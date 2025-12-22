Τσιάρας: «Η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος υλοποιείται με υπεύθυνο τρόπο»

O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Real, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα βήματα στήριξης σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πλέον «ο καθένας έχει την ευθύνη των επιλογών του, το μπαλάκι βρίσκεται στην πλευρά των αγροτών. Ο διάλογος είναι απόδειξη ευθύνης και όχι υποχώρησης, η κυβέρνηση έκανε όλα τα βήματα που μπορούσαν να γίνουν στη δεδομένη χρονική στιγμή για να στηριχθούν οι αγρότες».

«Οι κινητοποιήσεις και τα προβλήματα στις μετακινήσεις, ειδικά κατά την εορταστική περίοδο αδικούν και τους ίδιους τους αγρότες, καθώς δημιουργούν σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών», ανέφερε.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι βασικά αιτήματα των αγροτών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κοινό τόπο συνεννόησης έχουν ήδη αντιμετωπιστεί:

Αγροτικό ρεύμα: «Έχουμε κάνει τη μέγιστη δυνατή παρέμβαση και θα βρεθούμε αρκετά κοντά στο αίτημα των αγροτών, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ΔΕΗ και των δεσμεύσεων πoυ υπάρχουν για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος».

Αγροτικό πετρέλαιο: Η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στην επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, καλύπτοντας ένα πάγιο αίτημα του αγροτικού κόσμου.

Την ίδια ώρα, ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε την πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει το αγροτικό εισόδημα μέσω της ανακατανομής πόρων που εξοικονομήθηκαν μετά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως ανέφερε, οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι ανέρχονται σε τουλάχιστον 160 εκατ. ευρώ, χρήματα που μπορούν να κατευθυνθούν σε παραγωγές και προϊόντα που αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα.

«Θέλω αυτό να γίνει σε συνεννόηση με τους ίδιους τους αγρότες», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πλήρως τη δύσκολη κατάσταση σε βασικά προϊόντα όπως το σιτάρι και το βαμβάκι, που βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλές τιμές. Παράλληλα, επεσήμανε την ένταξη και της μηδικής, λόγω των σοβαρών προβλημάτων διάθεσης που αντιμετώπισαν οι παραγωγοί σε περιοχές όπου εκδηλώθηκαν κρούσματα ευλογιάς.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι, εφόσον υπάρχουν και άλλα προϊόντα σε αντίστοιχη κατάσταση, «η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να το συζητήσει», επαναλαμβάνοντας ότι η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και η μείωση του κόστους παραγωγής υλοποιούνται με συγκεκριμένο και υπεύθυνο τρόπο.

