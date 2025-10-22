Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τα «κρυμμένα» μηνύματα των δημοσκοπήσεων

Μια τάση που δύσκολα ανατρέπεται, αποκαλύπτουν τα ευρήματα της τελευταίας δημοσκόπησης της MRB, τα οποία αναλύει ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point του Newsbomb.

Η κυβέρνηση φαίνεται να συγκεντρώνει χαμηλή βαθμολογία σε βασικούς τομείς της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ η δυσαρέσκεια του κόσμου για τα προβλήματα της καθημερινότητας συσσωρεύται. Πλέον, οι πολίτες που δεν βλέπουν διέξοδο ξεπερνούν το 50%.

Την ίδια ώρα, παρόλο που νέα κόμματα δεν έχουν προς το παρόν ανακοινωθεί -με πρωταγωνιστές τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού- καταγράφουν μια δυνητική δυναμική που συνεπάγεται και δυνητικές απώλειες για τα υπάρχοντα κόμματα.

Θέματα της επικαιρότητας, όπως η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, πώς επιδρούν στα συναισθήματα του κόσμου;

Η είδηση στην πρόθεση ψήφου κρύβεται στο «άλλο κόμμα», το οποίο από 4,5% πήγε στο 7,2%, επισημαίνει ο Δημήτρης Μαύρος. Επίσης, η αδιευκρίνιστη ψήφος έχει ανέβει κατά μία μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος πηγαίνει προς το «άλλο», που παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη κάποιο νέο κόμμα, συζητήσεις και ζυμώσεις γίνονται. Ο κόσμος είναι σε κατάσταση αναμονής και περιμένει να ανακοινωθεί κάτι «μεγάλο» που θα του δώσει λύσεις.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο, κατά τον κ. Μαύρο, είναι ότι η αξιολόγηση της κυβέρνησης στους κύριους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής συγκεντρώνει θετικές γνώμες σε μικρότερο ποσοστό από αυτό της αναγωγής ψήφου στο σύνολο. Μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, περίπου το 50% λέει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Ως προς μια ενδεχόμενη τρίτη κυβερνητική θητεία, το 26,4% του συνόλου θεωρεί ότι αξίζει μια τρίτη θητεία, ποσοστό το οποίο βρίσκεται ανάμεσα σε αυτό της αναγωγής και της θετικής αξιολόγησης της κυβέρνησης. Ωστόσο, ένα στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι σχεδόν 1 στους 4 ψηφοφόρους της ΝΔ, λέει ότι δεν αξίζει μία νέα κυβερνητική θητεία.

Επομένως, συνδυάζοντας όλες τις πλευρές, φαίνεται ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας κινείται μεταξύ 27-30% με τάση, όμως, στο κάτω άκρο.

Ως προς τα συναισθήματα των πολιτών, 1 στους 2 Έλληνες λέει ότι αισθάνεται αδιέξοδο. Το 57% των Ελλήνων λέει ότι δεν μπορεί να ταυτιστεί με κάποιο κόμμα και επιλέγει κόμμα εξ ανάγκης ως «αναγκαίο κακό» ή «μη χείρον βέλτιστο». ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνουν τη μικρότερη ταύτιση με τους πολίτες που τα επιλέγουν.

Ως προς το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα φαίνεται ότι είμαστε σε μία φάση που φεύγει η υποθετικότητα και αντικαθίσταται από ενθουσιασμό, εξηγεί ο κ. Μαύρος. Το 9,4% που συγκεντρώνει ως πιθανότητα, ίσως να είναι και λίγο μεγαλύτερο σε μια μέτρης πρόθεσης ψήφου. Το 35,2% του συνόλου πιστεύει ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ενώσει την κεντροαριστερά. Εντός δε της κεντροαριστεράς, το ποσοστό αυτό γίνεται 53%, στοιχείο που μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη δυναμική από αυτήν που καταγράφεται τώρα.

Ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά ανεβαίνει σε σχέση με αντίστοιχη μέτρηση του Σεπτεμβρίου, επομένως φαίνεται ότι έχει αποκτήσει μία δυναμική. Ένας στους πέντε ψηφοφόρους της ΝΔ λέει ότι θα το ψήφιζε, όπως και το 16,6% της Ελληνικής Λύσης.

Ένα ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού χαρακτηρίζεται ως η πιο υποθετική περίπτωση. Παρόλα αυτά, ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης 32,2% λέει ότι θα ψήφιζε ή μάλλον θα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα. Σε σύγκριση μάλιστα με τα δύο προηγούμενα υποθετικά κόμματα, φαίνεται να παίρνει το μεγαλύτερο μέρος της αδιευκρίνιστης ψήφου.

Τέλος, ως προς το ζήτημα του Αγνώστου Στρατιώτη, οι «μικροσυγκρούσεις» πρωθυπουργού - υπουργού Άμυνας - Προέδρου της Δημοκρατίας είναι παρενέργεια του ότι το 59% των ελλήνων λέει ότι «θέλω να με αφήνεις να εκδηλώνω τη διαμαρτυρία μου» εκεί, γιατί νιώθει ότι αν απομακρυνθεί από εκεί, ότι δεν θα είναι όσο ορατός θα ήθελε, εξηγεί ο κ. Μαύρος.