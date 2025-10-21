Δημοσκόπηση Marc: Μητσοτάκης vs Τσίπρας - Το νέο δίπολο από τα… παλιά

Ο Μητσοτάκης κυρίαρχος στην κεντροδεξιά και ο Τσίπρας στον χώρο της κεντροαριστεράς σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμό του ΑΝΤ1

Κώστας Τσιτούνας


Αρχείου - Eurokinissi
Η τελευταία δημοσκόπηση της Marc έκανε για πρώτη φορά ερώτημα για την πρωθυπουργία συμπεριλαμβάνοντας τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λαμβάνει ποσοστό 24,3%, δηλαδή 9,6 μονάδες χαμηλότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος λαμβάνει 33,9%, με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο 11,3%. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προηγείται κατά 1,2 μονάδες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και στην «κλασική» ερώτηση της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, ο κ. Μητσοτάκης διατηρεί προβάδισμα 22,1 μονάδων....

Είναι όμως ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να κινείται ψηλότερα από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς παρά το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει στην ίδρυση κάποιου πολιτικού φορέα και δημιουργεί μια καλύτερη εικόνα αντιπολιτευτικού πόλου σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Στην ίδια έρευνα φαίνεται ότι ο κ. Τσίπρας προηγείται με 24% στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της Κεντροαριστεράς - με τον κ. Ανδρουλάκη να μένει στην τρίτη θέση, με 12,6%, λίγο κάτω από την Ζωή Κωνσταντοπούλου που λαμβάνει 12,8% στο σχετικό ερώτημα, παρότι στην εκτίμηση ψήφου το κόμμα της χάνει μία μονάδα. Ο Σ. Φάμελλος είναι στο 6,6%, ο Γ. Βαρουφάκης 6,2%, ο Στ. Κασσελάκης 4% και 2% λαμβάνει ο Αλ. Χαρίτσης.

Απόλυτη είναι η κυριαρχία Μητσοτάκη στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει τον χώρο της Κεντροδεξιάς - λαμβάνει 38,8% , έναντι 13,1% του Αντώνη Σαμαρά. O Κ. Βελόπουλος είναι στο 12,7%, η Α. Λατινοπούλου 7,1%, ο Δ. Νατσιός 2,6%, ο Β. Στίγκας 1,2%, Άλλος 1,7%, ενώ ΔΑ απαντά το 22,8%.

Καταλληλότερος για Πρωθυπουργός

Καταλληλότερος για την Πρωθυπουργία εμφανίζεται, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc, ο Κ. Μητσοτάκης με 30,6%, δεύτερη η Ζ. Κωνσταντοπούλου με 8,5%, ο Ν. Ανδρουλάκης 7,3%, ο Κ. Βελόπουλος 5,8%, ο Δ. Κουτσύμπας 3,9%, η Α. Λατινοπούλου 3,5%, ο Στ. Κασσελάκης 3,2%, ο Γ. Βαρουφάκης 3,1%, ο Σ. Φάμελλος 2,7%, ο Β. Στίγκας 0,6%, ο Δ. Νατσιός 0, 5%, ο Αλ. Χαρίτσης 0,1%.

Πρακτικά το θολό τοπίο του πολιτικού σκηνικού έχει αρχίσει να ξεδιαλύνει με την παρουσία του κ. Τσίπρα και όλα δείχνουν ότι βαίνουμε - εκτός απροόπτου - σε ένα νέο διπολισμό με πρωταγωνιστές τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα οι οποίοι έχουν αναμετρηθεί στις κάλπες πολλές φορές με ότι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο. Αξίζει παράλληλα να σημειώσουμε ότι στη συνολική αξιολόγηση των πολιτών, η κυβέρνηση «μετράει» 35,8% θετικές γνώμες και η αξιωματική αντιπολίτευση 23,1%.

Η ΝΔ προηγείται στην πρόθεση ψήφου και βρίσκεται στο 26,5%, έναντι του ΠΑΣΟΚ που είναι στο 11,1%. Στο 30,5% κατέγραψε η Marc την εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ, παρά την μικρή άνοδο που κατέγραψε, να μετριέται στο 14%. Οι διαφορές είναι οριακές σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας, η ΝΔ χάνει μισή μονάδα, ενώ το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μισή μονάδα.

Η έρευνα της Marc βγάζει οκτακομματική Βουλή, με τη Νίκη και το κόμμα Κασσελάκη να μένουν εκτός και το ΜεΡΑ25 να παίρνει το εισιτήριο με 3,2% στην εκτίμηση ψήφου.



