Δημοσκόπηση Marc: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 30,5% - Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη η Πλεύση Ελευθερίας

Σταθερά πρώτη είναι η ΝΔ τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην εκτίμηση της δημοσκόπησης της Marc, για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, ενώ τρίτη έρχεται η Πλεύση Ελευθερίας.

Στην ίδια δημοσκόπηση, οι ερωτώμενοι θεωρούν καλύτερο πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ η καταπολέμηση της ακρίβειας φαίνεται να είναι το σημείο στο οποίο χρειάζεται να εστιάσει η κυβέρνηση.

Δημοσκόπηση Marc - Πρόθεση ψήφου

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου τα κόμματα καταγράφουν τις εξής επιδόσεις:

ΝΔ 26,5%

Πλεύση Ελευθερίας 8,6%

ΠΑΣΟΚ 11,1%

Ελληνική Λύση 7,5%

ΚΚΕ 6,9%

ΣΥΡΙΖΑ 5,8%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,0%

Νίκη 1,8%

Φωνή Λογικής 3,1%

ΜέΡα25 2,6%

Σπαρτιάτες 1,5%

Νέα Αριστερά 0,8%

Δημοσκόπηση Marc - Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου καταγράφονται οι εξής επιδόσεις:

ΝΔ 30,5%

Πλεύση Ελευθερίας 10,8%

ΠΑΣΟΚ 14%

Ελληνική Λύση 9,5%

ΚΚΕ 8,4%

ΣΥΡΙΖΑ 7%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 3,8%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,6%

Νίκη 2,5%

ΜέΡα25 3,2%

Σπαρτιάτες 1,7%

Νέα Αριστερά 1%

ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 5%

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης: 30,6%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 8,5%

Νίκος Ανδρουλάκης: 7,3%

Κυριάκος Βελόπουλος: 5,8%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 3,9%

Αφροδίτη Λατινοπούλου: 3,5%

Στέφανος Κασσελάκης: 3,2%

Γιάνης Βαρουφάκης: 3,1%

Σωκράτης Φάμελλος: 2,7%

Βασίλης Στίγκας: 0,6%

Δημήτρης Νατσιός: 0,5%

Αλέξης Χαρίτσης: 0,1%

Αξιολόγηση κυβέρνησης

Θετικά 14,7

Μάλλον θετικά 21,1

Μάλλον αρνητικά 17,1

Αρνητικά 46,6

Αξιολόγηση ΠΑΣΟΚ

Θετικά 7,1

Μάλλον θετικά 16

Μάλλον αρνητικά 31,5

Αρνητικά 43,3

Πού πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση

καταπολέμηση της ακρίβειας 67,7%

υγεία/περίθαλψη 42,6%

παιδεία 29,7%

μεταναστευτικό 22,6%

σκάνδαλα/πάταξη φαινομένων διαφθοράς 20,3%

ανάπτυξη οικονομίας / επενδύσεις 19,6%

λειτουργία δικαιοσύνης 17,1%

ασφάλεια πολιτών / εγκληματικότητα / βία 12,7%

εξωτερική πολιτική / διεθνείς σχέσεις 12,2%

στήριξη οικογένειας / δημογραφικό 11%

Τι προκαλεί μεγαλύτερο κόστος στην κυβέρνηση

Ακρίβεια 37,7

Τέμπη 31,1

ΟΠΕΚΕΠΕ 13

Καθημερινότητα 9,4

Γάμος ομόφυλων 2,6

