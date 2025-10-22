Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τα «κρυμμένα» μηνύματα των δημοσκοπήσεων

Ο διευθύνων σύμβουλος της MRB, Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point με την Όλγα Τρέμη

Όλγα Τρέμη

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τα «κρυμμένα» μηνύματα των δημοσκοπήσεων
MEETING POINT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια τάση που δύσκολα ανατρέπεται, αποκαλύπτουν τα ευρήματα της τελευταίας δημοσκόπησης της MRB, τα οποία αναλύει ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point του Newsbomb.

Η κυβέρνηση φαίνεται να συγκεντρώνει χαμηλή βαθμολογία σε βασικούς τομείς της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ η δυσαρέσκεια του κόσμου για τα προβλήματα της καθημερινότητας συσσωρεύται. Πλέον, οι πολίτες που δεν βλέπουν διέξοδο ξεπερνούν το 50%.

Την ίδια ώρα, παρόλο που νέα κόμματα δεν έχουν προς το παρόν ανακοινωθεί -με πρωταγωνιστές τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού- καταγράφουν μια δυνητική δυναμική που συνεπάγεται και δυνητικές απώλειες για τα υπάρχοντα κόμματα.

Θέματα της επικαιρότητας, όπως η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, πώς επιδρούν στα συναισθήματα του κόσμου;

Δείτε την εκπομπή Meeting Point με την Όλγα Τρέμη και καλεσμένο τον Δημήτρη Μαύρο:

Η είδηση στην πρόθεση ψήφου κρύβεται στο «άλλο κόμμα», το οποίο από 4,5% πήγε στο 7,2%, επισημαίνει ο Δημήτρης Μαύρος. Επίσης, η αδιευκρίνιστη ψήφος έχει ανέβει κατά μία μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος πηγαίνει προς το «άλλο», που παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη κάποιο νέο κόμμα, συζητήσεις και ζυμώσεις γίνονται. Ο κόσμος είναι σε κατάσταση αναμονής και περιμένει να ανακοινωθεί κάτι «μεγάλο» που θα του δώσει λύσεις.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο, κατά τον κ. Μαύρο, είναι ότι η αξιολόγηση της κυβέρνησης στους κύριους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής συγκεντρώνει θετικές γνώμες σε μικρότερο ποσοστό από αυτό της αναγωγής ψήφου στο σύνολο. Μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, περίπου το 50% λέει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Ως προς μια ενδεχόμενη τρίτη κυβερνητική θητεία, το 26,4% του συνόλου θεωρεί ότι αξίζει μια τρίτη θητεία, ποσοστό το οποίο βρίσκεται ανάμεσα σε αυτό της αναγωγής και της θετικής αξιολόγησης της κυβέρνησης. Ωστόσο, ένα στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι σχεδόν 1 στους 4 ψηφοφόρους της ΝΔ, λέει ότι δεν αξίζει μία νέα κυβερνητική θητεία.

Επομένως, συνδυάζοντας όλες τις πλευρές, φαίνεται ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας κινείται μεταξύ 27-30% με τάση, όμως, στο κάτω άκρο.

Ως προς τα συναισθήματα των πολιτών, 1 στους 2 Έλληνες λέει ότι αισθάνεται αδιέξοδο. Το 57% των Ελλήνων λέει ότι δεν μπορεί να ταυτιστεί με κάποιο κόμμα και επιλέγει κόμμα εξ ανάγκης ως «αναγκαίο κακό» ή «μη χείρον βέλτιστο». ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνουν τη μικρότερη ταύτιση με τους πολίτες που τα επιλέγουν.

Ως προς το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα φαίνεται ότι είμαστε σε μία φάση που φεύγει η υποθετικότητα και αντικαθίσταται από ενθουσιασμό, εξηγεί ο κ. Μαύρος. Το 9,4% που συγκεντρώνει ως πιθανότητα, ίσως να είναι και λίγο μεγαλύτερο σε μια μέτρης πρόθεσης ψήφου. Το 35,2% του συνόλου πιστεύει ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ενώσει την κεντροαριστερά. Εντός δε της κεντροαριστεράς, το ποσοστό αυτό γίνεται 53%, στοιχείο που μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη δυναμική από αυτήν που καταγράφεται τώρα.

Ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά ανεβαίνει σε σχέση με αντίστοιχη μέτρηση του Σεπτεμβρίου, επομένως φαίνεται ότι έχει αποκτήσει μία δυναμική. Ένας στους πέντε ψηφοφόρους της ΝΔ λέει ότι θα το ψήφιζε, όπως και το 16,6% της Ελληνικής Λύσης.

Ένα ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού χαρακτηρίζεται ως η πιο υποθετική περίπτωση. Παρόλα αυτά, ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης 32,2% λέει ότι θα ψήφιζε ή μάλλον θα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα. Σε σύγκριση μάλιστα με τα δύο προηγούμενα υποθετικά κόμματα, φαίνεται να παίρνει το μεγαλύτερο μέρος της αδιευκρίνιστης ψήφου.

Τέλος, ως προς το ζήτημα του Αγνώστου Στρατιώτη, οι «μικροσυγκρούσεις» πρωθυπουργού - υπουργού Άμυνας - Προέδρου της Δημοκρατίας είναι παρενέργεια του ότι το 59% των ελλήνων λέει ότι «θέλω να με αφήνεις να εκδηλώνω τη διαμαρτυρία μου» εκεί, γιατί νιώθει ότι αν απομακρυνθεί από εκεί, ότι δεν θα είναι όσο ορατός θα ήθελε, εξηγεί ο κ. Μαύρος.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:12ΚΟΣΜΟΣ

Βανς από το Ισραήλ: «Δεν θέλουμε προτεκτοράτο» - «Πολύ δύσκολη» η αποστολή αφοπλισμού της Χαμάς

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχείς οι ροές μεταναστών στην Κρήτη: Πάνω από 200 αφίξεις μέσα σε 24 ώρες

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επιδρομή του στρατού της Δαμασκού σε καταυλισμό Γάλλων τζιχαντιστών - Ο αρχηγός τους απήγαγε ένα κορίτσι

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Προθεσμία για την Παρασκευή πήρε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο έκανε μικρό αεροσκάφος - Βίντεο

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Αλλάζουν τα πάντα - Πώς θα βγαίνουν, οι ημερομηνίες λήξεώς τους

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα από την κακοκαιρία στη Ζάκυνθο: Πλημμύρισαν δρόμοι - Μετ' εμποδίων η κυκλοφορία

13:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σκοτσέζικο ντους στην πρωινή ζώνη – Ποιοι σαρώνουν, ποιοι χάνουν το μέτρημα

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Τι θα γίνει με τα ανυπολόγιστης αξίας κλοπιμαία; Πώληση «σε κομμάτια», λύτρα, πολιτική πράξη ή κάτι άλλο - Τα παραδείγματα του παρελθόντος

13:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά τα παπούτσια κάνουν θραύση στον κόσμο της Wall Street – Τι προσφέρουν και πόσο κοστίζουν

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Καλός συμβιβασμός η πρόταση Τραμπ για «πάγωμα» στις τρέχουσες γραμμές του πολέμου

13:23MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τα «κρυμμένα» μηνύματα των δημοσκοπήσεων - Η τάση που δύσκολα ανατρέπεται

13:21ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειοψηφία των Αμερικανών - Δημοσκόπηση

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο φαινόμενο στη Νέα Ζηλανδία: Η στιγμή που τα «κόκκινα ξωτικά» φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό

13:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ προς ΑΣ: «Δεv είστε ούτε ανεξάρτητοι, ούτε σίγουροι, ούτε γρήγοροι»

13:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έξω από το σπίτι του ανιψιού άφησε τον 22χρονο συνεργό ο φερόμενος ως εκτελεστής μετά τη διπλή δολοφονία

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Συγκέντρωση αγροτών με τρακτέρ έξω από τα δικαστήρια Λαμίας - Δείτε βίντεο

13:08ΚΟΣΜΟΣ

BBC: «Γιατί ο Τραμπ τα κατάφερε στη Γάζα, αλλά δεν τα καταφέρνει με τον Πούτιν στην Ουκρανία»

13:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αυτός σφυρίζει στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ | Όλοι οι ορισμοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

13:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έξω από το σπίτι του ανιψιού άφησε τον 22χρονο συνεργό ο φερόμενος ως εκτελεστής μετά τη διπλή δολοφονία

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Καλός συμβιβασμός η πρόταση Τραμπ για «πάγωμα» στις τρέχουσες γραμμές του πολέμου

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

13:23MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τα «κρυμμένα» μηνύματα των δημοσκοπήσεων - Η τάση που δύσκολα ανατρέπεται

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία Ρούτσι: «Αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και φιμέ τζάμια προσπάθησε να με παρασύρει»

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: H κατάρα του «ματωμένου» διαμαντιού που ξέφυγε από τους κλέφτες - Από τα ορυχεία της Ινδίας στη Μαρία Αντουανέτα

12:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΚΕ: 20 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι εισέπραξε παρανόμως η εγκληματική οργάνωση - 37 συλλήψεις μέχρι στιγμής

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Νέο περιστατικό «Γρίβα» - Είπαν σε γυναίκα «πάρτε το λεωφορείο» όταν ζήτησε περιπολικό για συνοδεία

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Πού στρέφονται οι έρευνες για το ριφιφί του αιώνα – «Φανταστείτε, έκλεψαν μέχρι και τη Μόνα Λίζα»

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο - Επτά νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά σε όλη τη χώρα

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ