Δημοσκόπηση: Κερδίζει έδαφος η ΝΔ από τις ενεργειακές συμφωνίες - Προηγείται με 16,7 μονάδες

Κερδισμένη από τις ενεργειακές συμφωνίες είναι η Νέα Δημοκρατία, όπως καταγράφει νέα δημοσκόπηση, με τη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ να φτάνει τις 16,7 μονάδες.

Η έρευνα που διεξήχθη το διήμερο 9-10 Νοεμβρίου, σε δείγμα 1.765 ατόμων, διενεργήθηκε από τη RealPolls για το Protagon, δίνει «ανάσα» στην πρόθεση ψήφου στο κυβερνών κόμμα της ΝΔ, που ταλανίστηκε από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πόντους κερδίζει και το ΠΑΣΟΚ, ενώ υποχωρεί η Πλεύση Ελευθερίας, δίνοντας τη θέση της στην Ελληνική Λύση. Κερδισμένοι εμφανίζονται και άλλα μικροτερα κόμματα.

Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει στο 24,2%, καταγράφοντας άνοδο 0,4% σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έφτασε ξανά στο διψήφιο, 10%, κερδίζοντας 1,4% από τον Οκτώβριο.

Η υποχώρηση της Πλεύσης Ελευθερίας στο 6,1% έδωσε την ευκαιρία στην Ελληνική Λύση να περάσει στην τρίτη θέση με 7,5% στην πρόθεση ψήφου. Πέμπτο είναι το ΚΚΕ με 6% και στην έκτη θέση (!) αναρριχήθηκε η Φωνή της Λογικής με 4,3% (από 3,8%), κερδίζοντας από την υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στο 3,5% (από 4,5%) και του ΜέΡΑ25 στο 3,2% (από 4,4%).

Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση της αδιευκρίνιστης ψήφου που μετρήθηκε στο 18%, αλλά καιτο «Αλλο κόμμα» που αναρριχήθηκε στο 7,8%.

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ σπάει το φράγμα του 30% και φτάνει στο 30,6% κερδίζοντας σχεδόν τρεις μονάδες από το 27,7%,. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει και αυτό κέρδη σκαρφαλώνοντας στο 13,9%. Η ανοδική τάση αποδίδεται στην απομάκρυνση της ατζέντας από την υπόθεση τον Τεμπών και την πτώση της Πλεύσης ελευθερίας κατά τρεις ολόκληρες μονάδες . Μεγάλη είναι πτώση και του ΣΥΡΙΖΑ, στο 5,6% από το 6,9% του Οκτωβρίου, εξαιτίας του παράγοντα Τσίπρα.

Η Ελληνική λύση ενισχύεται κατά μία μονάδα στο 9,8% από το 8,7%. Ανοδικές τάσης καταγράφονται και στη Φωνή Λογικής στο 5,9% από το 5,3%, ενώ το ΜέΡΑ25 καταγράφει σημαντική πτώση στο 4,3% από το 6,9%.

Μία αντίφαση παρατηρείται αναφορικά με τις ενεργειακές συμφωνίες, για τις οποίες ενώ η πλειονότητα εκφάζεται θετικά και για την επίδρασή τους στα εθνικά μας συμφέροντας, το 62,5% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι, κρίνοντας από τις επιλογές της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική, η Ελλάδα δεν βρίσκεται στη «σωστή πλευρά της Ιστορίας».

Παρ’ ολ’ αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται σε ποσοστό 30% μακράν ο καλύτερος στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής). Δεύτερος έρχεται ο Κώστας Αλ. Καραμανλής με 18% και τρίτος ο Αλέξη Τσίπρας με 13,7%. Ο Αντώνης Σαμαράς, με 6,5%, βρίσκεται κάτω και από τον Γιώργο Παπανδρέου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 33,7% (Θετικά – Μάλλον Θετικά) έναντι 31,3% (Μάλλον αρνητικά – Αρνητικά) αξιολογεί θετικά την μέχρι τώρα δραστηριότητα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η οποία είναι συνδεδεμένη άμεσα με της επίτευξη των ενεργειακών συμφωνιών

Άλλο ένα χαρακτηριστικο εύρημα είναι η οικονομία και η καθημερινότητα, με 7 στους 10 να το θεωρούν κριτήριο επιλογής κόμματος, ενώ τo 56,7% δεν θεωρεί ότι οι ενεργειακές συμφωνίες παρά τον θετικό αντίκτυπό τους, θα βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση. Αν και η κυβέρνηση επικρατεί έναντι της αντιπολίτευσης ως εκείνη που μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα, την κορυφή κατακτά «το κανένα από τους δύο».

Τα «κόμματα» Σαμαρά - Τσίπρα

Αρνητικά είναι τα ευρήματα σχετικά με την απήχηση τόσο του κ. Τσίπρα όσο και του κ. Σαμαρά αναφορικά με τα φημολογούμενα σχέδιά τους για δημιουργία κόμματος.

Ο κ. Σαμαράς μετρά ένα συνολικό ποσοστό 10,4% στην πιθανότητα κάποιος να ψηφίσει ένα κόμμα με αυτόν αρχηγό, ενώ σχεδόν τρεις στους τέσσερις Έλληνες δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να τον ψηφίσουν.

Ως προς το πολυσυζητημένο «κόμμα Τσίπρα», μόνο ένα συνολικό 17,6% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι είναι πιθανό να το ψηφίσουν, ενώ το 67,9% δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν θα το κάνει.