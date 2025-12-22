Μείωση άνω του 50% στις κρατήσεις σε Περτούλι, Μετέωρα και Καρπενήσι λόγω των αγροτικών μπλόκων

Σοβαρό πλήγμα στον χειμερινό τουρισμό λόγω των αγροτικών μπλόκων, με πολλές ακυρώσεις σε δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς, λίγο πριν από τις γιορτές

Μείωση άνω του 50% στις κρατήσεις σε Περτούλι, Μετέωρα και Καρπενήσι λόγω των αγροτικών μπλόκων
Σοβαρό πλήγμα δέχεται ο χειμερινός τουρισμός εν μέσω της εορταστικής περιόδου, με τους ορεινούς προορισμούς να καταγράφουν μαζικές ακυρώσεις και απότομη κάμψη στις κρατήσεις λόγω των αγροτικών μπλόκων ανά την επικράτεια.

Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο για απώλειες που σε πολλές περιοχές αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 50%, προειδοποιώντας ότι η ζημιά είναι ήδη μη αναστρέψιμη και επηρεάζει συνολικά τις τοπικές οικονομίες.

Στο Καρπενήσι, οι ακυρώσεις φτάνουν έως και το 50% για όλα τα Σαββατοκύριακα του Δεκεμβρίου, με τις πληρότητες των γιορτών να κινούνται σημαντικά χαμηλότερα από άλλες χρονιές. Η πρόεδρος των ξενοδόχων της περιοχής, Σοφία Φλέγκα, εκτιμά ότι το δεκαπενθήμερο των εορτών δύσκολα θα ξεπεράσει το 60%, επισημαίνοντας ότι «ο κόσμος φοβάται την ταλαιπωρία».

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται και στη Μαγνησία, όπου, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ξενοδόχων, Γιώργο Ζαφείρη, οι ακυρώσεις αγγίζουν το 50%. Όπως τονίζει, ακόμη και πληρότητα 50% τα Χριστούγεννα θα θεωρηθεί επιτυχία, ενώ, επισημαίνει ότι οι ορεινοί όγκοι πραγματοποιούν σχεδόν τον μισό ετήσιο τζίρο τους μέσα σε ενάμιση μήνα.

Στην Πιερία, η επιβράδυνση των κρατήσεων συνοδεύεται και από μείωση του εισερχόμενου τουρισμού, καθώς επηρεάστηκαν και οι μετακινήσεις από τις βαλκανικές χώρες. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, Ηρακλής Τσιτλακίδης, σημειώνει ότι «το κλίμα ανασφάλειας λειτουργεί αποτρεπτικά και η ζημιά δεν μπορεί να αποκατασταθεί».

Ιδιαίτερα έντονη είναι η πτώση και στον νομό Τρικάλων, όπου οι πληρότητες που τα προηγούμενα χρόνια άγγιζαν το 100%, εφέτος εμφανίζονται μειωμένες κατά 30% – 40%. Ο πρόεδρος των ξενοδόχων, Κωνσταντίνος Παπαπούλιος, αναφέρει ότι πλήγμα καταγράφεται και σε εμβληματικούς προορισμούς όπως το Περτούλι και τα Μετέωρα, αλλά και σε θεματικές εκδηλώσεις, όπως ο Μύλος των Ξωτικών.

Για «οικονομική καταστροφή» σε μεγάλο μέρος της ορεινής Ελλάδας κάνει λόγο ο γενικός γραμματέας της ΠΟΞ, Άγγελος Καλλίας, επισημαίνοντας ότι η πτώση 50% – 60% σε βασικούς προορισμούς καθιστά ακόμη και μια πλήρη πληρότητα τα Χριστούγεννα ανεπαρκή για να καλύψει τις απώλειες. «Βογκάει όλη η ορεινή Ελλάδα», τονίζει.

