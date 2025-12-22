Μπλόκα αγροτών: Ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία στην παράκαμψη Θήβα - Αλίαρτος

Σημείο μεγάλης ταλαιπωρίας αποτελεί για τους πρώτους εκδρομείς των Χριστουγέννων το μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες στο ύψος της Θήβας.

Όπως μεταδίδει το Star, φορτηγά, Ι.Χ. και λεωφορεία, αναγκαστικά βγαίνουν εκτός εθνικής οδού, ακολουθώντας τις σημάνσεις της Τροχαίας.

Μπορεί κατά τις βραδινές ώρες η κυκλοφορία να είναι σχετικά ήπια ωστόσο (και η ταλαιπωρία μικρότερη), ωστόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας που η κίνηση είναι μεγαλύτερη οι οδηγοί που αναγκάζονται να ακολουθήσουν την παρακαμπτήρια διαδρομή προς Αλίαρτο έρχονται αντιμέτωποι με μεγάλη ταλαιπωρία και ουρές χιλιομέτρων όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα που κατέγραψε το drone του τηλεοπτικού σταθμού.

Οι οδηγοί αναγκάζονται για περισσότερα από 7 χιλιόμετρα να κινηθούν με πολύ χαμηλές ταχύτητες και σε αρκετά σημεία να σταματήσουν εξαιτίας της αυξημένης κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι η κίνηση αυτή καταγράφηκε σήμερα Δευτέρα, γεγονός που προβληματίζει καθώς από αύριο Τρίτη ο όγκος των αυτοκινήτων αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα και αυτή η εικόνα αναμένεται να είναι πιο έντονη όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα.

Ανοιχτό το μπλόκο Καλπακίου για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων

Σύσκεψη πραγματοποίησαν νωρίτερα μέσα στην ημέρα οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που συμμετέχουν στο μπλόκο του Καλπακίου στα Ιωάννινα, όπου και αποφάσισαν να διατηρήσουν τον δρόμο ανοιχτό μέχρι την Παρασκευή. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με γνώμονα τη διευκόλυνση των εκδρομέων που επέλεξαν τον νομό για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές τους.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι αγρότες, χωρίς να προχωρήσουν στο κλείσιμο του δρόμου, ευχήθηκαν «Καλά Χριστούγεννα» στους διερχόμενους οδηγούς.

Το συντονιστικό όργανο των αγροτών θα συνεδριάσει την Παρασκευή, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις περαιτέρω κινητοποιήσεις τους.

