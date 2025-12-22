ΗΣΑΠ: Πτώση ατόμου στις ράγες στα Κάτω Πατήσια - Διακοπή της κυκλοφορίας

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου στον σταθμό του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου, Κάτω Πατήσια, όταν ένα άτομο κάνοντας απόπειρα αυτοκτονίας έπεσε στις ράγες.

Λόγω του περιστατικού, έχουν διακοπεί προσωρινά τα δρομολόγια του συρμού στο τμήμα του συγκεκριμένου σταθμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιείται από 9 πυροσβέστες μαζί με 3 οχήματα, επιχείρηση ανάσυρσης του άνδρα που έπεσε στις ράγες.

H ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια και Πειραιάς - Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια.

Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος.