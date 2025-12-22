Μπλόκα αγροτών: Άνοιξαν οι σήραγγες των Τεμπών

Αποκλεισμός των σηράγγων των Τεμπών για τη διέλευση των φορτηγών για τέσσερις ώρες, από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Λάρισας, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025.

Oι αγρότες το πρωί της Δευτέρας (22/12) κλιμάκωσαν τις κινητοποιήσεις τους, κλείνοντας τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά για τρεις ώρες. Λίγο μετά τις 16:00 άνοιξαν τις σήραγγες.

Την Τρίτη (23/12), οι αγρότες σχεδιάζουν την αναδιάταξη των τρακτέρ σε διάφορα σημεία των Εθνικών Οδών, ώστε να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Αποκλεισμός των σηράγγων των Τεμπών για τη διέλευση των φορτηγών για τέσσερις ώρες, από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Λάρισας, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025. Οι αγρότες ξεκίνησαν από το μπλόκο της Νίκαιας και παράταξαν τα τρακτέρ τους, ενώ ελεύθερα περνούσαν τα ΙΧ και τα λεωφορεία.

Η σημερινή κίνηση των αγροτών περιλάμβανε συμβολικό αποκλεισμό των δύο ρευμάτων στις σήραγγες των Τεμπών, κλείνοντας τον δρόμο για τα φορτηγά και αφήνοντας δύο λωρίδες για τα υπόλοιπα οχήματα.

Ο αποκλεισμός που αποφάσισαν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας ήταν διάρκειας τριών ωρών. Μετά την άρση του αποκλεισμού, οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας άνοιξαν και οι αγρότες κατευθύνθηκαν με τα τρακτέρ στο μνημείο των Τεμπών για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας.

Στα Τέμπη βρέθηκαν επίσης ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ από τον Βόλο, για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών.

Στο μνημείο των Τεμπών οι αγρότες

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (23/12) οι αγρότες θα επιτρέψουν τη διέλευση από τα μπλόκα και θα αναδιατάξουν τα τρακτέρ στο μπλόκο της Νίκαιας. Ωστόσο, η απόφαση για το αν θα συνεχιστεί ή όχι η εκτροπή της κυκλοφορίας παραμένει στην αρμοδιότητα της αστυνομίας.

Νωρίτερα στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών έχουν καταφτάσει οι αγρότες μετά τον αποκλεισμό της σήραγγας, αποτίοντας φόρο τιμής στους 57 νεκρούς που σκοτώθηκαν σε αυτό το σημείο, πριν από δύο χρόνια και 10 μήνες.

Σύμφωνα με το thesspost, μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά από το μνημείο, τιμώντας τα 57 θύματα

