσή τους, αφού «αποτελούν τον βασικό στρατηγικό μας σύμμαχο εδώ και δεκαετίες».

Για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, ο υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση που πρέπει να στηριχθεί από όλα τα πολιτικά κόμματα. Όπως εξήγησε, «θα είναι ανεξάρτητη στα πρότυπα της ΑΑΔΕ, ο πολίτης θα απευθύνεται μόνο εκεί και η αγορά θα γνωρίζει ότι έχει να κάνει με έναν ισχυρό μηχανισμό ελέγχου». Η Αρχή θα ενισχυθεί, όπως είπε, με 300 νέους ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά μέσα.

