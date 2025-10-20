Δημοσκόπηση Marc: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 30,5% - Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη η Πλεύση Ελευθερίας

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
Σταθερά πρώτη είναι η ΝΔ τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην εκτίμηση της δημοσκόπησης της Marc, για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, ενώ τρίτη έρχεται η Πλεύση Ελευθερίας.

Στην ίδια δημοσκόπηση, οι ερωτώμενοι θεωρούν καλύτερο πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ η καταπολέμηση της ακρίβειας φαίνεται να είναι το σημείο στο οποίο χρειάζεται να εστιάσει η κυβέρνηση.

Δημοσκόπηση Marc - Πρόθεση ψήφου

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου τα κόμματα καταγράφουν τις εξής επιδόσεις:

  • ΝΔ 26,5%
  • Πλεύση Ελευθερίας 8,6%
  • ΠΑΣΟΚ 11,1%
  • Ελληνική Λύση 7,5%
  • ΚΚΕ 6,9%
  • ΣΥΡΙΖΑ 5,8%
  • Κίνημα Δημοκρατίας 2,0%
  • Νίκη 1,8%
  • Φωνή Λογικής 3,1%
  • ΜέΡα25 2,6%
  • Σπαρτιάτες 1,5%
  • Νέα Αριστερά 0,8%
17c.jpg

Δημοσκόπηση Marc - Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου καταγράφονται οι εξής επιδόσεις:

  • ΝΔ 30,5%
  • Πλεύση Ελευθερίας 10,8%
  • ΠΑΣΟΚ 14%
  • Ελληνική Λύση 9,5%
  • ΚΚΕ 8,4%
  • ΣΥΡΙΖΑ 7%
  • ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 3,8%
  • Κίνημα Δημοκρατίας 2,6%
  • Νίκη 2,5%
  • Φωνή Λογικής 3,1%
  • ΜέΡα25 3,2%
  • Σπαρτιάτες 1,7%
  • Νέα Αριστερά 1%
  • ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 5%
Καταλληλότερος πρωθυπουργός

  • Κυριάκος Μητσοτάκης: 30,6%
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: 8,5%
  • Νίκος Ανδρουλάκης: 7,3%
  • Κυριάκος Βελόπουλος: 5,8%
  • Δημήτρης Κουτσούμπας: 3,9%
  • Αφροδίτη Λατινοπούλου: 3,5%
  • Στέφανος Κασσελάκης: 3,2%
  • Γιάνης Βαρουφάκης: 3,1%
  • Σωκράτης Φάμελλος: 2,7%
  • Βασίλης Στίγκας: 0,6%
  • Δημήτρης Νατσιός: 0,5%
  • Αλέξης Χαρίτσης: 0,1%
Αξιολόγηση κυβέρνησης

  • Θετικά 14,7
  • Μάλλον θετικά 21,1
  • Μάλλον αρνητικά 17,1
  • Αρνητικά 46,6
Αξιολόγηση ΠΑΣΟΚ

  • Θετικά 7,1
  • Μάλλον θετικά 16
  • Μάλλον αρνητικά 31,5
  • Αρνητικά 43,3
Πού πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση

  • καταπολέμηση της ακρίβειας 67,7%
  • υγεία/περίθαλψη 42,6%
  • παιδεία 29,7%
  • μεταναστευτικό 22,6%
  • σκάνδαλα/πάταξη φαινομένων διαφθοράς 20,3%
  • ανάπτυξη οικονομίας / επενδύσεις 19,6%
  • λειτουργία δικαιοσύνης 17,1%
  • ασφάλεια πολιτών / εγκληματικότητα / βία 12,7%
  • εξωτερική πολιτική / διεθνείς σχέσεις 12,2%
  • στήριξη οικογένειας / δημογραφικό 11%
Τι προκαλεί μεγαλύτερο κόστος στην κυβέρνηση

  • Ακρίβεια 37,7
  • Τέμπη 31,1
  • ΟΠΕΚΕΠΕ 13
  • Καθημερινότητα 9,4
  • Γάμος ομόφυλων 2,6
