Μπλόκα αγροτών: Πότε «σηκώνουν» τις μπάρες των διοδίων στις εθνικές οδούς

Διαφορετική... τροπή παίρνουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών από αύριο και μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον, καθώς σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης των μπλόκων στις Σέρρες, τις επόμενες ημέρες οι αγρότες αντί να κλείνουν τους δρόμους, θα ανοίγουν τα διόδια για να υπάρχει ελεύθερη διέλευση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν την Παρασκευή το πρωί θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση των οχημάτων από τα διόδια. Όπως ειπώθηκε πρόκειται για την ημέρα διεξαγωγής τη δίκης για τα βίντεο των Τεμπών που θα γίνει στη Λάρισα και σκοπός των αγροτών είναι οι πολίτες να περάσουν ανεμπόδιστα. Στη συνέχεια βέβαια, όπως ανακοίνωσαν, - μετά τις 2 το μεσημέρι - θα κλείσουν και τις παρακαμπτήριες οδούς.

Το Σαββατοκύριακο, όπου υπάρχουν διόδια - και υπάρχουν μπλόκα - οι αγρότες θα ανοίξουν τις μπάρες για να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, χωρίς να κλείσουν τους δρόμους.

Βεβαίως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καθώς πάντοτε οι τελικές αποφάσεις θα λαμβάνονται από τις συνελεύσεις κάθε αγροτικού μπλόκου, υπάρχει περίπτωση ακόμη και σε μέρη δεν υπάρχουν αυτή την στιγμή μπλόκα, να υπάρξουν κινητοποιήσεις με σκοπό να «ανοίξουν» οι μπάρες των διοδίων.

Υπενθυμίζεται ότι σε αντίστοιχες κινήσεις είχαν προχωρήσει αγρότες και τις προηγούμενες ημέρες. Την προηγούμενη Παρασκευή αγρότες στις Αφίδνες, άνοιξαν τα μπλόκα προκειμένου οι οδηγοί να περνούν χωρίς να καταβάλλουν το αντίτιμο. Σύμφωνα με τα όσα δήλωναν τότε οι αγρότες προχώρησαν στην κίνηση αυτή, ως ένδειξη συμπαράστασης προς όλους τους οδηγούς, για να μην πληρώσουν το ακριβό, όπως λένε, αντίτιμο, αλλά και γιατί όλον αυτόν τον καιρό οι οδηγοί έχουν ταλαιπωρηθεί από τα αγροτικά τους μπλόκα.

