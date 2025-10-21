Δημοσκόπηση Marc: Τι λένε οι πολίτες για τα πιθανά κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού

Τα συμπεράσματα του δεύτερου μέρους της δημοσκόπησης για την επόμενη ημέρα στο πολιτικό σύστημα

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της εταιρείας MARC παρουσιάστηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, προσφέροντας ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με την πιθανότητα συγκρότησης νέων κομμάτων υπό την ηγεσία της Μαρίας Καρυστιανού, του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά.

63.jpg

Ως προς την προτίμηση για πρωθυπουργό, το 72,2% των ψηφοφόρων της ΝΔ προτιμούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 4,5% τον Αλέξη Τσίπρα και το 5,7% τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το 14,6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 16,2% ο Αλέξης Τσίπρας και το 48,1% ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αντίστοιχα μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 4,1%, ο Αλέξης Τσίπρας το 66,9% και ο Νίκος Ανδρουλάκης το 7,9%.

Το 35,4% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ προτιμούν τον Αλέξη Τσίπρα.

prothypourgos.jpg

Στην ερώτηση για την πιθανότητα ψήφου σε κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 32,3% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά (15,1% σίγουρα ναι και 17,2% μάλλον ναι), ενώ το 57,3% απάντησε αρνητικά (15,1% μάλλον όχι και 42,2% σίγουρα όχι).

58.jpg

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η υποστήριξη προς την Καρυστιανού είναι υψηλότερη μεταξύ των γυναικών (35,7%) σε σχέση με τους άνδρες (29,1%). Η μεγαλύτερη δεξαμενή ψηφοφόρων εντοπίζεται στις ηλικίες 17-44 ετών, με ποσοστό 46,3%, ενώ το 25,7% προέρχεται από ηλικίες 45-64 ετών και το 17% από ηλικίες 65 ετών και άνω.

karystainou.jpg

Όσον αφορά την πολιτική προέλευση των πιθανών ψηφοφόρων της, το 64,3% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας θα υποστήριζαν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

59a.jpg
59b.jpg
62a.jpg
62b.jpg

Από τη Νέα Δημοκρατία προέρχεται χαμηλότερο ποσοστό, μόλις 10,1%, ενώ σημαντική υποστήριξη υπάρχει από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (36,2%), του ΠΑΣΟΚ (35,3%), της Ελληνικής Λύσης (47,6%), του ΚΚΕ (30,1%) και άλλων κομμάτων (46,1%). Ποσοστό 30,8% δήλωσε αναποφάσιστο.

tsipras.jpg

Για ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 24% των ερωτηθέντων εμφανίστηκε θετικό (10,2% σίγουρα ναι και 13,8% μάλλον ναι), ενώ ένα μεγάλο ποσοστό 72,8% απάντησε αρνητικά. Στην περίπτωση κόμματος με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, οι θετικές απαντήσεις περιορίζονται στο 16,3% (5,8% σίγουρα ναι, 10,5% μάλλον ναι), με το 81,4% να απαντά αρνητικά.

42.jpg

Σε ό,τι αφορά την αντίληψη για την επίδραση ενός κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σύστημα, το 30,8% θεωρεί ότι θα λειτουργούσε θετικά, ενώ το 34% εκφράστηκε ουδέτερα και το 32,1% αρνητικά. Αντίθετα, για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το 23,7% απαντά θετικά, το 32,4% ουδέτερα και το 41,5% αρνητικά.

46a.jpg
46b.jpg

Η κομματική κατανομή της πρόθεσης ψήφου για κόμμα Αλέξη Τσίπρα δείχνει υψηλή υποστήριξη από ψηφοφόρους ΣΥΡΙΖΑ (91,3%) και χαμηλή από Νέα Δημοκρατία (5,7%).

samaras.jpg

Στην ερώτηση για το πώς θα λειτουργούσε ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά στο πολιτικό σύστημα, το 23,7% απάντησε θετικά, το 32,4% ούτε θετικά, ούτε αρνητικά και το 41,5% αρνητικά. Mε την υποστήριξη να προέρχεται κυρίως από ΠΑΣΟΚ (26,6%), Ελληνική Λύση (24,7%) και ΣΥΡΙΖΑ (21%).

53.jpg
57a.jpg
57b.jpg

