Μαρινάκης προς αγρότες: «Θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια του διαλόγου»
«Ο στόχος είναι να συναντηθούμε με μία αντιπροσωπεία, η οποία να εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτών και κατ’ επέκταση και αυτών που είναι στους δρόμους. Αυτό το έχουμε εκφράσει, το έχει εκφράσει ο πρωθυπουργός. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, παρά τις αρνήσεις. Βγάλαμε και ένα πλαίσιο», επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή (22/12) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τονίζοντας παράλληλα ότι «θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια του διαλόγου, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι η υπομονή του κόσμου εξαντλείται».

«Ανέλυσε ο κ. Τσιάρας ότι η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων είτε ικανοποιείται είτε υλοποιείται-είναι σε φάση υλοποίησης. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά. Ισχύουν στο ακέραιο, δεν αλλάζουν. Προφανώς και είναι βαθύτατα προβληματικό αυτό το οποίο λέτε. Γι’ αυτό και θεωρώ πολύ λάθος να λέμε: “Α επειδή ένα ποσοστό της κοινωνίας είναι υπέρ των αγροτών, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα”.

Κανείς δεν είναι κατά των αγροτών, κανείς. Όλοι θέλουμε ο κόσμος να πάρει όσα παραπάνω μπορεί, με βάση τις αντοχές που υπάρχουν, αλλά οι δημοσκοπήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν ως κοινό περισσότερο έναν άνθρωπο, ο οποίος αντί για 5 ώρες έκανε κάπου 8 ώρες για να πάει, όπως μου το είπατε. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει η πολιτεία.

Υπάρχουν πράγματα, που όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορεί να κάνει η πολιτεία. Δηλαδή, αν με ρωτάτε αν γίνεται να στηθεί μια αστυνομική επιχείρηση και να σηκώσει 5.000 τρακτέρ, πόσα είναι τέλος πάντων, αυτό δεν έχει γίνει από κανένα κράτος πουθενά στον κόσμο.

Δυστυχώς, θα πω εγώ, δεν μπορεί να γίνει. Γι’ αυτό και είναι στο χέρι των αγροτών να καταλάβουν, ότι με αυτόν τον τρόπο που κάνουν κινητοποιήσεις, ταλαιπωρούν την κοινωνία και στο τέλος της ημέρας βγαίνουμε όλοι χαμένοι και οι ίδιοι θεωρώ εγώ, ασχέτως του τι λένε οι δημοσκοπήσεις, τις οποίες σέβομαι απολύτως και είναι και πολύ λογικά και τα ευρήματά τους, λογικό είναι κάποιος να είναι υπέρ των αγροτών, αλλά είναι λογικό να εξοργίζεται όταν ταλαιπωρείται», προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τι μπορεί να κάνει η πολιτεία; Μπορεί να κάνει στοχευμένες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, οι κύριοι που σήκωσαν τα διόδια ταυτοποιούνται και θα ακολουθηθούν τα περαιτέρω νόμιμα, ποινικά και αστικά. Ποινικά, δηλαδή, όλα αυτά θα διαβιβαστούν στη δικαιοσύνη και εκείνη θα κρίνει ποια αδικήματα τελούνται και αστικά - διοικητικά θα “πληρώσουν τη νύφη”.

Τι σημαίνει αυτό; Για να συνεννοηθούμε. Μπορεί κάποιοι να θεωρούν μια πράξη ηρωισμού, ακτιβισμού, το σήκωμα των διοδίων. Γιατί σου λέει: “οι καλοί αυτοί άνθρωποι σηκώνουν τα διόδια και ο κοσμάκης περνάει”. Δεν πληρώνουν από την τσέπη τους το σήκωμα αυτό, όλοι οι υπόλοιποι το πληρώνουμε το σήκωμα αυτό», είπε ακόμη.

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης τόνισε «και έχει πει ο κύριος Δήμας, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών πόσο κοστίζει ημερησίως το σήκωμα αυτό -έστω ότι γινόταν παντού-. Δεν μπορεί να πληρώνουμε όλοι για τους λίγους. Άρα, ήδη, οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας προχωρούν σε ταυτοποιήσεις των προσώπων αυτών. Στις μεμονωμένες περιπτώσεις που προχώρησαν σε σήκωμα των διοδίων, να έχουμε και τα περαιτέρω νόμιμα.

Τις περισσότερες φορές η Αστυνομία κατάφερε, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να “μαζέψει” αυτή την κατάσταση και να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μια άλλη διάσταση, με αυτόν τον τρόπο που γίνονται οι κινητοποιήσεις, ακόμα και με τα δύο ρεύματα, τρία ρεύματα, δημιουργούνται ζητήματα ασφάλειας στους δρόμους. Το αντιλαμβάνεστε, ειδικά αν έχουμε κακές καιρικές συνθήκες. Δεν είναι ασφαλής ένας δρόμος που στη μία του άκρη ή στο ένα του τρίτο είναι παρκαρισμένα τρακτέρ.

Αυτά όλα τα βλέπει η Τροχαία. Αυτοί όλοι είναι λόγοι για να καταλάβουν οι άνθρωποι αυτοί, ότι δεν είναι κανένας απέναντι σε κανέναν, αλλά πρέπει να αντιληφθούν, ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι. Εμείς θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια του διαλόγου. Είμαστε εδώ να ικανοποιήσουμε όσα παραπάνω μπορούμε επί τη βάσει, το ξαναλέω, της πλατφόρμας που έχουμε θέσει. Αλλά πρέπει και εκείνοι να καταλάβουν ότι και η υπομονή του κόσμου εξαντλείται».

«Όλοι θέλουμε να πάρουν τα περισσότερα δυνατά και αυτό προσπαθούμε με τα όρια που έχουμε βάλει. Δεν αλλάζουν τα όρια που έχουμε βάλει, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά», ολοκλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

