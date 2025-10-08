Ο Κώστας Τσουκαλάς live στο Meeting Point: «Το κόμμα Τσίπρα δεν θα ασκήσει μεγάλη επιρροή»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, live στο Meeting Point του Newsbomb με την Όλγα Τρέμη 

Όλγα Τρέμη

Με τις πολιτικές εξελίξεις να τρέχουν, ο χώρος της κεντροαριστεράς βρίσκεται και πάλι υπό διαμόρφωση, μετά και την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα και την αναμενόμενη ίδρυση νέου φορέα.

Παράλληλα, το κυβερνών κόμμα δημοσκοπικά φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί σε σπιράλ, αφού οι «θετικές γνώμες» σε βασικούς τομείς (καθημερινότητα, σκάνδαλα, εντιμότητα, μεταναστευτικό, εξωτερική πολιτική) είναι, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, λιγότερες ακόμη και από το χαμηλό ποσοστό που συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου.

Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αναπτύξει δυναμική ως αξιωματική αντιπολίτευση που θα το οδηγήσει σε βελτιωμένα δημοσκοπικά ποσοστά, τι γίνεται με τις εσωκομματικές ισορροπίες; Αγγίζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το Κίνημα και ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα;

Δείτε την εκπομπή Meeting Point με την Όλγα Τρέμη και καλεσμένο τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά:

Ερωτηθείς σχετικά με τον νέο φορέα που προτίθεται να δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο κ. Τσουκαλάς εκτιμά ότι δεν θα ασκήσει μεγάλη επιρροή στο εκλογικό αποτέλεσμα, ούτε στην κεντροαριστερά ή την πολιτική σκακιέρα, γενικότερα.

«Όταν ένας πρώην πρωθυπουργός κάνει κόμμα, έχει μία βαρύτητα». Ωστόσο, ο κ. Τσίπρας «είναι ένα πρόσωπο που έχει κριθεί και έχει συγκριθεί ήδη δύο φορές με τον νυν πρωθυπουργό», προσθέτει. Άρα είναι ένα πρόσωπο που είναι αμφίβολο, αν μπορεί να φέρει αλλαγή. Σημειώνει δε, ότι θα πρέπει να δούμε «τι κόμμα θα είναι αυτό, αριστερό; Κεντρώο;», ποιο θα είναι δηλαδή το πολιτικό και ιδεολογικό του πρόσημο.

