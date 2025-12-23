Αγρότες: Διευκολύνσεις από σήμερα στους ταξιδιώτες – Ζητήματα ασφαλείας θέτει η ΕΛ.ΑΣ.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες, δηλώνοντας πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Αμετακίνητοι στις θέσεις τους, βρίσκονται σε όλα τα σημεία αποκλεισμού των εθνικών οδών και έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και κατά τη διάρκεια των εορτών.

Πηγές ΕΛΑΣ: Επιβεβλημένη η ρύθμιση και η εκτροπή της κυκλοφορίας

«Επιβεβλημένη είναι η ρύθμιση και η εκτροπή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων», αναφέρουν πηγές της ΕΛΑΣ σχετικά με την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της χώρας λόγω των μπλόκων.

Όπως σημειώνεται, η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή παρουσία πολιτών επί του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων. Τα μέτρα αυτά, όπως τονίζεται, λαμβάνονται τόσο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών όσο και για την ασφάλεια των ίδιων των αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας.

Τέλος, από τις ίδιες πηγές σημειώνεται ότι η Ελληνική Αστυνομία ενεργεί βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι δηλώσεων καλής πρόθεσης, με γνώμονα την ασφάλεια όλων.

Στερεά Ελλάδα: Αμετακίνητοι στα μπλόκα

Στον Μπράλο, τα τρακτέρ παραμένουν στην Εθνική Οδό, ωστόσο τη Δευτέρα αποφασίστηκε να μην κλείσουν οι παράδρομοι και το επαρχιακό δίκτυο, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, δήλωσε ότι η στάση αυτή αποτελεί συνειδητή επιλογή, με στόχο τη διευκόλυνση των διερχόμενων πολιτών, αφήνοντας παράλληλα ανοικτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές.

Στη Χαλκίδα, οι αγρότες της Εύβοιας προχώρησαν σε τρίωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας, από τις 18:00 έως τις 21:00, με ταυτόχρονο κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών. Η κυκλοφορία διεξαγόταν μόνο από την παλιά γέφυρα.

Στα μπλόκα του Κάστρου και της Θήβας, τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα, ενώ αναμένονται αποφάσεις από τις τοπικές συνελεύσεις για τα επόμενα βήματα.

Για σήμερα, Τρίτη, αλλά και την Τετάρτη, οι αγρότες σχεδιάζουν να αφήνουν ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Παρά ταύτα, ξεκαθαρίζουν ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων θα παραμείνουν στα σημεία των κινητοποιήσεων.

Ήπειρος: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

Στην Ήπειρο, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στα μπλόκα σε Άρτα, Λούρο Πρέβεζας, Καλπάκι Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσα.

Στην Άρτα, τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στη γέφυρα της Ιονίας Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στο μπλόκο του Λούρου.

Το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε δίωρος αποκλεισμός του λιμανιού εξωτερικού της Ηγουμενίτσας για τις νταλίκες, ενώ στο Καλπάκι καταγράφηκε τρίωρος αποκλεισμός για φορτηγά και νταλίκες από και προς την Κακαβιά.

Δυτική Θεσσαλία: Παραμένουν στα μπλόκα

Στα μπλόκα του αυτοκινητόδρομου Ε65 παραμένουν οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας, με νέα τρακτέρ να ενισχύουν τις κινητοποιήσεις. Στη συνέλευση των αγροτών της Καρδίτσας αποφασίστηκε να παραμείνει ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση από σήμερα, Τρίτη, για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων ενόψει των εορτών.

Μάλγαρα: Απομάκρυνση των τρακτέρ ζητά η αστυνομία

Ανοιχτό παραμένει από την Κυριακή το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ για το ρεύμα προς Αθήνα βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος μεταξύ αστυνομίας και αγροτών.

Οι αγρότες έχουν δεσμευθεί ότι το πρωί της Τρίτης θα μετακινήσουν τα τρακτέρ για να δοθούν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες. Η Τροχαία, ωστόσο, ζητά την πλήρη απομάκρυνσή τους από την Εθνική Οδό, τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) και το πρόχειρο κατάλυμα στο οποίο διανυκτερεύουν εδώ και 22 ημέρες.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν προτίθενται να απομακρύνουν το παράπηγμα, καθώς σκοπεύουν να περάσουν εκεί τις ημέρες των Χριστουγέννων με τις οικογένειές τους, γεγονός που καθιστά αβέβαιο το άνοιγμα του ρεύματος προς Αθήνα.

Δυτική Ελλάδα: Σε εγρήγορση αγρότες και κτηνοτρόφοι

Σε εγρήγορση παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, με γενικές συνελεύσεις και συζητήσεις για τις επόμενες μορφές κινητοποιήσεων.

Δείτε στον χάρτη και στον πίνακα που ακολουθεί, την κατάσταση με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

