Δημοσκόπηση Marc: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 30,5% - Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη η Πλεύση Ελευθερίας
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης
00.00/
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σταθερά πρώτη είναι η ΝΔ τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην εκτίμηση της δημοσκόπησης της Marc, για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, ενώ τρίτη έρχεται η Πλεύση Ελευθερίας.
Στην ίδια δημοσκόπηση, οι ερωτώμενοι θεωρούν καλύτερο πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ η καταπολέμηση της ακρίβειας φαίνεται να είναι το σημείο στο οποίο χρειάζεται να εστιάσει η κυβέρνηση.
Δημοσκόπηση Marc - Πρόθεση ψήφου
Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου τα κόμματα καταγράφουν τις εξής επιδόσεις:
- ΝΔ 26,5%
- Πλεύση Ελευθερίας 8,6%
- ΠΑΣΟΚ 11,1%
- Ελληνική Λύση 7,5%
- ΚΚΕ 6,9%
- ΣΥΡΙΖΑ 5,8%
- Κίνημα Δημοκρατίας 2,0%
- Νίκη 1,8%
- Φωνή Λογικής 3,1%
- ΜέΡα25 2,6%
- Σπαρτιάτες 1,5%
- Νέα Αριστερά 0,8%
Δημοσκόπηση Marc - Εκτίμηση ψήφου
Στην εκτίμηση ψήφου καταγράφονται οι εξής επιδόσεις:
- ΝΔ 30,5%
- Πλεύση Ελευθερίας 10,8%
- ΠΑΣΟΚ 14%
- Ελληνική Λύση 9,5%
- ΚΚΕ 8,4%
- ΣΥΡΙΖΑ 7%
- ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 3,8%
- Κίνημα Δημοκρατίας 2,6%
- Νίκη 2,5%
- Φωνή Λογικής 3,1%
- ΜέΡα25 3,2%
- Σπαρτιάτες 1,7%
- Νέα Αριστερά 1%
- ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 5%
Καταλληλότερος πρωθυπουργός
- Κυριάκος Μητσοτάκης: 30,6%
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: 8,5%
- Νίκος Ανδρουλάκης: 7,3%
- Κυριάκος Βελόπουλος: 5,8%
- Δημήτρης Κουτσούμπας: 3,9%
- Αφροδίτη Λατινοπούλου: 3,5%
- Στέφανος Κασσελάκης: 3,2%
- Γιάνης Βαρουφάκης: 3,1%
- Σωκράτης Φάμελλος: 2,7%
- Βασίλης Στίγκας: 0,6%
- Δημήτρης Νατσιός: 0,5%
- Αλέξης Χαρίτσης: 0,1%
Αξιολόγηση κυβέρνησης
- Θετικά 14,7
- Μάλλον θετικά 21,1
- Μάλλον αρνητικά 17,1
- Αρνητικά 46,6
Αξιολόγηση ΠΑΣΟΚ
- Θετικά 7,1
- Μάλλον θετικά 16
- Μάλλον αρνητικά 31,5
- Αρνητικά 43,3
Πού πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση
- καταπολέμηση της ακρίβειας 67,7%
- υγεία/περίθαλψη 42,6%
- παιδεία 29,7%
- μεταναστευτικό 22,6%
- σκάνδαλα/πάταξη φαινομένων διαφθοράς 20,3%
- ανάπτυξη οικονομίας / επενδύσεις 19,6%
- λειτουργία δικαιοσύνης 17,1%
- ασφάλεια πολιτών / εγκληματικότητα / βία 12,7%
- εξωτερική πολιτική / διεθνείς σχέσεις 12,2%
- στήριξη οικογένειας / δημογραφικό 11%
Τι προκαλεί μεγαλύτερο κόστος στην κυβέρνηση
- Ακρίβεια 37,7
- Τέμπη 31,1
- ΟΠΕΚΕΠΕ 13
- Καθημερινότητα 9,4
- Γάμος ομόφυλων 2,6
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:43 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ